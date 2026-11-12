Μαρινάκης: Αλλάζει το σχέδιο μοριοδότησης για ένταξη σε ΑΕΙ - Οι δύο πυλώνες που θα βασιστεί - LIVE

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε αλλαγές στο σχέδιο μοριοδότησης που θα βασίζονται στην πραγματική συμμετοχή αθλητών σε αγώνες και στα χρόνια συμμετοχής τους.

Ανακοινώθηκε κρατική οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ο κ. Βαρτζόπουλος επιστρέφει σε θέση που είχε εγκαταλείψει μετά από δικαίωση σε υπόθεση διερεύνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ενδείξεις για παραπομπή.

Η παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη επιβεβαιώθηκε, καθώς οι παρεχόμενες εξηγήσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς. Snapshot powered by AI

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Λιγότερα βάρη, περισσότερο εισόδημα, καλύτερες θέσεις εργασίας», είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, αναλύοντας τα κυβερνητικά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ανακοίνωσε κρατική οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες κτηνοτρόφους.

Σχετικά με την αντικατάσταση Τσαβδαρίδη και το αντικείμενό του, αλλά και τις άλλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοινώθηκαν σήμερα απάντησε:

«Είναι πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας για αυτό πάει στον υπουργό στον κ. Θεοδωρικάκο. Ο κ. Βαρτζόπουλος επανέρχεται σε μια θέση που δεν είχε καλυφθεί γιατί είχε ο ίδιος παραιτηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά δικαιώθηκε. Δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις για παραπομπή. Η ίδια πρόθεση υπάρχει κα ιγια τις υπόλοιπες περιπτώσεις των βουλευτών πρώην υπουργών. Είναι μια δικαίωση για τον κ. Βαρτζόπουλο, και αντίστοιχα για βουλευτές που κατηγορήθηκαν και λοιδορήθηκαν»

Για το πλαίσιο με τις μοριοδοτήσεις για ένταξη μαθητών σε ΑΕΙ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι πρόκειται να υπάρξει πλάνο επανεξέτασης του σχεδίου μοριοδότησης από το υπουργείο Παιδείας, με βάση δύο πυλώνες:

-την πραγματική συμμετοχή αθλητών στους αγώνες

-Τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες

Για την παραίτηση Τσαβδαρίδη επιβεβαίωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν ήταν επαρκείς.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου ο κ. Μαρινάκης σχολίασε με αφορμή και την κριτική που ασκήθηκε: «Κάποιοι παίζουν με τις λέξεις, τα κόμματα προσπαθούν να πιαστούν από μια φράση, δεν τους βγαίνει και στο τέλος της ημέρας δικαιώνονται οι θέσεις μας, που είναι οι εθνικές θέσεις. Το πλοίο ξεκίνησε τη διαδρομή του και προχωράει το έργο. Ακόμη και η NAVTEX της Τουρκίας, που ακυρώσαμε με αντι-Navtex, δεν λέει για άδεια. Τα κόμματα θα ενημερωθούν».

«Είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι είναι περισσότερο από κάποιους άλλους», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.