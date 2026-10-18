Τραμπ για Γαλλία: «Η μετανάστευση ανθρώπων με μίσος έχει διαλύσει την κάποτε σπουδαία χώρα»
Τι ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την κρίση στη Γαλλία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.
«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.
«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα και πότε ανοίγουν
15:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Η ταυτότητα της Χαλκίδας» — Το νέο βιβλίο του Βάγια Κατσού
13:16 ∙ WHAT THE FACT