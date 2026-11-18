Σφοδρό τροχαίο στην Τουρκία: Φορτηγό έπεσε πάνω σε λεωφορείο – Βαρέλια εκτοξεύτηκαν στον δρόμο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, όταν επιβατικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βαν με το Τατβάν - Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι
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- Στην ανατολική Τουρκία, φορτηγό με ιρανικές πινακίδες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με λεωφορείο στον δρόμο Βαν–Τατβάν.
- Η σύγκρουση προκάλεσε εκτόξευση βαρελιών στον δρόμο και τον τραυματισμό δέκα επιβατών του λεωφορείου.
- Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.
- Ασθενοφόρα και δυνάμεις της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για παροχή βοήθειας και έλεγχο της κατάστασης.
- Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε επιβατικό λεωφορείο και φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11) στην ανατολική Τουρκία, στον δρόμο Βαν–Τατβάν, κοντά στην περιοχή Ρεσαντιγιέ.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φορτηγό με ιρανικές πινακίδες φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με λεωφορείο της εταιρείας Van Gölü.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το φορτίο του φορτηγού να διασκορπιστεί στο οδόστρωμα. Πολλά βαρέλια βρέθηκαν στον δρόμο, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δέκα επιβάτες του λεωφορείου.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του ατυχήματος.