Τραγωδία στη Γαλλία: 22χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Snapshot Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Ουανίς Χονσόρ υπέστη ανακοπή καρδιάς και πέθανε κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Saint-Denis FC.

Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε επί 45 λεπτά να τον επαναφέρει, χωρίς επιτυχία.

Η διοίκηση της Saint-Denis FC και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρεϊνιόν εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους συμπαίκτες του Χονσόρ. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος επικρατεί στο γαλλικό ποδόσφαιρο, αφού ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Ουανίς Χονσόρ πέθανε αιφνίδια κατά τη διάρκεια προπόνησής του με την ομάδα του, Saint-Denis FC.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο Ουανίς Χονσόρ υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ιατρικό προσωπικό έσπευσε άμεσα στο γήπεδο, προσπαθώντας επί 45 λεπτά να τον επαναφέρει στη ζωή, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος είχε παντρευτεί πρόσφατα και επρόκειτο σε λίγες ημέρες να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά του, είχε αγωνιστεί σε διάφορους συλλόγους της Γαλλίας πριν μεταγραφεί στη Saint-Denis FC.

Η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την τραγική είδηση το πρωί της Τετάρτης (11/11) «με απέραντη θλίψη και βαθύ πόνο», τονίζοντας πως ολόκληρος ο οργανισμός παραμένει «συντετριμμένος και υπό το σοκ» της απώλειας.

«Σε αυτές τις επώδυνες στιγμές, η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους του. Η Saint-Denis FC εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή της σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Αναπάυσου εν ειρήνη, Ουανίς. Θα μείνεις για πάντα στη σκέψη και την καρδιά μας», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρεϊνιόν εξέδωσε επίσης μία συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας πως «μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, τα λόγια φαντάζουν φτωχά για να περιγράψουν τη θλίψη και τη συντριβή».

Η ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι θα παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τη μεταφορά της σορού του αθλητή στη μητροπολιτική Γαλλία, όπως επιθυμούσε η οικογένειά του, ενώ παράλληλα συγκροτεί ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους συμπαίκτες του και όσους ήταν παρόντες στο συμβάν.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος της Σαν-Ντενί, Βιρζίλ Κισενέν εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγο, τους γονείς και τους συμπαίκτες του Χονσόρ, σημειώνοντας την έντονη συγκίνηση που επικρατούσε στο στάδιο από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός.

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