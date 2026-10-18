Γαλλία: 1200 συλλήψεις κατά τις ταραχές το Σάββατο

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης

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Γαλλία: 1200 συλλήψεις κατά τις ταραχές το Σάββατο
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  • Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τις ταραχές το Σάββατο στο περιθώριο μαθητικών κινητοποιήσεων.
  • Τραυματίστηκαν 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
  • Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι ο απολογισμός δεν ήταν βαρύτερος.
  • Ο Λεκορνί κατηγόρησε την παράταξη «Ανυπότακτη Γαλλία» για υποκίνηση των ταραχών και ζήτησε να διαλέξει πλευρά.
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Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».

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