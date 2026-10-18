Ανάλυση Le Figaro - Σκληρό μήνυμα Μακρόν μετά το χάος στη Γαλλία: «Οργή, ντροπή και μηδενική ανοχή»

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακ καταδίκασε τις βίαιες ταραχές της 17ης Οκτωβρίου και ζήτησε αυστηρή τιμωρία για τους υπαίτιους των καταστροφών.

Ο πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να διαχωριστούν οι διαδηλωτές που εκφράζουν οργή από τους παραβάτες που προκάλεσαν βία και λεηλασίες.

Ζήτησε πλήρη διαφάνεια και γρήγορες έρευνες για τις αστοχίες στην τήρηση της τάξης και την ασφάλεια.

Υπογράμμισε τη διπλή ευθύνη της κυβέρνησης να ακούσει την κοινωνική οργή και να διασφαλίσει τη δημοκρατική τάξη.

Εξέφρασε κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, υποκινούν την αναταραχή και κάλεσε σε δημόσια καταδίκη της βίας από όλα τα κόμματα και οργανώσεις. Snapshot powered by AI

Την επομένη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις στο περιθώριο των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας υποσχέθηκε το βράδυ της Κυριακής αυστηρή απάντηση απέναντι στους ταραξίες.

Σε μια ανάλυση που δημοσιεύει η γαλλική Le Figaro, το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη αποκατάστασης της τάξης και στην αναγνώριση της κοινωνικής οργής που τροφοδότησε τις κινητοποιήσεις.

Η ανάλυση εστιάζει ιδιαίτερα στο πολιτικό βάρος της παρέμβασης, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να στείλει ταυτόχρονα μήνυμα αυστηρότητας προς τους ταραξίες και διαλόγου προς τους ειρηνικούς διαδηλωτές.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι νομάρχες θα μπορούν να «λαμβάνουν αποφάσεις για την προστασία των πόλεών μας», συμπεριλαμβανομένης της «απαγόρευσης ορισμένων διαδηλώσεων».

Θα μπορούσε άραγε ο Εμανουέλ Μακρόν να αντιδράσει διαφορετικά; Πιθανότατα όχι. Μπροστά στις εικόνες εκτεταμένων καταστροφών, σπάνιας έντασης, που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου κατά της ακρίβειας, συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και έκαναν τον γύρο του κόσμου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως εγγυητής της ενότητας της χώρας, απηύθυνε επίσημο διάγγελμα προς το έθνος την Κυριακή στις 8 το βράδυ.

Ήταν μια ένδειξη ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ένα απλό μήνυμα αποφασιστικότητας, όπως εκείνο που είχε δημοσιεύσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου στο X, δεν αρκούσε πλέον. Πολύ περισσότερο καθώς σποραδικά επεισόδια εξακολουθούσαν να σημειώνονται την Κυριακή στο Παρίσι.

Του διαγγέλματος προηγήθηκε σύσκεψη κρίσης στο Μέγαρο των Ηλυσίων, παρουσία του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε ήδη παρέμβει δυναμικά από την προηγουμένη, καθώς και των αρμόδιων υπουργών.

Στόχος του Μακρόν ήταν να απαντήσει σε δύο διαφορετικές εκφράσεις οργής. Από τη μία, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων δημάρχων, οι οποίοι καταγγέλλουν είτε υπερβολική είτε ανεπαρκή αστυνόμευση, με ορισμένους, όπως ο Εθνικός Συναγερμός (RN), να ζητούν ακόμη και παραιτήσεις. Από την άλλη, των ίδιων των Γάλλων πολιτών, οι οποίοι εμφανίζονται εξοργισμένοι από τις εικόνες λεηλατημένων καταστημάτων, σπασμένων βιτρινών και κατεστραμμένου αστικού εξοπλισμού, αλλά και δημαρχείων που λεηλατήθηκαν ή ακόμη και πυρπολήθηκαν, όπως στη Λιμόζ.

Η άσκηση ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα σηματοδοτήσουν το τέλος της δεκαετούς παραμονής του στην εξουσία.

Πέρα από την ανάγκη να απαντήσει στο αίτημα για αποκατάσταση της τάξης, το διακύβευμα αφορά ενδεχομένως και την εικόνα που θα διατηρήσει η κοινή γνώμη από τα χρόνια της προεδρίας του.

Δεν ήταν, επομένως, έκπληξη ότι ο πρόεδρος έκανε από την αρχή λόγο για «μια στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας», η οποία σημαδεύτηκε από «ανεξέλεγκτη βία». Την ευθύνη απέδωσε σε «στασιαστικές ομάδες προερχόμενες από μικρές οργανώσεις της άκρας Αριστεράς, στις οποίες προστέθηκαν πολλοί παραβάτες».

