Γαλλία - Διάγγελμα Μακρόν: «Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή» μετά την «άνευ προηγουμένου βία»

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις ταραχές του Σαββάτου ως ενέργειες ακροαριστερών εξτρεμιστών που λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του δημαρχείου της Λιμόζ.

Ο πρόεδρος υποστήριξε τις δυνάμεις ασφαλείας και διαμήνυσε ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν ενώ ζήτησε πλήρη διαφάνεια στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αστυνομίας.

Αναγνώρισε την κοινωνική ανησυχία των νέων και κάλεσε σε διάλογο με ειρηνικούς διαδηλωτές, αλλά τόνισε μηδενική ανοχή στη βία.

Προειδοποίησε πολιτικές δυνάμεις, ειδικά την La France Insoumise, να μην εκμεταλλεύονται την κοινωνική οργή για κλιμάκωση των επεισοδίων και ανακοίνωσε ότι οι νομάρχες θα μπορούν να απαγορεύουν συγκεκριμένες συγκεντρώσεις.

Το διάγγελμα συνδέθηκε με την προοπτική των προεδρικών εκλογών του 2027, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης χωρίς να διακοπεί ο διάλογος με την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Με διάγγελμα την Κυριακή προς τον γαλλικό λαό, ο Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη το βράδυ της Κυριακής μετά τις πρωτοφανείς σε έκταση ταραχές που συγκλόνισαν το Παρίσι και σειρά γαλλικών πόλεων. Μίλησε για την έξαρση της βίας και προανήγγειλε μέτρα για τον περιορισμό των συγκρούσεων.

Εμφανίστηκε αδιάλλακτος, τονίζοντας πως θα εφαρμοστεί η τάξη και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι όσοι έχουν προβεί σε λεηλασίες.

Ο Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου, τους δημάρχους, τους καταστηματάρχες και τις οικογένειες μετά την «άνευ προηγουμένου βία» την προηγούμενη μέρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Γαλλία αισθάνεται «θυμό και ντροπή» μετά από μια ημέρα διαδηλώσεων που κατέληξε σε ταραχές, με εμπρησμούς αυτοκινήτων και κτιρίων και περισσότερες από 2.000 συλλήψεις το Σάββατο.

Επίσης, κατήγγειλε τη δράση «ακροαριστερών εξτρεμιστών» και παραβατικών ομάδων, εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας και στους καταστηματάρχες που επλήγησαν και διαμήνυσε ότι όσοι συμμετείχαν σε λεηλασίες και καταστροφές θα λογοδοτήσουν.

«Σας απευθύνομαι απόψε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, εξτρεμιστές μιας ακροαριστερής ομάδας, μαζί με πολυάριθμους παραβάτες (...) λεηλάτησαν καταστήματα και καταστράφηκαν δημόσια κτίρια. Γιατί έκαψαν το δημαρχείο της Λιμόζ; (...) Πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή», δήλωσε εξαρχής ο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για περίπου 550.000 συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για έως 800.000.

«Χθες, οι αστυνομικοί, παρά τον επαγγελματισμό τους, υπέστησαν πρωτοφανή βία. Ζήτησα από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών και θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα », πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του. «Οι δικαστές μας απονέμουν δικαιοσύνη στο όνομά σας και γνωρίζουν τι περιμένετε. Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν, όσοι προσπάθησαν να ρίξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν».

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι, στη Μασσαλία, στη Λυών, στο Μπορντό και αλλού, ενώ το δημαρχείο της Λιμόζ υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου είχαν ανακοινωθεί περίπου 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματισμοί αστυνομικών και χωροφυλάκων.

«Θυμός και ντροπή»

«Σας απευθύνομαι απόψε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο Μακρόν στην έναρξη του διαγγέλματός του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην καταστροφή δημόσιων κτιρίων και στις λεηλασίες καταστημάτων.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην πυρπόληση του δημαρχείου της Λιμόζ, ενός ιστορικού κτιρίου του 19ου αιώνα, η οροφή του οποίου κατέρρευσε μετά την επίθεση. Η καταστροφή προκάλεσε σοκ στην πόλη και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την επάρκεια των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν»

Ο Μακρόν έστειλε σαφές μήνυμα ότι η επόμενη ημέρα θα περιλαμβάνει αυστηρή δικαστική αντιμετώπιση των δραστών.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν, όσοι προσπάθησαν να ρίξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές έρευνες θα διεξαχθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Η χορογραφία των δημόσιων τοποθετήσεων του γαλλικού κυβερνητικού επιτελείου τις τελευταίες ώρες κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ήδη από το Σάββατο ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει χώρος για τη βία στη Δημοκρατία και ότι όσοι επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Στο μικροσκόπιο και η γαλλική αστυνομία

Ο Γάλλος πρόεδρος, ωστόσο, δεν άφησε εκτός κάδρου την έντονη κριτική που ασκείται για την προετοιμασία και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρχών.

