Snapshot Η κυβέρνηση θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή στα κόκκινα δάνεια, ώστε να διασφαλίσει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης σε δεύτερη Εξεταστική εντός της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια πάνω από 20 δισ. ευρώ και έχουν ρυθμιστεί οφειλές περισσότερων από 70.000 πολιτών μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το Πολυτεχνείο αποτελεί ιστορικό σύμβολο αντίστασης και δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανένα πολιτικό χώρο, απορρίπτοντας τις επικρίσεις για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η απόφαση για ενδεχόμενη εκλογική συμμετοχή του Ηλία Κασιδιάρη ανήκει στη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει μέτρα για τον αποκλεισμό εγκληματικών οργανώσεων από τις εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία και αποκλείει σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Snapshot powered by AI

Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα funds και τα κόκκινα δάνεια, τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά και τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το Πολυτεχνείο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει το «παρών» στην ψηφοφορία για την Εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση διασφαλίζει το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει και δεύτερη φορά τη σχετική κοινοβουλευτική δυνατότητα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία, τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και απέφυγε να προδικάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με ενδεχόμενη εκλογική συμμετοχή του Ηλία Κασιδιάρη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, στις προοπτικές κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς και στα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις και τους μετακλητούς υπαλλήλους.

Γιατί η κυβέρνηση θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση για Εξεταστική

Εξηγώντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα funds και τα κόκκινα δάνεια, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει «παρών», διευκρινίζοντας ότι, εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής.

Όπως είπε, η επιλογή αυτή συνδέεται με το δικαίωμα της μειοψηφίας να προτείνει δύο Εξεταστικές Επιτροπές κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των Τεμπών και, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν η ΝΔ ψήφιζε υπέρ της νέας πρότασης, θα συνέβαλε στην εξάντληση της συγκεκριμένης δυνατότητας της αντιπολίτευσης.

«Εμείς θα ψηφίσουμε παρών, για ποιον λόγο; Θα ψηφίσουμε παρών και εφόσον ψηφιστεί η πρόταση και γίνει Εξεταστική θα συμμετέχουμε ενεργά και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο παραπάνω μπορούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, τις εργασίες αυτής της Εξεταστικής, γιατί θεωρούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και σημαντικά βήματα επί των ημερών μας για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους».

Στη συνέχεια επικαλέστηκε τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά περισσότερα από 20 δισ. ευρώ, καθώς και τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των υπόλοιπων παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

«Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά παραπάνω από 20 δισεκατομμύρια, έχουν ρυθμίσει περισσότεροι από 70.000 συμπολίτες μας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των συνολικών ρυθμίσεων που έχει φέρει η Κυβέρνηση αυτή, που έχει διευρυνθεί η περίμετρος, που έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής θα αναδειχθούν οι διαφορές μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και των προτάσεων της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ευάλωτοι όσο και οι συνεπείς δανειολήπτες.

«Όλα αυτά θα προκύψουν. Κι έτσι θα φανεί στην πράξη ποια κυβέρνηση σέβεται στην πραγματικότητα τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά ταυτόχρονα -και το λέω ρητώς και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να υπογραμμιστεί – και τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή συνολικά την κοινωνία και όχι χωρίς ισορροπία, όπως προσπαθεί να κάνει η Αντιπολίτευση».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επιλογή του «παρών», εξήγησε:

«Γιατί παρών και όχι ναι; Γιατί η Αντιπολίτευση έχει δικαίωμα σε δύο Εξεταστικές μέσα μια τετραετία, τέλος πάντων σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, που φαίνεται ότι θα εξαντληθεί. Η μία ήταν η Εξεταστική για τα Τέμπη που έχει γίνει. Αν εμείς ψηφίζαμε ναι, ουσιαστικά δεν θα είχε δικαίωμα για άλλη Εξεταστική μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου αυτής. Δεν θα υπήρχε δικαίωμα για δεύτερη Εξεταστική, οπότε ουσιαστικά θα συμβάλαμε στο να χάσει η Αντιπολίτευση το δικαίωμα αυτό».

Τι είπε για το Πολυτεχνείο και τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την επέτειο του Πολυτεχνείου αναφέρθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του υπουργού αποδόθηκαν στη συνέχεια με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που είχαν αρχικά διατυπωθεί.

