Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου κατέρρευσε, η χώρα σώθηκε» λέει ο Λαπίντ – Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»

Ο Γιαΐρ Λαπίντ μίλησε για «συντριπτική ήττα» του Νετανιάχου μετά τα exit polls και έθεσε ως επόμενο στόχο τον σχηματισμό «σιωνιστικής κυβέρνησης».

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου κατέρρευσε, η χώρα σώθηκε» λέει ο Λαπίντ – Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γιαΐρ Λαπίντ χαρακτήρισε τη νίκη του αντιπολιτευτικού μπλοκ ως «συντριπτική ήττα» για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.
  • Στόχος της αντιπολίτευσης είναι ο σχηματισμός μιας «σιωνιστικής κυβέρνησης», ακόμη και με περιορισμένη κοινοβουλευτική βάση που θα διευρυνθεί στη συνέχεια.
  • Τα exit polls δεν δίνουν καθαρή πλειοψηφία σε κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ, ενώ τα αραβικά κόμματα κατέχουν σημαντικό ρόλο με 17-18 έδρες, περιπλέκοντας τις μετεκλογικές ισορροπίες.
  • Ο Λαπίντ τόνισε την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου ως βασικές προτεραιότητες της νέας πολιτικής περιόδου.
  • Ο Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι η συμμαχία του θα αφήσει στην άκρη προσωπικές φιλοδοξίες για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα διοικεί υπεύθυνα και θα υπηρετεί όλους τους Ισραηλινούς.
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Σε πανηγυρικούς τόνους υποδέχθηκε ο Γιαΐρ Λαπίντ τα πρώτα exit polls των ισραηλινών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί καθαρή αποδοκιμασία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

«Το κράτος του Ισραήλ σώθηκε σήμερα. Ή, για να είμαι πιο ακριβής, το κράτος του Ισραήλ έσωσε τον εαυτό του», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και Νο2 της συμμαχίας «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ.

Ο Λαπίντ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ολοκληρωτική ήττα» για τον Νετανιάχου. «Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του κατέρρευσαν σήμερα. Ο λαός του Ισραήλ κέρδισε. Εμείς είμαστε η πλειοψηφία», ανέφερε, ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X έγραψε ότι το μπλοκ του πρωθυπουργού υπέστη «συντριπτική ήττα» και ότι οι πολίτες τού είπαν «να πάει σπίτι».

Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»

Ο Λαπίντ έδωσε ταυτόχρονα και το στίγμα των κινήσεων που, όπως είπε, πρέπει να ακολουθήσουν. «Η αποστολή είναι ξεκάθαρη: να σχηματίσουμε μια σιωνιστική κυβέρνηση», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κυβερνητικό σχήμα να ξεκινήσει με περιορισμένη κοινοβουλευτική βάση και να διευρυνθεί στη συνέχεια.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα exit polls δεν δίνουν σε κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ τις 61 έδρες που απαιτούνται για καθαρή πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Τα αραβικά κόμματα εμφανίζονται να συγκεντρώνουν συνολικά 17 έως 18 έδρες, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις μετεκλογικές ισορροπίες.

Ο Λαπίντ εξήρε επίσης τη συνεργασία του με τον Ναφτάλι Μπένετ, λέγοντας ότι η συμμαχία τους στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη και στη φιλία. Ο ίδιος παρουσίασε την επόμενη ημέρα ως αρχή μιας δύσκολης πολιτικής περιόδου, με βασικές προτεραιότητες την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. «Η διαδρομή μας δεν τελείωσε σήμερα. Μόλις άρχισε. Έχουμε μια χώρα να διορθώσουμε και μια κοινωνία να θεραπεύσουμε», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Μπένετ δήλωσε ότι η συμμαχία του θα κάνει «τα πάντα» και θα αφήσει στην άκρη προσωπικές φιλοδοξίες προκειμένου να προκύψει κυβέρνηση που, όπως είπε, θα διοικεί τη χώρα «υπεύθυνα» και θα υπηρετεί το σύνολο των Ισραηλινών.

Παρά τους πανηγυρικούς τόνους της αντιπολίτευσης, πάντως, τα exit polls δεν δίνουν ακόμη καθαρή απάντηση για το ποιος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Η επίσημη καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικοί συσχετισμοί μπορεί να αλλάξουν.

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