Ισραήλ: Η Εκλογική επιτροπή απέρριψε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας

Snapshot Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ απέρριψε το αίτημα του κόμματος Λικούντ για παράταση της ψηφοφορίας πέραν των 10 μ.μ.

Η ψηφοφορία στο εβραϊκό οικισμό της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη θα παραταθεί έως τις 10 μ.μ. λόγω διακοπής ρεύματος.

Η συμμετοχή στις εκλογές μέχρι τις 18:00 έφτασε στο 66,7%, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το 57,7% του 2022.

Η προγραμματισμένη δημοσίευση των πρώτων Exit Polls θα γίνει στις 22:00.

Το αίτημα παράτασης ψηφοφορίας κατατέθηκε λόγω μεγάλων ουρών και υποστηρίχθηκε από το υπερορθόδοξο κόμμα Shas. Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ απέρριψε πριν από λίγο την αίτηση του κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και των συμμαχικών κομμάτων για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας πέραν των 10 μ.μ.

Η επιτροπή αναφέρει ότι, μετά από συζήτηση του αιτήματος, «αποφασίστηκε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν υπάρχει δικαιολογία για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας».

«Τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο σε όλους τους πληθυσμούς μαρτυρούν τη μεγάλη συμμετοχή του κοινού στη δημοκρατική διαδικασία, και υπό αυτές τις συνθήκες δεν κρίθηκε απαραίτητη η παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας», προσθέτει.

Η επιτροπή διευκρινίζει ωστόσο ότι η ψηφοφορία στον εβραϊκό οικισμό της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη θα παραταθεί από τις συνήθεις 8 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. λόγω διακοπής ρεύματος που σημειώθηκε σήμερα. (Σύμφωνα με το νόμο, τα εκλογικά τμήματα με λιγότερους από 350 εκλογείς κλείνουν συνήθως στις 8 μ.μ.)

Τονίζει ότι κάθε ψηφοφόρος που θα φτάσει σε εκλογικό τμήμα έως τις 10 μ.μ. θα μπορεί να ψηφίσει, ακόμη και αν υπάρχει μεγάλη ουρά.υ

Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη δημοσίευση των πρώτων Exit Polls αναμένεται να γίνει από τα τηλεοπτικά κανάλια του Ισραήλ στις 22.00 ακριβώς.

Το αίτημα Νετανιάχου

Λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο της διαδικασίας στις 22:00, το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καταθέσει επίσημο αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας, επικαλούμενο τις τεράστιες ουρές στα εκλογικά τμήματα.

Στο αίτημα του Λικούντ προσχώρησε άμεσα και το υπερορθόδοξο κόμμα Shas, ζητώντας παράταση μιας ώρας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες που περιμένουν θα καταφέρουν να ψηφίσουν. Η κίνηση αυτή ερμηνεύθηκε ως ένδειξη πανικού από την πλευρά της κυβερνητικής συμμαχίας, η οποία φοβάται ότι η μαζική κινητοποίηση δεν προέρχεται από τη δική της δεξαμενή ψηφοφόρων, αλλά και ως μέρος μιας προσπάθειας για να έλθουν οι δικοί του ψηφοφόροι στις κάλπες την τελευταία στιγμή.

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Πάντως μαζική προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ισραήλ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα το ποσοστό συμμετοχής σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 66,7%.

Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει την τεράστια και πρωτοφανή κινητοποίηση των πολιτών στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών.

Είναι χαρακτηριστικό πως την ίδια ακριβώς ώρα, στις αντίστοιχες κάλπες του 2022, η συμμετοχή βρισκόταν στο 57,7%.

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων κορυφώνει την αγωνία στα κομματικά επιτελεία, ελάχιστες ώρες πριν κλείσουν οριστικά τα εκλογικά τμήματα.

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