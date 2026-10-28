Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

Snapshot Το exit poll του Channel 14 δείχνει το μπλοκ του Νετανιάχου να φτάνει τις 60 έδρες, μία λιγότερη από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Το κόμμα Λικούντ λαμβάνει 30 έδρες σύμφωνα με το Channel 14, ενώ η αντιπολίτευση συγκεντρώνει 43 έδρες και τα αραβικά κόμματα 17.

Άλλα μεγάλα δίκτυα όπως Channel 12, Channel 13 και Kan δίνουν στο μπλοκ Νετανιάχου περίπου 50 έδρες, παρουσιάζοντας σημαντική διαφορά από το Channel 14.

Ο δημοσκόπος του Channel 14, Σλόμο Φίλμπερ, ανέφερε ότι η διαφορά οφείλεται στην πιθανή μετακίνηση ψηφοφόρων της δεξιάς προς άλλα κόμματα, και η τελική εικόνα θα φανεί με την καταμέτρηση των ψήφων. Snapshot powered by AI

Διαφορετική εικόνα από τα υπόλοιπα μεγάλα ισραηλινά δίκτυα δίνει το exit poll του Channel 14, με το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να φτάνει τις 60 έδρες, μόλις μία λιγότερη από τις 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Λικούντ εμφανίζεται πρώτο με 30 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση περιορίζεται στις 43 και τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 17. Η εικόνα απέχει αισθητά από τα exit polls των Channel 12, Channel 13 και Kan, τα οποία δίνουν στο μπλοκ Νετανιάχου περίπου στις 50 έδρες.

Ο δημοσκόπος του Channel 14, Σλόμο Φίλμπερ, απέδωσε τη μεγάλη διαφορά στο κατά πόσο ψηφοφόροι της δεξιάς μετακινήθηκαν προς τα κόμματα του Γκάντι Άιζενκοτ και του Ναφτάλι Μπένετ, σημειώνοντας ότι η πραγματική εικόνα θα ξεκαθαρίσει μόνο από την καταμέτρηση των ψήφων.

Να σημειωθεί ότι το Channel 14 θεωρείται ξεκάθαρα φιλοκυβερνητικό μέσο στο ισραηλινό μιντιακό τοπίο. Οι Times of Israel το περιγράφουν ως δίκτυο με έντονη «pro-Netanyahu» κλίση, ενώ σημειώνουν ότι οι δημοσκοπήσεις του συχνά εμφανίζουν πολύ καλύτερη εικόνα για το Λικούντ και το μπλοκ Νετανιάχου σε σχέση με τα Channel 12, 13 και Kan.

Μάλιστα, πρόσφατη ανάλυση των Times of Israel ανέφερε ότι το Channel 14 έχει τόσο έντονη φιλοκυβερνητική γραμμή ώστε οι δημοσκοπήσεις του αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το ίδιο το μέσο έχει παρουσιάσει συστηματικά πιο ευνοϊκές μετρήσεις για τον Νετανιάχου από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.

Διαβάστε επίσης