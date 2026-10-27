Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls, οριακό προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου

Έκλεισαν οι κάλπες στο Ισραήλ μετά από μια εκλογική διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή μαζική προσέλευση. Τι δείχνουν τα πρώτα exit polls των ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων - Ποιος παίρνει προβάδισμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls, οριακό προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι κάλπες στο Ισραήλ έκλεισαν στις 22:00 μετά από μια εκλογική διαδικασία με υψηλή συμμετοχή και έντονες αντιπαραθέσεις.
  • Τα πρώτα exit polls δείχνουν οριακό προβάδισμα στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης με 52-53 έδρες έναντι 50 του κυβερνητικού συνασπισμού.
  • Το κόμμα Λικούντ του Μπεντζαμιν Νετανιάχου παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα με 24 έδρες σύμφωνα με τα exit polls.
  • Το κόμμα Yashar συγκεντρώνει 22 έδρες, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη νέα Κνεσέτ.
  • Το αίτημα του κυβερνώντος κόμματος για παράταση της ψηφοφορίας απορρίφθηκε από την Εκλογική Επιτροπή.
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Με την αγωνία να χτυπάει «κόκκινο» στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών, έκλεισαν ακριβώς στις 22:00 οι κάλπες στο Ισραήλ, μετά από μια ημέρα που σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις, καταγγελίες και ακόμη και αίτημα παράτασης της ψηφοφορίας από το κυβερνών κόμμα του Μπεντζαμιν Νετανιάχου, που όμως απερρίφθη από την Εκλογική Επιτροπή.

Τα μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν αμέσως τα πρώτα exit polls, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» για τη σύνθεση της νέας Κνεσέτ.

Σύμφωνα με αυτά ο συνασπισμός των κομμάτων που αντιτίθεται στον Μπεντζαμιν Νετανιάχου προηγείται οριακά:

  • Το ΚΑΝ 11 δίνει 53 στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης έναντι 50 που συγκεντρώνει ο κυβερνητικός συνασπισμός
  • Το Channel 12 δίνει 52 έδρες στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης, έναντι 50 που συγκεντρώνει ο κυβερνητικός συνασπισμός
  • Το Channel 13 δίνει 53 έδρες στο συνασπισμό της αντιπολίτευσης, έναντι 50 που συγκεντρώνει ο κυβερνητικός συνασπισμός.
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Βάση πάντως τα αποτελέσματα και των τριών exit polls το κόμμα Νετανιάχου, Likud παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στην χώρα με 24 έδρες, έναντι 22 που συγκεντρώνει το κόμμα Yashar.

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