Ζήτησε «πλήρη διαφάνεια» για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε, σημειώνοντας ότι πρέπει να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα και στο επίπεδο των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η κριτική έχει ενταθεί, καθώς σε αρκετές πόλεις οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με διάσπαρτες και ιδιαίτερα κινητικές ομάδες. Στο Παρίσι ομάδες διαδηλωτών έφθασαν σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ στη Λιμόζ ο δήμαρχος κατήγγειλε ελλείψεις σε αστυνομικές δυνάμεις και μέσα.

Ο Μακρόν έσπευσε πάντως να στηρίξει την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «παρέμειναν σταθερές» και έκαναν ό,τι μπορούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μήνυμα προς τη νεολαία

Το δεύτερο σκέλος του διαγγέλματος ήταν στραμμένο στην κοινωνική ρίζα των κινητοποιήσεων.

Ο Μακρόν αναγνώρισε τη «βαθιά ανησυχία» που αισθάνονται μαθητές και φοιτητές για το μέλλον τους και την προοπτική να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Οι κινητοποιήσεις είχαν άλλωστε ξεκινήσει με σημαντική συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, πριν αποκτήσουν πολύ ευρύτερα χαρακτηριστικά και προσελκύσουν συνδικάτα, «Κίτρινα Γιλέκα» και διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές ομάδες.

«Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, θέτοντας μια διπλή γραμμή: διάλογος με όσους διαμαρτύρονται ειρηνικά και μηδενική ανοχή στη βία.

«Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και να υποστηρίξουμε σταθερά τη δημοκρατική τάξη», ανέφερε.

«Έχω λάβει διάφορα μέτρα σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις τιμές. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα », δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν. Πρόσθεσε: «Οι νέοι μας αισθάνονται μια βαθιά ανησυχία (...) για το μέλλον τους, την ικανότητά τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Καταλαβαίνω τους μαθητές του λυκείου και του πανεπιστημίου μας και βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δέσμευσής μου. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και να υποστηρίξουμε σταθερά τη δημοκρατική τάξη».

Αιχμές κατά του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία

Το πολιτικά πλέον φορτισμένο σημείο του διαγγέλματος αφορούσε όσους καλούν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων στους δρόμους.

Χωρίς να περιοριστεί μόνο στην καταδίκη των επεισοδίων, ο Μακρόν έστειλε σαφή προειδοποίηση προς τις δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την κοινωνική οργή. Η αιχμή αφορούσε ιδιαίτερα τη La France Insoumise.

«Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση», τόνισε, καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία. Προανήγγειλε ακόμη ότι οι νομάρχες θα μπορούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να απαγορεύουν συγκεκριμένες συγκεντρώσεις.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και LFI είχε ήδη οξυνθεί στον απόηχο των επεισοδίων, με κυβερνητικά στελέχη να καταλογίζουν σε τμήματα της άκρας Αριστεράς ρόλο στην κλιμάκωση της βίας. Η εικόνα των διαδηλώσεων, πάντως, ήταν περισσότερο σύνθετη, καθώς στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ειρηνικοί διαδηλωτές, οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς, νέοι από λαϊκές συνοικίες και άτομα που συμμετείχαν στις λεηλασίες.

Με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές

Το διάγγελμα είχε αναπόφευκτα και πολιτικό ορίζοντα. Η Γαλλία εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές του 2027 και η κοινωνική αναταραχή προστίθεται στις πληγές που έχει αφήσει μια μακρά περίοδος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

«Η χώρα μας αξίζει καλές προεδρικές εκλογές σε έξι μήνες», είπε ο Μακρόν, επιχειρώντας να θέσει ένα όριο ανάμεσα στη θεμιτή πολιτική και κοινωνική διαμαρτυρία και στη βία.

Το διακύβευμα για το Ελιζέ είναι πλέον διπλό: να αποκατασταθεί η τάξη χωρίς να κλείσει ο δίαυλος επικοινωνίας με μια κοινωνία στην οποία η δυσπιστία και η οργή έχουν διευρυνθεί. Και, ταυτόχρονα, να αποτραπεί μια νέα κλιμάκωση που θα μπορούσε να φέρει τη Γαλλία αντιμέτωπη με έναν ακόμη κύκλο παρατεταμένης κοινωνικής σύγκρουσης.

«Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες. Και τώρα αποφασίζεται αυτό, με πνεύμα ευθύνης»,τόνισε.

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Ο Τζόρνταν Μπαρντελά επικρίνει μια «αξιοθρήνητη ομιλία» και μια κυβέρνηση που «δεν έχει πλέον τίποτα να πει στον γαλλικό λαό»

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντελά, χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή ως «αξιοθρήνητη» σε απάντηση στη βία και τις λεηλασίες που ξέσπασαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου.

«Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν ήταν αξιοθρήνητη. Αυτή η δειλή και αποπροσανατολισμένη κυβέρνηση δεν έχει τίποτα άλλο να πει στους Γάλλους, τίποτα άλλο να τους προσφέρει. Δεν έχει πλέον ούτε τη δύναμη να τους προστατεύσει», αντέδρασε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος στο X.

