Τραμπ για Γαλλία: «Η μετανάστευση ανθρώπων με μίσος έχει διαλύσει την κάποτε σπουδαία χώρα»

Τι ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την κρίση στη Γαλλία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τραμπ για Γαλλία: «Η μετανάστευση ανθρώπων με μίσος έχει διαλύσει την κάποτε σπουδαία χώρα»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.

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