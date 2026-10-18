Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν για τα βίαια επεισόδια εν μέσω διαδηλώσεων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα σήμερα στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το γραφείο του.

Το διάγγελμα έρχεται στον απόηχο των χθεσινών μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και άλλων κοινωνικών αιτημάτων που αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές σε πολλές πόλεις της χώρας.

Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

Από εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες συνοδεύονται οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μία γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει ομάδα κουκουλοφόρων να εισβάλει σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, παρακαλώντας τους να σταματήσουν.

Η γυναίκα στέκεται μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, του οποίου η πρόσοψη έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, επιχειρώντας να αποτρέψει τη λεηλασία. Ωστόσο, οι νεαροί που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο αγνοούν τις εκκλήσεις της, την παραμερίζουν και συνεχίζουν να εισέρχονται στο εσωτερικό.

«Γιατί το κάνετε αυτό;», ρωτά η γυναίκα, φωνάζοντας επανειλημμένα «δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να εξηγήσει ότι οι καταστροφές και οι κλοπές δεν αποτελούν στόχο της διαμαρτυρίας.