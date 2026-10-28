Εκλογές Ισραήλ: Νετανιάχου – «Το Λικούντ είναι πρώτο, θα σχηματίσουμε εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς»

Snapshot Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Λικούντ παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα και προτίθεται να σχηματίσει εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβέρνησης που θα στηρίζεται σε αραβικά κόμματα, τονίζοντας την ανάγκη για δεξιό κυβερνητικό συνασπισμό.

Κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωσης ότι προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τους ψηφοφόρους της Δεξιάς παρουσιάζοντας ισχυρή εικόνα για την αντιπολίτευση.

Υποστήριξε ότι το δεξιό μπλοκ έχει πετύχει αποφασιστική πλειοψηφία, παρά την αβεβαιότητα των exit polls.

Τόνισε ότι το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ πιο ισχυρό, με στόχο να αντιμετωπίσουν την ιρανική απειλή μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Τον σχηματισμό μιας «εθνικής κυβέρνησης της Δεξιάς» ζήτησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το κλείσιμο της κάλπης, επιχειρώντας να δώσει τόνο νίκης παρά τη ρευστή εικόνα που εξακολουθούν να εμφανίζουν τα exit polls.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του Λικούντ στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το κόμμα του παραμένει η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας και κάλεσε τους ψηφοφόρους να περιμένουν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. «Αυτό ήταν μόνο η εισαγωγή», είπε, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο ημέρες τα τελικά αποτελέσματα θα επιβεβαιώσουν την πρωτιά του Λικούντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στράφηκε παράλληλα κατά των τηλεοπτικών δικτύων, κατηγορώντας τα ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν να αποθαρρύνουν τους ψηφοφόρους της Δεξιάς παρουσιάζοντας ισχυρότερη εικόνα για την αντιπολίτευση. Υποστήριξε ακόμη ότι το δεξιό μπλοκ πέτυχε «αποφασιστική πλειοψηφία», παρότι τα περισσότερα exit polls δεν του δίνουν τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Πρέπει να σχηματίσουμε μια εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς», δήλωσε, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης που θα στηρίζεται στα αραβικά κόμματα. Η στάση αυτή αποτέλεσε κεντρικό σημείο και της προεκλογικής του εκστρατείας, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, όταν προειδοποιούσε τους υποστηρικτές του για την αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων.

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ»

Ο Νετανιάχου αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του και στα ζητήματα ασφαλείας, παρουσιάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών ως βασικό απολογισμό της κυβέρνησής του. «Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ πιο ισχυρό από ποτέ», είπε, προσθέτοντας ότι μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να «τελειώσει μια για πάντα» την ιρανική απειλή.

Η εικόνα της εκλογικής βραδιάς, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή. Τα ανανεωμένα exit polls φέρνουν το μπλοκ Νετανιάχου και την αντιπολίτευση πολύ κοντά, χωρίς κανένα από τα δύο να εξασφαλίζει καθαρή πλειοψηφία, ενώ τα αραβικά κόμματα εμφανίζονται ενισχυμένα με περίπου 17 έως 18 έδρες.

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