Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν το πρωί στο Παρίσι - Πανεθνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Γαλλία πραγματοποιούνται πανεθνικές διαδηλώσεις με ένταση, χρήση δακρυγόνων και δεκάδες συλλήψεις, κυρίως στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.
  • Διαδηλωτές από διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως μαθητές, αγρότες και «Κίτρινα Γιλέκα», διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και την κοινωνική ασφάλεια.
  • Υπήρξαν σοβαρά περιστατικά βίας, τραυματισμοί διαδηλωτών, και διερευνώνται καταγγελίες για αστυνομική βία, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά η χρήση κροτίδων κρότου λάμψης.
  • Ο πρόεδρος Μακρόν δέχθηκε κριτική για την παρουσία του σε συναυλία την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει κοινωνικές εντάσεις και διαδηλώσεις.
  • Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται ενόψει της προγραμματισμένης απεργίας και διαδηλώσεων στις 5 Νοεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ του Παρισιού στη Γαλλία, από όπου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μεγάλη πορεία διαδήλωσης περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, (15:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρακολουθήστε LIVE:

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ κάποιοι από αυτούς έριχναν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων.

Η χώρα κατεβαίνει στους δρόμους

Διαδηλώσεις και διάσπαρτες δράσεις ξεκίνησαν από το πρωί σε όλη τη Γαλλία, σε μια μέρα που προβλέπεται να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πανεθνική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και του ξεφτίσματος ενός μοντέλου που αποσκοπούσε στην παροχή ενός βασικού επιπέδου ευκαιριών και κοινωνικής ασφάλειας.

Μαθητές λυκείου, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα και "Κίτρινα Γιλέκα" ένωσαν τις δυνάμεις τους και την «οργή» τους σε ένα πολύπλευρο κίνημα, με τις αρχές να φοβούνται ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βίαια επεισόδια έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Nationwide protest against the high cost of living in France

Διαδηλώσεις στη Γαλλία

EPA

Μνήμες του μεγάλου κοινωνικού κινήματος των "Κίτρινων Γιλέκων" που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, διαδηλώνοντας κατά των αυξήσεων σε φόρους καυσίμων, είναι φρέσκιες. Εικόνες βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ιδιαίτερα στα Ηλύσια Πεδία, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το κάλεσμα για αναβίωση αυτού του κινήματος, που σηματοδότησε την πρώτη προεδρική θητεία του Εμανουέλ Μακρόν, να κατεβεί ξανά στους δρόμους, για αποκλεισμό κυκλικών κόμβων και στρατηγικών τοποθεσιών για να διαμαρτυρηθούν για το «υψηλό κόστος ζωής», αντηχούσε στις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών που από τα μέσα Σεπτεμβρίου διαδηλώνουν απαιτώντας καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, υπερχρεωμένη και υπό στενό έλεγχο από τις χρηματαγορές, αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων» συμβαίνει σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται από την άνοδο των τιμών των καυσίμων και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Η κλίμακα των διαδηλώσεων για το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών και καθώς συνδικάτα έχουν καλέσει εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε διαδήλωση και απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Το πρωί, πολλές κινητοποιήσεις και δράσεις που είχαν ανακοινωθεί δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως στον σταθμό διοδίων στη γέφυρα Ιλ ντε Ρε στις ακτές του Ατλαντικού και στο Μπορντό. Στη Ρεν, στη Βρετάνη, περίπου είκοσι άτομα έστησαν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων, κοντά σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Nationwide protest against the high cost of living in France

Διαδηλώσεις στη Γαλλία

EPA

Ο Κριστόφ, ένας 47χρονος ξυλουργός και πρώην διαδηλωτής των "Κίτρινων Γιλέκων", λέει ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2018 από πυροβολισμό από εκτοξευτή κροτίδων κρότου λάμψης, ένα όπλο του οποίου η χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι συχνά αμφιλεγόμενη. «Σήμερα, βλέπουμε καταστολή εναντίον των δικών μας παιδιών», δήλωσε αγανακτισμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο αντίδρασής της κατά των διαδηλώσεων, καθώς καταγράφηκε μια σειρά σοβαρών τραυματισμών μεταξύ διαδηλωτών, μεταξύ αυτών, ενός 15χρονου που έχασε το χέρι του όταν εξερράγη στα χέρια του μια κροτίδα κρότου-λάμψης. Η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας διερευνά τουλάχιστον 24 περιπτώσεις καταγγελιών για αστυνομική βία.

Μετά τον τραυματισμό του εφήβου οι αρχές ανέστειλαν τη χρήση κροτίδων κρότου-λάμψης, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σήμερα αν χρειαστεί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι περισσότεροι από 900 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στις διαδηλώσεων των τελευταίων εβδομάδων.

Η Γαλλία καίγεται και ο Μακρόν... χορεύει

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχθηκε επικρίσεις επειδή παρακολούθησε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, την ώρα που η Γαλλία προετοιμαζόταν για ακόμη μία ημέρα διαδηλώσεων και επεισοδίων.

Ο Μακρόν δέχθηκε σφοδρή κριτική για την ανέμελη εμφάνισή του το βράδυ της Παρασκευής στην αρένα Πλενιτούντ στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Το ζευγάρι καταγράφηκε να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική από ιδιωτικό θεωρείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δίχρονα δίδυμα βρέθηκαν ολομόναχα σε σπίτι – Συνελήφθη η μητέρα τους

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εξιτήριο για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση στον πνεύμονα

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν πέντε άτομα για «τρομοκρατία»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Κατακραυγή για τις δημόσιες εκτελέσεις - Οι πρώτες μετά την πτώση του Καντάφι

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Χίος 1822: Εκεί όπου η σιωπή ακόμη κραυγάζει – Οδοιπορικό του Newsbomb στους τόπους της Σφαγής, πώς οι Τούρκοι ερήμωσαν όλο το νησί

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζακαράι: «Η αναπληρώτρια δασκάλα που αδυνατεί να ελέγξει την τάξη» -Το χτύπημα στον ώμο και η έξοδος

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μαύρη Θάλασσα το "Osman Gazi": Ο Ερντογάν στέλνει γιγαντιαίο πλωτό «εργοστάσιο» παραγωγής αερίου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Με στίχους του Καφάβη το αντίο του Ιάπωνα πρέσβη στην Ελλάδα:«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις»

16:10LIFESTYLE

«Καλές θάλασσες, καπετάνιε»: Η συγκινητική αναφορά της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Χανιά – Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και τραυματισμένη γυναίκα

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι απελευθερώνουν πάνω από 150 μαχητές κυβερνητικών δυνάμεων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός μετά από τροχαίο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Πέτρου Ράλλη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για συνέδριο και νέα ηγεσία

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγνωστος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε διανομέα φαγητού

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Με στίχους του Καφάβη το αντίο του Ιάπωνα πρέσβη στην Ελλάδα:«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τώρα στη Νέα Πεντέλη και Βριλήσσια

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

14:10LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους η Γαλλία - Ένταση και δακρυγόνα πριν την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι

16:53ΕΘΝΙΚΑ

Χίος 1822: Εκεί όπου η σιωπή ακόμη κραυγάζει – Οδοιπορικό του Newsbomb στους τόπους της Σφαγής, πώς οι Τούρκοι ερήμωσαν όλο το νησί

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