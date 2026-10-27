Ισραήλ: Συνωστισμός στις κάλπες - Στο 66,7% εκτοξεύτηκε η συμμετοχή

Snapshot Η συμμετοχή στις εκλογές του Ισραήλ έφτασε στο 66,7% μέχρι τις 18:00, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 57,7% του 2022.

Η αυξημένη προσέλευση υπογραμμίζει τη μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Πλημμύρες στη νότια περιοχή Αράβα προκάλεσαν κλείσιμο δρόμων και δυσκολίες πρόσβασης στα εκλογικά τμήματα.

Σε κάποιες μικρές πόλεις, η ψηφοφορία λήγει νωρίτερα στις 8 μ.μ., δημιουργώντας ανησυχία λόγω πιθανής αδυναμίας πρόσβασης πριν το κλείσιμο.

Η αναμέτρηση παραμένει αμφίρροπη με τα κομματικά επιτελεία σε έντονη αγωνία λίγες ώρες πριν το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Snapshot powered by AI

Η μαζική προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ισραήλ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα το ποσοστό συμμετοχής σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 66,7%.

Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει την τεράστια και πρωτοφανή κινητοποίηση των πολιτών στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών.

Είναι χαρακτηριστικό πως την ίδια ακριβώς ώρα, στις αντίστοιχες κάλπες του 2022, η συμμετοχή βρισκόταν στο 57,7%.

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων κορυφώνει την αγωνία στα κομματικά επιτελεία, ελάχιστες ώρες πριν κλείσουν οριστικά τα εκλογικά τμήματα.

Πάντως τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς κάτοικοι της περιοχής Αράβα στο νότιο Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στα εκλογικά τους τμήματα λόγω πλημμυρών που προκλήθηκαν από κακοκαιρία.

Οι αναφορές στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης έρχονται μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην έρημο Αράβα και σε μεγάλο μέρος του νότιου Ισραήλ, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της Οδού 90 και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους μικρών πόλεων, όπου η ψηφοφορία λήγει στις 8 μ.μ. αντί για τις 10 μ.μ., καθώς ίσως οι δρόμοι δεν ξανανοίξουν πριν από το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Παράταση ζητεί ο συνασπισμός υπό τον Νετανιάχου

Λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο της διαδικασίας στις 22:00, το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας, επικαλούμενο τις τεράστιες ουρές στα εκλογικά τμήματα.

Στο αίτημα του Λικούντ προσχώρησε άμεσα και το υπερορθόδοξο κόμμα Shas, ζητώντας παράταση μιας ώρας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες που περιμένουν θα καταφέρουν να ψηφίσουν. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη πανικού από την πλευρά της κυβερνητικής συμμαχίας, η οποία φοβάται ότι η μαζική κινητοποίηση δεν προέρχεται από τη δική της δεξαμενή ψηφοφόρων.

https://www.instagram.com/reel/De4nndglV2L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) αναμένεται να αρχίσει σύντομα τις διαβουλεύσεις σχετικά με τα αιτήματα του κόμματος «Λικούντ» του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και άλλων κομμάτων της κυβερνητικής συμμαχίας για παράταση της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της, Ντιν Λίβνε.

Η προεδρία της CEC - η οποία περιλαμβάνει τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, καθώς και εκπροσώπους από δύο κόμματα της κυβερνητικής συμμαχίας και δύο κόμματα της αντιπολίτευσης - έχει την εξουσία να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα, εφόσον ειδικές περιστάσεις δικαιολογούν ένα τέτοιο μέτρο.

Η προεδρία μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία έως και 24 ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος των εκλογικών τμημάτων, δηλαδή έως τις 10 μ.μ. της Τετάρτης.

Διαβάστε επίσης