Explainer: Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Snapshot Τα επίσημα αποτελέσματα τωνλογών στο Ιραήλ θα ανακοινωθούν στις 4 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, μετά από συναντήσεις με όλα τα κόμματα.

Ο πολιτικός με την εντολή έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών, συνολικά 42 ημέρες.

Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση εντός 42 ημερών, ο πρόεδρος μπορεί να δώσει νέα εντολή σε άλλον ή να επιστρέψει την εντολή στην Κνεσέτ, η οποία μπορεί να προτείνει νέο υποψήφιο.

Αν κανείς δεν σχηματίσει κυβέρνηση, διαλύεται η Κνεσέτ και γίνονται νέες εκλογές, ενώ ενστάσεις για τα αποτελέσματα μπορούν να κατατεθούν έως τις 18 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Δύσκολες συμμαχίες απαιτεί η κάλπη στο Ισραήλ, καθώς τα κυρίαρχα πολιτικά μπλοκ φαίνεται, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται σε μία μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, όταν Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Γκάντι Άιζενκοτ θα κληθούν να βρουν πολιτικά στηρίγματα προκειμένου να κυβερνήσουν αφού έχουν απορρίψει δια ροπάλου τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, τα οποία αναμένεται να καταλάβουν 16 με 17 έδρες.

Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες στο Ισραήλ; Στις 4 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν επίσημα τα εκλογικά αποτελέσματα αν και θα τα γνωρίζουμε ανεπίσημα πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, έως τις 11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ θα έχει συναντήσεις με όλα τα κόμματα και στη συνέχεια θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν από τους πολιτικούς.

O Iσραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ΑΡ

Το μέλος της Κνεσέτ που θα έχει την εντολή μπορεί να σχηματίσει κυβέρνησης μέσα σε 28 ημέρες. Εάν αυτός ο πολιτικός ζητήσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις με τα κόμματα ο Χέρτζογκ είναι σε θέση να του δώσει μία παράταση επιπλέον 14 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια φτάνει τις 42 ημέρες.

Εάν και τότε δεν τα καταφέρει η εντολή επιστρέφεται στον Ισραηλινό πρόεδρο, ο οποίος μπορεί για τρεις ημέρες να έχει νέο γύρο συναντήσεων με τα κόμματα. Αμέσως μετά μπορεί είτε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε άλλον πολιτικό ή να την επιστρέψει στην Κνεσέτ. Εάν παρουσιαστούν 61 βουλευτές της Κνεσέτ που προτείνουν έναν δικό τους υποψήφιο για να λάβει την εντολή τότε ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει δύο ημέρες στη διάθεσή του για να εξετάσει την πρόταση.

Εάν τελικά λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο εν λόγω πολιτικός θα έχει μόνο 14 ημέρες για να δηλώσει εάν μπορεί να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Εάν κανείς πολιτικός σε αυτή την περίοδο δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τότε η 26η Κνεσέτ διαλύεται και ακολουθεί δεύτερος γύρος εκλογών. Στις 18 Νοεμβρίου όσοι διαφωνούν με τα εκλογικά αποτελέσματα θα μπορούν να καταθέσουν επίσημα τις ενστάσεις τους.

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