Εκλογές Ισραήλ: Χάσμα στα exit polls – Τεράστιες αποκλίσεις για τον Νετανιάχου

Από τις περίπου 50-52 έδρες που δίνουν τα μεγάλα δίκτυα στο μπλοκ Νετανιάχου, έως τις 62 του Channel 14...

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκλογές Ισραήλ: Χάσμα στα exit polls – Τεράστιες αποκλίσεις για τον Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • exit polls στις ισραηλινές εκλογ παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις για το μπλοκ του Νετανιάχου, με έδρες από 50-52 έως 62.
  • Το Channel 14 δίνει 62 έδρες στο μπλοκ Νετανιάχου, ενώ τα Channel 11, 12 και 13 τοποθετούν τις έδρες περίπου στις 50-52.
  • Το όριο των 61 εδρών είναι κρίσιμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ.
  • Το Channel 14 θεωρείται προσκείμενο στον Νετανιάχου και συχνά παρουσιάζει πιο ευνοϊκές προβλέψεις για το κυβερνητικό μπλοκ.
  • Οι διαφορές στις προβλέψεις δεν αρκούν για να καθορίσουν ποια είναι η ακριβής εκλογική έκβαση.
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Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στα exit polls των ισραηλινών εκλογών, με το Channel 14 να δίνει σαφώς ισχυρότερη εικόνα για το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Το Channel 14 τοποθετεί το κυβερνητικό μπλοκ στις 62 έδρες, ενώ οι προβολές των Channel 11, 12 και 13 κινούνται πολύ χαμηλότερα, περίπου στις 50-52 έδρες. Σε ορισμένες επικαιροποιήσεις, μάλιστα, τα μπλοκ εμφανίζονται σχεδόν ισόπαλα.

Η απόσταση των προβλέψεων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι 61 έδρες αποτελούν το όριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. To Channel 14, θεωρείται μέσο προσκείμενο στον Νετανιάχου και οι μετρήσεις του έχουν συχνά δώσει καλύτερη εικόνα για τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό σε σχέση με άλλα δίκτυα. Αυτό, βέβαια, δεν αρκεί από μόνο του για να κριθεί ποια πρόβλεψη είναι σωστή.

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