Μαρινάκης: «Οι ψηφοφόροι δεν είναι κτήμα κανενός» - Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου

«Το ΠΑΣΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες, βρέθηκε έστω και με σπόντα στη δεύτερη θέση. Δεν του φταίει κανείς από τη ΝΔ. Παίζει μπάλα στο ίδιο γήπεδο με τον κ. Τσίπρα. Δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε αντίπαλο, οι ψηφοφόροι δεν είναι κτήμα κανενός»

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης: «Οι ψηφοφόροι δεν είναι κτήμα κανενός» - Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου

Ο Παύλος Μαρινάκης / INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το μοτίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και την προοπτική μέχρι τις εκλογές σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με την στάση του ΠΑΣΟΚ τόνισε:

«Άλλο πράγμα η διεύρυνση ενός κόμματος, αλλά διεύρυνση δεν μπορεί να συνεπάγεται αλλοίωση. Εμείς επενδύουμε στη διεύρυνση. Ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης την κυρία Κασιμάτη. Αλλά θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χρόνια της «πλατείας» ήταν από τα κόμματα που δεν υιοθέτηση την εύκολη ρητορική. Μια εκ των οποίων ήταν και η κυρία Κασιμάτη, ενεργή τότε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δέκα χρόνια δέχεται να προσχωρούν στο κόμμα τέτοια στελέχη. Είναι επιλογή του αλλά αξιολογείται. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη γιατί οι βουλευτές τη ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν να μείνουμε και τους έλεγαν προδότες και Γερμανοτσολιάδες»

«Το μόνο κόμμα το οποίο έχει δείξει θεσμική σοβαρότητα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ένα ΠΑΣΟΚ σαν κι αυτό του Βενιζέλου, δεν θα καταψήφιζε το νόμο για τα παιδιά και τα social media, δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν θα έπαιρνε την κυρία Κασιμάτη» και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει συνεδριακή απόφαση να μην συγκυβερνήσει με την ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες, βρέθηκε έστω και με σπόντα στη δεύτερη θέση. Δεν του φταίει κανείς από τη ΝΔ. Παίζει μπάλα στο ίδιο γήπεδο με τον κ. Τσίπρα. Δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε αντίπαλο, οι ψηφοφόροι δεν είναι κτήμα κανενός»

Για το κριτήριο των πολιτών:

«Οι πολίτες θα επιλέξουν με δύο κριτήρια, την αποτελεσματικότητα και τι θέλει καθένας από εμάς να κάνει τα επόμενα χρόνια. Να είμαστε ταπεινοί και να μην είμαστε δογματικοί»

Για την κριτική στην κυβέρνηση:

«Δεν θεωρούμε ότι τα λύσαμε όλα, αλλά έχουμε μια διαφορά με τους αντιπάλους μας. Απεχθανόμαστε λύσεις που έφεραν την χώρα σε προηγούμενες καταστάσεις. Δίνουμε όσα μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες»

«Δεν πατήσαμε ένα κουμπί για να εξαφανιστεί η εγκληματικότητα. Απλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις την αντιμετώπιζαν με απάθεια. Οι τελευταίες επιτυχίες πρέπει να πιστώνονται στην κυβέρνηση»

Για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Ο κ. Τσίπρας ξέφυγε των ορίων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε εποχές που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Κοντεύει 20 χρόνια πολιτικός αρχηγός. Όταν είσαι τόσα χρόνια στο πολιτικό σύστημα αντί να κουνάς το δάχτυλο καλό θα ήταν να κάνεις την αυτοκριτική σου. Εμείς δεν είμαστε κριτές, ας αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει»

«Ο κόσμος θέλει καθαρές απαντήσεις, πολιτικές αντιπαράθεση, όχι προσωπικές επιθέσεις», κατέληξε.

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