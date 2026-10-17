Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

Snapshot Στη Γαλλία πραγματοποιούνται πανεθνικές διαδηλώσεις με ένταση, χρήση δακρυγόνων και δεκάδες συλλήψεις, κυρίως στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Διαδηλωτές από διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως μαθητές, αγρότες και «Κίτρινα Γιλέκα», διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και την κοινωνική ασφάλεια.

Υπήρξαν σοβαρά περιστατικά βίας, τραυματισμοί διαδηλωτών, και διερευνώνται καταγγελίες για αστυνομική βία, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά η χρήση κροτίδων κρότου λάμψης.

Ο πρόεδρος Μακρόν δέχθηκε κριτική για την παρουσία του σε συναυλία την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει κοινωνικές εντάσεις και διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται ενόψει της προγραμματισμένης απεργίας και διαδηλώσεων στις 5 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ του Παρισιού στη Γαλλία, από όπου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μεγάλη πορεία διαδήλωσης περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, (15:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ κάποιοι από αυτούς έριχναν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων.

Η χώρα κατεβαίνει στους δρόμους

Διαδηλώσεις και διάσπαρτες δράσεις ξεκίνησαν από το πρωί σε όλη τη Γαλλία, σε μια μέρα που προβλέπεται να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πανεθνική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και του ξεφτίσματος ενός μοντέλου που αποσκοπούσε στην παροχή ενός βασικού επιπέδου ευκαιριών και κοινωνικής ασφάλειας.

Μαθητές λυκείου, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα και "Κίτρινα Γιλέκα" ένωσαν τις δυνάμεις τους και την «οργή» τους σε ένα πολύπλευρο κίνημα, με τις αρχές να φοβούνται ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βίαια επεισόδια έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία EPA

Μνήμες του μεγάλου κοινωνικού κινήματος των "Κίτρινων Γιλέκων" που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, διαδηλώνοντας κατά των αυξήσεων σε φόρους καυσίμων, είναι φρέσκιες. Εικόνες βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ιδιαίτερα στα Ηλύσια Πεδία, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το κάλεσμα για αναβίωση αυτού του κινήματος, που σηματοδότησε την πρώτη προεδρική θητεία του Εμανουέλ Μακρόν, να κατεβεί ξανά στους δρόμους, για αποκλεισμό κυκλικών κόμβων και στρατηγικών τοποθεσιών για να διαμαρτυρηθούν για το «υψηλό κόστος ζωής», αντηχούσε στις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών που από τα μέσα Σεπτεμβρίου διαδηλώνουν απαιτώντας καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, υπερχρεωμένη και υπό στενό έλεγχο από τις χρηματαγορές, αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων» συμβαίνει σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται από την άνοδο των τιμών των καυσίμων και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Η κλίμακα των διαδηλώσεων για το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών και καθώς συνδικάτα έχουν καλέσει εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε διαδήλωση και απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Το πρωί, πολλές κινητοποιήσεις και δράσεις που είχαν ανακοινωθεί δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως στον σταθμό διοδίων στη γέφυρα Ιλ ντε Ρε στις ακτές του Ατλαντικού και στο Μπορντό. Στη Ρεν, στη Βρετάνη, περίπου είκοσι άτομα έστησαν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων, κοντά σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία EPA

Ο Κριστόφ, ένας 47χρονος ξυλουργός και πρώην διαδηλωτής των "Κίτρινων Γιλέκων", λέει ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2018 από πυροβολισμό από εκτοξευτή κροτίδων κρότου λάμψης, ένα όπλο του οποίου η χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι συχνά αμφιλεγόμενη. «Σήμερα, βλέπουμε καταστολή εναντίον των δικών μας παιδιών», δήλωσε αγανακτισμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο αντίδρασής της κατά των διαδηλώσεων, καθώς καταγράφηκε μια σειρά σοβαρών τραυματισμών μεταξύ διαδηλωτών, μεταξύ αυτών, ενός 15χρονου που έχασε το χέρι του όταν εξερράγη στα χέρια του μια κροτίδα κρότου-λάμψης. Η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας διερευνά τουλάχιστον 24 περιπτώσεις καταγγελιών για αστυνομική βία.

Μετά τον τραυματισμό του εφήβου οι αρχές ανέστειλαν τη χρήση κροτίδων κρότου-λάμψης, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σήμερα αν χρειαστεί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι περισσότεροι από 900 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στις διαδηλώσεων των τελευταίων εβδομάδων.

Η Γαλλία καίγεται και ο Μακρόν... χορεύει

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επικρίσεις επειδή παρακολούθησε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, την ώρα που η Γαλλία προετοιμαζόταν για ακόμη μία ημέρα διαδηλώσεων και επεισοδίων.

Ο Μακρόν δέχθηκε σφοδρή κριτική για την ανέμελη εμφάνισή του το βράδυ της Παρασκευής στην αρένα Πλενιτούντ στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Το ζευγάρι καταγράφηκε να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική από ιδιωτικό θεωρείο.

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