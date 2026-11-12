Απάντηση Μαρινάκη σε Τσουκαλά για συγκυβέρνηση με Ανδρουλάκη πρωθυπουργό: Αλαζονική θέση

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε μη ρεαλιστική και αλαζονική τη θέση του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να αποκλείει συνεργασίες με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα και με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα για κοινά συμφέροντα και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ιδεολογικό αντίπαλο δέος στην ασκούμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη στην σημερινή τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σύμφωνα με την οποία "Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη"

«Δικαίωμα του εκπροσώπου κάθε κόμματος να λέει ό,τι πιστεύει. Τα κόμματα αξιολογούνται για το τι λένε. Δεν το θεωρώ και τόσο ρεαλιστικό. Έχει κάποια στοιχεία αλαζονείας. Όταν είσαι τρίτος στις δημοσκοπήσεις μια τέτοια θέση δεν πατάει και πολύ στη γη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει πάρει μια απόφαση συνεδρίου που λέει να μην συνεργαστούν με την ΝΔ, Λες και εμείς ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν αποκλείει ούτε τον κ. Τσίπρα, ούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου κλπ», είπε ο κ. Μαρινάκης στο σημερινό briefing.

Τι είχε αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ σχολίασε και την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά FM, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη».Όπως τόνισε, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν στην ουσία κοινά συμφέροντα, σχολιάζοντας: «Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί κάτι το οποίο τον βολεύει. "Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει". Γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ, γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα με την ασκούμενη πολιτική. Είμαστε ακριβώς το αντίπαλο δέος. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα άλλα κόμματα της Δεξιάς, πως είναι δυνατόν να τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τον κ. Σαμαρά του οποίου ήταν υπουργός, από την κα Λατινοπούλου που ήταν βουλευτής του;».

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