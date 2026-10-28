Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ Νετανιάχου

Με καταμετρημένες σχεδόν τις μισές ψήφους το μπλοκ του Ισραηλινού πρωθυπουργού παίρνει σημαντικό προβάδισμα 

Εύη Απολλωνάτου

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Με καταμετρημένο το 41,9% των ψήφων, το μπλοκ του Νετανιάχου λαμβάνει 57 έδρες στην Κνεσέτ.
  • Το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 47 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα 16 έδρες.
  • Ο συνασπισμός του Νετανιάχου βρίσκεται κοντά στο όριο των 61 εδρών που απαιτούνται για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
  • Κόμματα όπως οι Εφέδροι, ο Λαός του Ισραήλ και το «Χαρεντί Πούμπλικ» δεν ξεπερνούν το όριο εισόδου 3,25% στην Κνεσέτ.
  • Τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν καθώς πάνω από τις μισές ψήφους και οι ψήφοι των στρατιωτών δεν έχουν ακόμα καταμετρηθεί.
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Άνοιξε η «ψαλίδα» μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών μπλοκ στο Ισραήλ. Με καταμετρημένο σχεδόν το 41,9% των ψήφων ο συνασπισμός των κομμάτων, στον οποίο ηγείται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λαμβάνει 57 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, πολύ κοντά στις 61 έδρες που χρειάζεται για να κυβερνήσει αυτοδύναμα.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 47 έδρες και τα αραβικά κόμματα 16 έδρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ. Κόμματα που βρίσκονται προς το παρόν κάτω από το όριο του 3,25%, που απαιτείται για την είσοδο τους στην Κνεσέτ είναι οι Εφέδροι με 2,7%, ο Λαός του Ισραήλ με 1,8% και το «Χαρεντί Πούμπλικ» με 0,3%.

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Τα αποτελέσματα ενδέχεται να αλλάξουν και πάλι καθώς πάνω από τις μισές ψήφους δεν έχουν καταμετρηθεί, ενώ αργότερα θα καταμετρηθούν και οι ψήφοι των στρατιωτών.

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Πανηγυρικό το κλίμα και στα δύο στρατόπεδα

Με χαμόγελο και με τη σύζυγό του, Σάρα εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην συγκέντρωση του κόμματός του στην Ιερουσαλήμ. Από το βήμα ο Νετανιάχου ήταν προσεκτικός και δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «νίκη» αλλά εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να σχηματίσει μία δεξιά κυβέρνηση.

«Σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι και μέλη του Λικούντ, σας ευχαριστώ πολύ όλους τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που συνεργάστηκαν τόσο σκληρά με τα κεντρικά μας γραφεία κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Ευχαριστώ τα εξαιρετικά μέλη του ψηφοδελτίου του Λικούντ και ευχαριστώ τα μέλη της κυβέρνησης που, μέσω θαρραλέων αποφάσεων και χάρη στους ηρωικούς στρατιώτες μας, έχουν επιτελέσει θαύματα που έχουν αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», είπε ο Νετανιάχου.

Και συνέχισε: «Εξουδετερώσαμε τους Νταφ, Χανίγια, Σινουάρ, Νασράλα, Χαμενεΐ, και δημιουργήσαμε ζώνες βαθιάς ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας, στο Λίβανο και στη Συρία. Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ, το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ».

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σάρα, χαιρετά τους υποστηρικτές του στα κεντρικά γραφεία του κόμματος Λικούντ στην Ιερουσαλήμ 28 Οκτωβρίου 2026.

AP

«Ακόμα περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία θα λάβουμε την επόμενη ή τις επόμενες δύο ημέρες. Δύο πράγματα έχουν καταστεί σαφή εδώ. Το πρώτο είναι αδιαμφισβήτητο: το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ισραήλ. Το δεξιό μπλοκ διαθέτει σαφή και αποφασιστική πλειοψηφία μεταξύ του σιωνιστικού κοινού. Πρέπει να σχηματίσουμε μια ισχυρή δεξιά εθνική κυβέρνηση. Το Ισραήλ δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο και πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που να στηρίζεται σε αντι-σιωνιστικά αραβικά κόμματα, κόμματα που αντιτίθενται στην ίδια την ύπαρξή μας, που θεωρούν τη Χαμάς φιλανθρωπική οργάνωση, που αποκαλούν τους στρατιώτες μας εγκληματίες πολέμου», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. «Πώς μπορείτε να μιλάτε για συμμαχία των υπηρέτων, όταν συνεργάζεστε με εκείνους που επιτίθενται στους δικούς μας 'υπηρέτες', τους στρατιώτες των IDF; Η σιωνιστική πλειοψηφία πρέπει να ενωθεί, και μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το μέλλον του Ισραήλ».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και υπογράμμισε: «Το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή, μαζί με τον εταίρο μας, τον πρόεδρο Τραμπ, για να εξαλείψει μια για πάντα την υπαρξιακή απειλή από το Ιράν».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε σε ομιλία του από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Τελ Αβίβ: «Γράψαμε ιστορία. Σήμερα το πρωί ο λαός του Ισραήλ προσήλθε σε δημοψήφισμα για την ηγεσία που θα οδηγήσει το Ισραήλ τα επόμενα χρόνια. Απόψε λάβαμε την απάντηση. Ο λαός αποφάσισε υπέρ της αλλαγής. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ο ισραηλινός λαός ψήφισε κατά της παραμονής του Νετανιάχου στη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε: «Ο Νετανιάχου βρίσκεται απόψε αντιμέτωπος με μια ευρύτερη και ισχυρότερη σιωνιστική πλειοψηφία. Θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να σχηματίσω μια σιωνιστική κυβέρνηση κινητοποίησης. Η εποχή της υπεκφυγής, της παράλειψης και των ψεμάτων έχει τελειώσει. Η εποχή του «εμείς» και του «αυτοί» έχει τελειώσει. Θα αποδείξουμε ότι αυτή δεν είναι μια νίκη της μιας πλευράς επί της άλλης στο έθνος, αλλά μια νίκη ολόκληρου του εβραϊκού λαού. Το Ισραήλ βρίσκεται στο δρόμο προς μια νέα εποχή. Μια εποχή ελπίδας, αμοιβαίας εγγύησης και αδελφοσύνης».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Άιζενκοτ απευθύνθηκε επίσης στους επικεφαλής του αμυντικού κατεστημένου της χώρας. «Ο Νετανιάχου είναι ένας μεταβατικός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή και εμπιστοσύνη. Να θυμάστε ότι υπηρετείτε το κράτος και τα συμφέροντα των πολιτών του Ισραήλ και μόνο. Να παραμείνετε ισχυροί και ακλόνητοι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα να σας αμφισβητήσει. Έχετε τη σαφή υποστήριξή μου. Νετανιάχου, μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για τις πολιτικές σου ανάγκες», διεμήνυσε ο Άιζενκοτ.

Γκάντι Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κόμματος κυματίζει μια ισραηλινή σημαία επί σκηνής μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls στις γενικές εκλογές του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. 28 Οκτωβρίου 2026

AP

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