Το Le Figaro συνοψίζει τα βασικά σημεία του διαγγέλματός του.

«Οργή και ντροπή» αισθάνεται ο Μακρόν

Λεηλατημένα καταστήματα, επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και δημαρχεία, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικοί.

«Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς μπορούν Γάλλοι πολίτες να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία. Πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί», δήλωσε αγανακτισμένος ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την «οργή» και τη «ντροπή» του βλέποντας «τους δρόμους των πόλεών μας να έχουν καταστραφεί με αυτόν τον τρόπο».

Ο Γάλλος πρόεδρος θέλησε παράλληλα «να εκφράσει τη στήριξη του έθνους προς τις δυνάμεις της τάξης και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας».

«Άντεξαν και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν», τόνισε.

Την υποστήριξή του εξέφρασε επίσης στους δημάρχους και στους αιρετούς εκπροσώπους, καθώς και στους βιοτέχνες και τους καταστηματάρχες που βρίσκονται σε «απόγνωση», διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα «αφεθούν μόνοι απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες».

Για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τη βία, ο πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τη Δευτέρα ειδικό κλιμάκιο διαχείρισης κρίσης, με στόχο να κινητοποιηθούν «οι ταχύτερες δυνατές ενισχύσεις».

Η κυβέρνηση πρέπει να αντλήσει «όλα τα διδάγματα» - Ο Μακρόν απαιτεί «διαφάνεια»

Υπήρξαν αστοχίες των υπηρεσιών πληροφοριών ή έλλειψη επαρκών μέσων για την αποτελεσματική τήρηση της τάξης;

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα διδάγματα», ώστε τέτοιου είδους βίαια επεισόδια «να μην μπορούν να επαναληφθούν».

«Περιμένω σαφείς απαντήσεις και θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια», τόνισε σε αυστηρό τόνο, απευθυνόμενος μεταξύ άλλων στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Όσον αφορά τις έρευνες για τους υπαίτιους των επεισοδίων, ζήτησε να διεξαχθούν «με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα».

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. (...) Όσοι επιχείρησαν να ρίξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», επανέλαβε με έμφαση.

Και πρόσθεσε:

«Θα είμαστε αμείλικτοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν ούτε αδυναμία ούτε ατιμωρησία».

«Να ακούσουμε την οργή» και «να επιβάλουμε τη δημοκρατική τάξη»: Η «διπλή ευθύνη» της κυβέρνησης

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους φρόντισε, πάντως, να διαχωρίσει σαφώς τους παραβάτες από τους πολίτες που κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

«Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε» τους τελευταίους «με εκείνους που κατέστρεψαν, έσπασαν και λεηλάτησαν», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, είπε ότι κατανοεί τη «βαθιά αγωνία» που εκφράζουν οι νέοι εδώ και αρκετές εβδομάδες.

«Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζουμε τις δυσκολίες», διευκρίνισε.

Και επέμεινε:

«Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε την οργή και να δράσουμε για τις αιτίες της, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα τον σεβασμό της δημοκρατικής τάξης». «Οι νομάρχες θα λαμβάνουν, σε συνεννόηση με τους δημάρχους, τις αποφάσεις που απαιτούνται για την προστασία των πόλεών μας, των δημόσιων κτιρίων και των καταστημάτων μας», πρόσθεσε, την ώρα που επεισόδια εξακολουθούσαν να σημειώνονται το βράδυ της Κυριακής στο Παρίσι.

Για να απαντήσει στις ανησυχίες της νεολαίας, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί πλέον με τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους νέους μας να πιστέψουν στο μέλλον, χωρίς να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των απαντήσεων και να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων», υπογράμμισε.

Αιχμή κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας

Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν δίστασε να εξαπολύσει αιχμή κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France insoumise), χωρίς να την κατονομάσει, καθώς οι επικριτές της την κατηγορούν ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά της κοινωνικής οργής.

«Όλοι εκείνοι που σήμερα σας εξηγούν ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να προκαλέσουμε αταξία, έχουν έναν και μόνο στόχο: να πλήξουν τη Δημοκρατία και να υφαρπάξουν τη δημόσια συζήτηση», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Εκτίμησε παράλληλα ότι «η χώρα μας αξίζει μια καλή προεδρική εκλογική αναμέτρηση σε έξι μήνες».

Κάλεσε όλες τις συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις «να καταδικάσουν χωρίς καμία αμφισημία κάθε μορφή βίας και να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία».

«Η χώρα χρειάζεται τάξη, αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα συναντηθεί με τα πολιτικά κόμματα «τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να υπάρξουν σαφείς και δημόσιες τοποθετήσεις».

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