Μπρουνό Ρεταϊό: Ο Μακρόν φαίνεται «εντελώς εκτός εαυτού»

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Μπρουνό Ρεταϊλό περιγράφει την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν ως «πολύ ανησυχητική» στον λογαριασμό του στο Χ.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται εντελώς συγκλονισμένος, ανίκανος να αντιταχθεί στη δύναμη του Κράτους στο χάος που απειλεί τη Δημοκρατία», κρίνει ο Πρόεδρος της LR, ο οποίος «του ζητά επίσημα να αναλάβει την ευθύνη και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την προστασία των Γάλλων».

Ανυπότακτη Γαλλία: Ο Μακρόν «αρχιτέκτονας του χάους» που «ρίχνει λάδι στη φωτιά»

Η επικεφαλής των βουλευτών του LFI (Ανυπότακτη Γαλλία), Mathilde Panot, κατηφόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότ «δεν προσέφερε καμία απάντηση στα αιτήματα» και ότι η «μόνη ανακοίνωσή» του ήταν «η πιθανή απαγόρευση των διαδηλώσεων». «Ο αρχιτέκτονας του χάους ρίχνει άμεσα λάδι στη φωτιά», έγραψε η αριστερή βουλευτής στο X.

Ο ηγέτης του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος λυπάται για την έλλειψη «ανταπόκρισης στο υψηλό κόστος ζωής»

Ο ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF), Φαμπιέν Ρουσέλ, αντέδρασε στην ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας τη λύπη του για την έλλειψη ανακοινώσεων από τον αρχηγό του κράτους.

«Σε 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να είχε ζητήσει ηρεμία ΚΑΙ να είχε δώσει απαντήσεις σε νέους, εργαζόμενους και συνταξιούχους σχετικά με το υψηλό κόστος ζωής. Αλλά τίποτα», θρήνησε ο υποψήφιος πρόεδρος στο X.

Οικολόγοι: «Δεν είχε ούτε λέξη για τους διαδηλωτές που ακρωτηριάστηκαν» το Σάββατο

Προσκεκλημένη στο BFMTV, η Marine Tondelier, γραμματέας των Οικολόγων, χαιρέτισε το γεγονός ότι ο αρχηγός του κράτους έκανε «τη διαφορά μεταξύ των διαδηλωτών και των βανδάλων» στην ομιλία του.

Από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένη» που είδε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «δεν είχε λέξη για τους δύο διαδηλωτές που ακρωτηριάστηκαν» χθες, αναφερόμενη σε ένα άτομο που έχασε το ένα του χέρι στο Σεντ-Ετιέν και σε ένα 17χρονο κορίτσι που έχασε τη λειτουργία του ματιού της στη Μιλούζ.

Ο Ερίκ Τσιότι πιστεύει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «μίλησε για άλλη μια φορά χωρίς να πει τίποτα»

Ο Έρικ Τσιότι, επικεφαλής του UDR και δήμαρχος της Νίκαιας, δήλωσε στο BFMTV ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «για άλλη μια φορά, πάρα πολλοί, μίλησαν για να μην πουν τίποτα», απορρίπτοντας ιδίως τη συνάντηση των πολιτικών κομμάτων που είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό για την επόμενη εβδομάδα.

«Όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, είναι λίγο επαίσχυντα», είπε απότομα. «Δεν υπάρχει καμία αντίδραση ανάλογη της σοβαρότητας» της κατάστασης.

Νέα βίαια επεισόδια στο Παρίσι την Κυριακή

Μονάδα της αστυνομίας που εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της αστικής βίας, η CRS 8, αναπτύχθηκε στο Παρίσι για δεύτερη συνεχή ημέρα, έγινε γνωστό σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, μεσούσης της έντασης και των λεηλασιών που ξανάρχισαν.Επεισόδια στη Γαλλία: Περισσότερες από 1.800 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, η ειδική αυτή μονάδα "αναπτύχθηκε στην Πλατεία της Δημοκρατίας" όπου επικρατούν εντάσεις, με συγκρούσεις μεταξύ εκατοντάδων ατόμων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Λεηλασίες έχουν ξαναρχίσει στην περιοχή, με στόχο κυρίως ένα κατάστημα ενδυμάτων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδει η τηλεόραση.

Παράλληλα, στη Μασσαλία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 30.000 άτομα που προέβησαν σε λεηλασίες καταγράφηκαν το Σάββατο, στην κορύφωση των ταραχών στους δρόμους της πόλης αυτής στη νότια Γαλλία, σύμφωνα με έναν αριθμητικό απολογισμό που παρέθεσαν.

Ανάμεσα στους πλιατσικολόγους αυτούς περιλαμβάνονταν 8.000 "ταραχοποιοί", προσθέτει η νομαρχία του Μπους-ντι-Ρον, αναφέροντας ότι 99 κρατούνται καθώς συνδέονται άμεσα με τις ταραχές, και ότι υπάρχουν 118 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

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