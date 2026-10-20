Γαλλία: Συνελήφθη 40χρονος για την πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά βίας σε βάρος προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία

Μίλτος Τσεκούρας

Γαλλία: Συνελήφθη 40χρονος για την πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη 40χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, ο οποίος έχει ακροαριστερή δράση και περιλαμβάνεται στο αρχείο S των γαλλικών αρχών.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε την κατάρρευση του καμπαναριού και εκτεταμένες ζημιές σε ένα κτίριο 143 ετών που αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης.
  • Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας, όπου ομάδες ταραχοποιών εισέβαλαν στο δημαρχείο και έβαλαν φωτιά.
  • Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν και σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε όλη τη Γαλλία κατά τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν παράλληλα με την πυρκαγιά.
  • Το δημαρχείο της Λιμόζ, που είχε χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο από το 1975, υπέστη σημαντικές ζημιές και η αποκατάστασή του παραμένει αβέβαιη.
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Την έρευνα για την πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ στη Γαλλία ανέλαβε η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ οι αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη ενός 40χρονου υπόπτου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει γνωστή παρουσία στον χώρο της ακροαριστεράς και να έχει απασχολήσει τις αρχές για περιστατικά βίας σε βάρος προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Παράλληλα, περιλαμβάνεται στο αρχείο S των γαλλικών αρχών, στο οποίο καταγράφονται πρόσωπα που θεωρούνται ενδεχομένως απειλή για την κρατική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 40χρονος θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο δημαρχείο του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο, στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στη Λιμόζ, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς στο ιστορικό κτίριο, το οποίο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης για περισσότερα από 140 χρόνια. Η οροφή και το καμπαναριό έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μαυρισμένες όψεις, τα συντρίμμια και τα καμένα δομικά στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο εσωτερικό και έβαλε φωτιά. Ο νομάρχης της Haute-Vienne χαρακτήρισε τις ζημιές εκτεταμένες, επισημαίνοντας ότι το κτίριο έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί.

Το καμπαναριό, ύψους 43 μέτρων, κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα, το Σάββατο, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της κατασκευής. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η φωτιά είχε φτάσει και σε πτέρυγα του κτιρίου, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω καταρρεύσεις.

Επεισόδια και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων στη Γαλλία, με διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης και των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ομάδες ταραχοποιών φέρονται να έβαλαν φωτιά και να επιτέθηκαν σε δημαρχεία και άλλες δημόσιες υποδομές σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, περίπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Οι γαλλικές αρχές υπολόγισαν σε περίπου 550.000 τους συμμετέχοντες στις πορείες, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 800.000 διαδηλωτές.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την «οργή» και τη «ντροπή» του για τα επεισόδια, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της βίας σε ακροαριστερούς ακτιβιστές. Παράλληλα, κάλεσε τους νομάρχες να συνεργαστούν με τους δημάρχους για την ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων κτιρίων.

Ένα ιστορικό μνημείο από το 1883

Η καταστροφή του δημαρχείου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της Λιμόζ. Το κτίριο εγκαινιάστηκε στις 14 Ιουλίου 1883, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ (Charles-Alfred Leclerc), με πρότυπο το παλαιό δημαρχείο του Παρισιού.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1879 και χρηματοδοτήθηκε μέσω της κληρονομιάς του εύπορου κατοίκου της πόλης Αλφρέντ Φουρνιέ. Το κτίριο ξεχώριζε για τη νεοαναγεννησιακή αρχιτεκτονική του, την περίτεχνη πρόσοψη και τα διακοσμητικά στοιχεία που αναδείκνυαν την ιστορία της περιοχής.

Κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης ήταν το καμπαναριό, ύψους 43 μέτρων, το οποίο υψωνόταν πάνω από τη στέγη και αποτελούσε χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Σε αντίθεση με τα καμπαναριά των εκκλησιών, επρόκειτο για αρχιτεκτονικό στοιχείο δημόσιου διοικητικού κτιρίου.

Στην πρόσοψη υπήρχαν ψηφιδωτά με απεικονίσεις τεσσάρων σημαντικών προσωπικοτήτων της Λιμόζ, ενώ μπροστά από την είσοδο δεσπόζει από το 1893 κρήνη κατασκευασμένη από πορσελάνη, μπρούντζο και γρανίτη.

Το 1975 το δημαρχείο εντάχθηκε στο καθεστώς προστασίας των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας, αναγνωρίζοντας την αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία.

Οι εικόνες από ψηλά καταγράφουν πλέον την έκταση της καταστροφής σε ένα κτίριο που επί περισσότερο από έναν αιώνα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Λιμόζ. Η ακριβής έκταση των ζημιών και οι δυνατότητες αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

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