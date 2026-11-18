Snapshot Ο Πακιστανός επιχειρηματίας Άσιφ Μέρτσαντ καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε σχέδιο δολοφονίας υψηλόβαθμου Αμερικανού πολιτικού, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μέρτσαντ παραδέχτηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε υπό εντολές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και από φόβο για την ασφάλεια συγγενών του.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε από μυστικούς πράκτορες του FBI, ενώ ο Μέρτσαντ συνελήφθη στο Τέξας πριν ταξιδέψει στο Πακιστάν.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι ο Μέρτσαντ ήταν αναγκασμένος να συμμετάσχει και ότι το σχέδιο ήταν ανεπαρκώς οργανωμένο, κάτι που αμφισβητήθηκε από τους εισαγγελείς.

Ο δικαστής τόνισε τη σοβαρότητα της κατηγορίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανησυχία του κατηγορουμένου για τους συγγενείς του, αλλά επισημαίνοντας την αποφασιστικότητά του να βλάψει τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Σε ποινής κάθειρξης 27 ετών καταδικάστηκε την Τρίτη ένας 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την εμπλοκή του σε σχέδιο δολοφονίας υψηλόβαθμου Αμερικανού πολιτικού.

Ο 48χρονος Άσιφ Μέρτσαντ είχε παραδεχθεί τη συμμετοχή του στην οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ενεργούσε υπό εντολές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και υπό τον φόβο ότι θα κινδύνευαν συγγενικά του πρόσωπα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά την προεκλογική περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με το Associated Press, μεταξύ των πιθανών στόχων της αποτυχημένης απόπειρας βρίσκονταν ο τότε υποψήφιος και σημερινός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών Νίκι Χέιλι, σύμφωνα με μάρτυρες που κατέθεσαν στη δίκη.

«Δεν υπάρχουν πολλές κατηγορίες που μπορούν να θεωρηθούν πιο σοβαρές από την προμελετημένη, στοχευμένη δολοφονία ενός προέδρου των ΗΠΑ ή άλλου υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου», δήλωσε στο δικαστήριο ο ομοσπονδιακός δικαστής Έρικ Κομίτι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Ο 48χρονος Μέρτσαντ δεν αντέδρασε ιδιαίτερα όταν ανακοινώθηκε η ποινή του, η οποία ξεπέρασε τα 27 χρόνια κάθειρξης. Ένας από τους δικηγόρους του, ο Άμπραχαμ Μόσκοβιτς, δήλωσε ότι ο Μέρτσαντ σκοπεύει να ασκήσει έφεση, αλλά ήταν ευγνώμων που ο δικαστής απέρριψε το αίτημα των εισαγγελέων για ισόβια κάθειρξη.

«Νομίζω ότι αυτό μας δείχνει ότι το δικαστικό μας σύστημα παραμένει ανεξάρτητο, ευτυχώς», είπε ο Μόσκοβιτς.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η καταδίκη του Μέρτσαντ ήταν δίκαιη.

Πώς οργανώθηκε το σχέδιο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μέρτσαντ περιέγραψε στους ενόρκους όσα είχε κάνει για να προετοιμάσει την επίθεση. Όπως κατέθεσε, είχε αναζητήσει τις τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιούνταν προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο δολοφονίας του σε μια πολιτική συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε χρησιμοποιήσει αντικείμενα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα ξενοδοχείο, προκειμένου να δείξει σε γνωστό του πώς θα γινόταν η επίθεση.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να βρει άτομα που θα αναλάμβαναν τον ρόλο των εκτελεστών και τους προσέφερε 5.000 δολάρια σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά, όπως προέκυψε κατόπιν ερευνών, τα είχε δανειστεί από έναν συγγενή του.

Κατά την κατάθεσή του, ο 48χρονος ισχυρίστηκε ότι απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες ενός μέλους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με σκοπό να προστατεύσει συγγενείς του στο Ιράν. Ο Μέρτσαντ δήλωσε ότι πίστευε ότι οι αμερικανικές αρχές θα απέτρεπαν την απόπειρα δολοφονίας, ότι θα συνεργαζόταν μαζί τους και ότι ενδεχομένως θα λάμβανε βοήθεια για τη μετανάστευσή του στις ΗΠΑ ως ανταμοιβή.

Και οι αμερικανικές αρχές, πράγματι, τον είχαν στο στόχαστρο: Οι υποτιθέμενοι εκτελεστές που είχε προσλάβει ήταν στην πραγματικότητα μυστικοί πράκτορες του FBI. Οι αμερικανικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τις κινήσεις του από τον γνωστό στον οποίο είχε αποκαλύψει το σχέδιό του.

Ο Μέρτσαντ συνελήφθη στο Τέξας ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό το Πακιστάν στις 12 Ιουλίου 2024, μια μέρα πριν από την ανεξάρτητη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ανησυχούσε για την τύχη των συγγενών του

Ο Μέρτσαντ εργαζόταν για πακιστανικές τράπεζες για δεκαετίες και στη συνέχεια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις που κυμαίνονταν από την πώληση αυτοκινήτων έως τις εξαγωγές μπανανών, ενώ ταξίδευε περιοδικά στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς λόγους. Ταξίδευε επίσης στο Ιράν για θρησκευτικά προσκυνήματα και για να επισκεφτεί συγγενείς.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η υπεράσπισή του, ο Μέρτσαντ είχε γνωρίσει πράκτορα των Φρουρών της Επανάστασης αρκετά χρόνια νωρίτερα, Αρχικά, ο 48χρονος φέρεται να είδε τη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιραν ως «συναρπαστική και κερδοφόρα», αλλά αργότερα, άρχισε να ανησυχεί για την τύχη των συγγενών του, σε περίπτωση που αρνούνταν να εκτελέσει τις εντολές που λάμβανε.

«Η οικογένειά μου απειλούνταν και έπρεπε να το κάνω αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη δίκη τον Μάρτιο.

Οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό του

Οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό του Μέρτσαντ ότι αναγκάστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο. Μεταξύ των στοιχείων που επικαλέστηκαν, ήταν μερικές αναρτήσεις που είχε κάνει στα social media με αντιαμερικανικό και αντιτραμπικό περιεχόμενο, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί μετά τη δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού ηγέτη Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 από τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Η υπεράσπιση του Μέρτσαντ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις αποτύπωναν την οργή του κατηγορουμένου, και δεν αποτελούσαν ένδειξη για διάπραξη βίαιης επίθεσης.

Ο δικηγόρος του, Κρίστοφερ Νεφ, υποστήριξε ότι το σχέδιο ήταν ανεπαρκώς οργανωμένο και ότι η συμμετοχή του εντολέα του ήταν περιορισμένη, χωρίς να υπάρχει πραγματική αποφασιστικότητα για την υλοποίησή του.

Ωστόσο, η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Σάρα Γουίνικ, εξέφρασε την άποψη ότι ο Μέρτσαντ έκανε «το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς: να σχεδιάσει τη δολοφονία ενός κυβερνητικού αξιωματούχου».

Ο δικαστής αναγνώρισε ότι ο κατηγορούμενος ενδεχομένως ανησυχούσε για την ασφάλεια των συγγενών του, αλλά εκτίμησε επίσης ότι ήταν «ιδιαίτερα αποφασισμένος να βλάψει αυτή τη χώρα».