Εκλογές Ισραήλ: Ο Γκολάν πανηγυρίζει για τα exit polls – «Οι πολίτες έδιωξαν τον Νετανιάχου»

Snapshot Ο Γιαΐρ Γκολάν χαρακτήρισε τα exit polls ως «ιστορική ευκαιρία αλλαγής» και υποστήριξε ότι οι πολίτες έδιωξαν τον Νετανιάχου.

Η αντιπολίτευση φαίνεται να έχει προβάδισμα με 52-53 έδρες, έναντι περίπου 50 του μπλοκ Νετανιάχου, χωρίς όμως καθαρή πλειοψηφία.

Κανένα μπλοκ δεν επιτυγχάνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία στην Κνεσέτ των 120 εδρών.

Τα αραβικά κόμματα με 17-18 έδρες ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Λικούντ παραμένει το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Πανηγυρικό τόνο έδωσε ο Γιαΐρ Γκολάν στα πρώτα exit polls των ισραηλινών εκλογών, δηλώνοντας ότι οι πολίτες «έδιωξαν» τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

Μιλώντας στους υποστηρικτές των Δημοκρατών στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στο Τελ Αβίβ, ο επικεφαλής των Δημοκρατών, του κόμματος που δημιουργήθηκε από τη συνένωση των Εργατικών και του Meretz, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα δίνει στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να επιχειρήσει την αλλαγή κυβέρνησης.

«Ο λαός μάς έδωσε την ευθύνη να μετατρέψουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξε σε πράξεις – να σώσουμε το Ισραήλ», είπε, και πρόσθεσε πως «η εντολή που λάβαμε από τους πολίτες είναι μια επιχειρησιακή διαταγή για να ανοικοδομήσουμε τη χώρα».

Σε ανάρτησή του, ο Γκολάν ανέφερε ακόμη ότι «ο λαός μίλησε, απέλυσε την κυβέρνηση Νετανιάχου» και έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» σχηματισμού κυβέρνησης αλλαγής.

Προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αλλά χωρίς καθαρή πλειοψηφία

Τα πρώτα exit polls δίνουν στο μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ περίπου 52 έως 53 έδρες, έναντι περίπου 50 για το μπλοκ του Νετανιάχου.

Καμία από τις δύο πλευρές, ωστόσο, δεν φτάνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία στην Κνεσέτ των 120 εδρών. Τα αραβικά κόμματα εμφανίζονται να συγκεντρώνουν συνολικά 17 έως 18 έδρες και ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Το Λικούντ του Νετανιάχου παραμένει, σύμφωνα με τις προβολές, το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

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