«Για να είμαστε λίγο δίκαιοι, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης ξεχειλώθηκε πολύ στη συνέχεια. Και όπως συμβαίνει πάντα, από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να το αξιοποιήσουν, αλλά με έναν τρόπο πολύ, πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το Πολυτεχνείο αποτελεί ιστορικό σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία, το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικότητα ενός πολιτικού χώρου. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στις 17 Νοεμβρίου 1974.

«Το Πολυτεχνείο, μια κορυφαία πράξη θυσίας ενάντια στη δικτατορία, δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν πολιτικό χώρο και σε κανένα κόμμα. Το Πολυτεχνείο συμβολίζει τον αγώνα των Ελλήνων, των φοιτητών, εκείνων που ήταν εκεί, αλλά και εκείνων που στήριξαν».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τη συμβολή των φοιτητών και του Πολυτεχνείου στον αγώνα κατά της δικτατορίας, αλλά να τοποθετήσει τα ιστορικά γεγονότα στη χρονική τους σειρά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνεται σε ψηφοφόρους πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής εκλογικής της βάσης, επισημαίνοντας ότι η παράταξη οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η δημοκρατική ευαισθησία και ο πατριωτισμός δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, ενώ έκανε αναφορά στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

Η πιθανή υποψηφιότητα Κασιδιάρη και η απόφαση του Αρείου Πάγου

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, τονίζοντας ότι η σχετική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε η κυβέρνηση μας ο Άρειος Πάγος. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ με μια δημόσια τοποθέτησή μου να προδικάσω μια απόφαση της δικαιοσύνης».

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετικές παρεμβάσεις που έδωσαν στη Δικαιοσύνη τη δυνατότητα να αποκλείει εγκληματικές οργανώσεις από την εκλογική διαδικασία, ενώ άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του σε σχετικές διατάξεις.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προεξοφλήσει τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες.

«Ας δούμε καταρχάς αν επιβεβαιωθούν οι φήμες αυτές. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Οι πολίτες ψηφίζουν, μας κρίνουν όλους».

Επανέλαβε ότι ο εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμφωνίες και ανταλλαγές θέσεων, αλλά πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα.

«Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει ξεκάθαρα και αποκλειστικώς στην αυτοδυναμία, με απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία. Ό,τι πουν οι πολίτες στο τέλος της ημέρας θα το σεβαστούμε, αλλά ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, η αυτοδυναμία».

Αποκλείει σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τον Μητσοτάκη

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης απέναντι στα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ή κυβέρνησης ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό πρόσωπο διαφορετικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, καθώς η επιλογή αυτή αποτελεί απόφαση των πολιτών και όχι αποτέλεσμα συνεννοήσεων μεταξύ πολιτικών προσώπων.

«Θεωρώ, αυτό δεν είναι ότι προκύπτει από κάποια διάταξη, αλλά νομίζω είναι αυτονόητο και είναι και μια παράδοση η οποία έχει τηρηθεί ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε 18%, αλλά ήταν πρώτο κόμμα, ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος».

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία, ενώ απέδωσε στο ΠΑΣΟΚ και στις πολιτικές επιλογές του τη δυσκολία διαμόρφωσης προϋποθέσεων για μια μετεκλογική συνεργασία.

Αναφερόμενος, τέλος, στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχωρήσεις στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πολιτικής διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου κράτησε την Ελλάδα όρθια κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού».

Τι υποστήριξε για τις απευθείας αναθέσεις και τους μετακλητούς

Στα στοιχεία για τις δημόσιες συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις αναφέρθηκε εκτενώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος δεδομένα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων για το 2025.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συνολική αξία των δημόσιων συμβάσεων ανήλθε σε 13,1 δισ. ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων της κεντρικής διοίκησης αντιστοιχεί περίπου στο 4% της συνολικής αξίας των συμβάσεων.

«Άρα η εικόνα που προσπαθεί να δώσει η αντιπολίτευση ότι είμαστε η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων είναι μια εικόνα που είναι παραπλανητική».

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι οι απευθείας αναθέσεις προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η νομιμότητά τους συνδέεται με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την πραγματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, υποστηρίζοντας ότι στην κεντρική κυβέρνηση είναι σήμερα λιγότεροι σε σχέση με το 2019. Όπως εξήγησε, η συνολική αύξηση των μετακλητών στο Δημόσιο συνδέεται με την ενίσχυση των αντίστοιχων θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

«Οι μετακλητοί της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τους μετακλητούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι λιγότεροι σήμερα που μιλάμε από ό,τι ήταν το 2019. Λιγότεροι. Όχι ίδιοι, λιγότεροι».

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