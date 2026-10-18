Γαλλία: Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών ζητεί να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τι αναφέρει ο Μπρουνό Ρεταγιό στην ανάρτησή του

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Γαλλία: Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών ζητεί να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών και πρώην υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, κάλεσε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να κηρύξει «χωρίς καθυστέρηση» σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι τα εκτεταμένα επεισόδια βίας, οι επιθέσεις σε δημόσια κτήρια και οι λεηλασίες συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανάρτησή του, ο Ρεταγιό αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι επιθέσεις σε νομαρχίες, οι λεηλασίες δημαρχείων, οι βανδαλισμοί σε καταστήματα, καθώς και οι τραυματισμοί αστυνομικών και χωροφυλάκων δείχνουν ότι αυτό που βιώνει η Γαλλία από το Σάββατο δεν είναι πλέον μια απλή εκτροπή. Είναι η κρατική εξουσία που αμφισβητείται παντού και ταυτόχρονα».

«Η κοινωνική οργή είναι πραγματική και όσοι διαδηλώνουν ειρηνικά πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Τίποτα όμως δεν δικαιολογεί τις λεηλασίες, τους εμπρησμούς ή τις επιθέσεις εναντίον εκείνων που μας προστατεύουν».

«Οι ταραξίες δεν υπηρετούν καμία υπόθεση και κρατούν ομήρους τους διαδηλωτές, τους εμπόρους και τους κατοίκους.»

Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών ζητεί από τον πρόεδρο της Γαλλίας και την κυβέρνηση να συγκαλέσουν άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είχε συμβεί το 2005.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αυτό θα επιτρέψει στις αρχές:

να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές και ώρες υψηλού κινδύνου,

να απαγορεύουν συγκεντρώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επεισόδια και

να κλείνουν χώρους που λειτουργούν ως ορμητήρια των ταραχών,

να θέτουν σε κατ’ οίκον περιορισμό πρόσωπα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη,

να πραγματοποιούν έρευνες ημέρα και νύχτα για την κατάσχεση όπλων, αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών υλικών,

να ενισχύουν τους ελέγχους ταυτότητας, αποσκευών και οχημάτων,

να διαλύουν ομάδες που οργανώνουν ή υποκινούν βίαιες ενέργειες.

Ο Ρεταγιό υποστηρίζει ακόμη ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά, προβλέπονται από τον νόμο και τελούν υπό δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ εκτιμά ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να συνοδευτεί από «γρήγορη και αυστηρή ποινική απάντηση» απέναντι στους υπαίτιους των επεισοδίων.

«Οι Γάλλοι περιμένουν από το κράτος να τους προστατεύσει, με κάθε διαθέσιμο μέσο», καταλήγει.

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