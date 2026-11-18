Snapshot Στην ανατολική Τουρκία, φορτηγό με ιρανικές πινακίδες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με λεωφορείο στον δρόμο Βαν–Τατβάν.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτόξευση βαρελιών στον δρόμο και τον τραυματισμό δέκα επιβατών του λεωφορείου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ασθενοφόρα και δυνάμεις της Τροχαίας έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για παροχή βοήθειας και έλεγχο της κατάστασης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε επιβατικό λεωφορείο και φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11) στην ανατολική Τουρκία, στον δρόμο Βαν–Τατβάν, κοντά στην περιοχή Ρεσαντιγιέ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φορτηγό με ιρανικές πινακίδες φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με λεωφορείο της εταιρείας Van Gölü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı https://t.co/TXohOMLxEj https://t.co/2moBRaxlDa — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 18, 2026

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το φορτίο του φορτηγού να διασκορπιστεί στο οδόστρωμα. Πολλά βαρέλια βρέθηκαν στον δρόμο, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δέκα επιβάτες του λεωφορείου.

🔴Van-Tatvan kara yolu, Reşadiye yakınlarında Van firmasına ait yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Çarpışma sonrası TIR’dan çok sayıda varil yola saçıldı, yaralılar ise tedavi altına alındı. https://t.co/vRy7CA6mmr — VAN HAVADİS (@vanhavadiscom) November 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του ατυχήματος.

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