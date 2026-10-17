Ιταλία: «Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις όχι», δηλώνει η Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε σήμερα στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα σε πολλές ιταλικές πόλεις και σε βίαιες παρεκτροπές που οφείλονται σε μειοψηφία διαδηλωτών, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους με καλυμμένο το πρόσωπο.

«Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν είχε καταδικάσει νωρίτερα τη βία που καταγράφηκε χθες στην κινητοποίηση στο Τορίνο εκφράζοντας «όλη της την αλληλεγγύη, όπως και του κόμματός της, στους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους και στην πόλη του Τορίνο που δέχθηκαν εγκληματική επίθεση από βίαιες, οργανωμένες ομάδες με καλυμμένο το πρόσωπο».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, τουλάχιστον σαράντα διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο.