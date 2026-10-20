Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς στο ιστορικό κτίριο, το οποίο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης για περισσότερα από 140 χρόνια

Μίλτος Τσεκούρας

Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά που προκλήθηκε από βανδάλους με καλυμμένα πρόσωπα.
  • Το καμπαναριό ύψους 43 μέτρων κατέρρευσε, ενώ η φωτιά κατέστρεψε σημαντικό μέρος της στέγης και του ξύλινου σκελετού.
  • Η πυρκαγιά συνέβη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για το κόστος ζωής και τα προβλήματα στην εκπαίδευση, που συνοδεύτηκαν από επεισόδια και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.
  • Το δημαρχείο, ένα νεοαναγεννησιακό μνημείο από το 1883, προστατευόταν ως ιστορικό μνημείο από το 1975 και αποτελούσε σημαντικό αρχιτεκτονικό σύμβολο της πόλης.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες, αλλά η ακριβής έκταση και οι δυνατότητες αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
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Εκτεταμένες ζημιές υπέστη το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου, οδηγώντας στην κατάρρευση του εμβληματικού καμπαναριού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και των κακών συνθηκών στα σχολεία, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για εκτεταμένη καταστροφή.

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς στο ιστορικό κτίριο, το οποίο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης για περισσότερα από 140 χρόνια. Η οροφή και το καμπαναριό έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μαυρισμένες όψεις, τα συντρίμμια και τα καμένα δομικά στοιχεία αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο εσωτερικό και έβαλε φωτιά. Ο νομάρχης της Haute-Vienne χαρακτήρισε τις ζημιές εκτεταμένες, επισημαίνοντας ότι το κτίριο έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί.

Το καμπαναριό, ύψους 43 μέτρων, κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα, το Σάββατο, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της κατασκευής. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η φωτιά είχε φτάσει και σε πτέρυγα του κτιρίου, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω καταρρεύσεις.

Επεισόδια και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων στη Γαλλία, με διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης και των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ομάδες ταραχοποιών φέρονται να έβαλαν φωτιά και να επιτέθηκαν σε δημαρχεία και άλλες δημόσιες υποδομές σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, περίπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Οι γαλλικές αρχές υπολόγισαν σε περίπου 550.000 τους συμμετέχοντες στις πορείες, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 800.000 διαδηλωτές.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την «οργή» και τη «ντροπή» του για τα επεισόδια, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της βίας σε ακροαριστερούς ακτιβιστές. Παράλληλα, κάλεσε τους νομάρχες να συνεργαστούν με τους δημάρχους για την ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων κτιρίων.

Ένα ιστορικό μνημείο από το 1883

Η καταστροφή του δημαρχείου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της Λιμόζ. Το κτίριο εγκαινιάστηκε στις 14 Ιουλίου 1883, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ (Charles-Alfred Leclerc), με πρότυπο το παλαιό δημαρχείο του Παρισιού.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1879 και χρηματοδοτήθηκε μέσω της κληρονομιάς του εύπορου κατοίκου της πόλης Αλφρέντ Φουρνιέ. Το κτίριο ξεχώριζε για τη νεοαναγεννησιακή αρχιτεκτονική του, την περίτεχνη πρόσοψη και τα διακοσμητικά στοιχεία που αναδείκνυαν την ιστορία της περιοχής.

Κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης ήταν το καμπαναριό, ύψους 43 μέτρων, το οποίο υψωνόταν πάνω από τη στέγη και αποτελούσε χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Σε αντίθεση με τα καμπαναριά των εκκλησιών, επρόκειτο για αρχιτεκτονικό στοιχείο δημόσιου διοικητικού κτιρίου.

Στην πρόσοψη υπήρχαν ψηφιδωτά με απεικονίσεις τεσσάρων σημαντικών προσωπικοτήτων της Λιμόζ, ενώ μπροστά από την είσοδο δεσπόζει από το 1893 κρήνη κατασκευασμένη από πορσελάνη, μπρούντζο και γρανίτη.

Το 1975 το δημαρχείο εντάχθηκε στο καθεστώς προστασίας των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας, αναγνωρίζοντας την αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία.

Οι εικόνες από ψηλά καταγράφουν πλέον την έκταση της καταστροφής σε ένα κτίριο που επί περισσότερο από έναν αιώνα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Λιμόζ. Η ακριβής έκταση των ζημιών και οι δυνατότητες αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

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