Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Έκκληση για διπλωματική λύση στις εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Έκκληση για διπλωματική λύση στις εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της διπλωματίας, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα έχουν θετική έκβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας:

«Ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται, τονίζοντας ότι θα εργαστούν για να δώσουν νέα ώθηση στις σχέσεις κατά την περίοδο που έχουμε μπροστά μας.

Ο Πρόεδρός μας, επισημαίνοντας ότι η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν δια της διπλωματικής οδού, υπογράμμισε ότι ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για την ειρήνη.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι ελπίζει οι αυξανόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα, ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις εργασίες για το θέμα αυτό, και ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι επαφές τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

Στη συνομιλία, ο Πρόεδρός μας ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υποστήριξη που παρείχε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών».

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