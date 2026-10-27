Ισραήλ: Κόμματα ζητούν παράταση της ψηφοφορίας - Συναγερμός στο κόμμα Νετανιάχου για την συμμετοχή

Snapshot Η συμμετοχή στις εκλογές στο Ισραήλ έφτασε στο 55,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1973.

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ και το υπερορθόδοξο κόμμα Shas ζήτησαν παράταση της ψηφοφορίας λόγω μεγάλων ουρών στα εκλογικά τμήματα.

Υπάρχει ανησυχία στη Δεξιά για απάθεια στα παραδοσιακά προπύργιά της και για τη μαζική προσέλευση των Αράβων ψηφοφόρων.

Η απόφαση για παράταση της ψηφοφορίας ανήκει στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ενώ τα εκλογικά κέντρα δεν κλείνουν αν υπάρχουν ψηφοφόροι στην ουρά.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε τους υποστηρικτές του για την αυξημένη συμμετοχή των Αράβων, καλώντας για κινητοποίηση στη βάση της Δεξιάς. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Ισραήλ, καθώς οι κάλπες για την ανάδειξη της νέας Βουλής καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα επιτελεία των κομμάτων της Δεξιάς. Λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο της διαδικασίας στις 22:00, το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας, επικαλούμενο τις τεράστιες ουρές στα εκλογικά τμήματα.

Στο αίτημα του Λικούντ προσχώρησε άμεσα και το υπερορθόδοξο κόμμα Shas, ζητώντας παράταση μιας ώρας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες που περιμένουν θα καταφέρουν να ψηφίσουν. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη πανικού από την πλευρά της κυβερνητικής συμμαχίας, η οποία φοβάται ότι η μαζική κινητοποίηση δεν προέρχεται από τη δική της δεξαμενή ψηφοφόρων.

«Ανησυχώ βαθύτατα για την απάθεια στα δεξιά προπύργια»

Ο πρόεδρος του Shas, Αριέ Ντέρι, εξέφρασε ανοιχτά τον φόβο του, κάνοντας λόγο για ανησυχητικά σημάδια. «Ανησυχώ πολύ για την απάθεια στα υπερορθόδοξα και δεξιά προπύργια», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων στα προπύργια της Αριστεράς και στον αραβικό τομέα είναι βαθύτατα ανησυχητική. Υπάρχουν τεράστιες ουρές σε εκλογικά τμήματα σε κοινότητες Βεδουίνων στο Νεγκέβ και στο Τελ Αβίβ, αλλά, δυστυχώς, στο δικό μας στρατόπεδο, υπάρχει μια αίσθηση εφησυχασμού». Ο ίδιος ο Νετανιάχου προειδοποίησε τους υποστηρικτές του για την αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τη βάση του.

Η προσέλευση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έφτασε το 55,7% μέχρι τις 16:00, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη τήρησης αρχείων το 1973. Η απόφαση για την παράταση του ωραρίου βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, πάντως, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της CEC, Ντιν Λιβνέ, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι τα εκλογικά κέντρα δεν πρόκειται να κλείσουν στις 22:00 εφόσον υπάρχουν πολίτες που βρίσκονται στην ουρά, διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι φτάσουν εγκαίρως θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

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