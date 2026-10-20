Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις– Το «Acte II» φέρνει νέες κινητοποιήσεις

Snapshot Η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τμήματα του Παρισιού και άλλων πόλεων μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου.

Περισσότεροι από 2.500 άτομα έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση στη Γαλλία, ενώ 67 κρατούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για τα επεισόδια.

Ο πρόεδρος Μακρόν απέρριψε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Νουνιές και ζήτησε αλλαγές στην αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Νέες κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» και φοιτητών έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και τις επόμενες μέρες.

Παράλληλα, Ιταλία, Αλβανία και Βέλγιο αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις με επεισόδια που σχετίζονται με το κόστος ζωής, την εκπαίδευση και πολιτικά αιτήματα. Snapshot powered by AI

Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν το βράδυ της Δευτέρας απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τμήματα του Παρισιού και άλλων πόλεων, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ υπό τον φόβο νέων ταραχών, ενώ η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει και των νέων κινητοποιήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το Σάββατο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η αστυνομία επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00 της Δευτέρας έως τις 06:00 της Τρίτης στην πλατεία République και στην περιοχή Les Halles, δύο από τα σημεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο των επεισοδίων και των λεηλασιών. Από τις 20:00 είχαν ήδη απαγορευτεί συγκεντρώσεις σε σειρά ευαίσθητων σημείων της πόλης, μεταξύ άλλων γύρω από το Ελιζέ, την Εθνοσυνέλευση, το Ματινιόν, τα Ηλύσια Πεδία και μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Περιοριστικά μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή και σε άλλες πόλεις. Στη Λιλ και σε γειτονικές περιοχές επιβλήθηκαν νυχτερινές απαγορεύσεις, ενώ στη Νίκαια το μέτρο αφορά ανηλίκους σε τμήματα του κέντρου. Αντίστοιχες αποφάσεις ελήφθησαν και στη Λυών. Η κυβέρνηση έχει αποφύγει μέχρι στιγμής μια γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας ή την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, χωρίς πάντως να αποκλείει αυστηρότερα μέτρα εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

2.513 υπό αστυνομική κράτηση – 67 στη φυλακή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν ανακοίνωσε το βράδυ ότι 2.513 άνθρωποι που είχαν σχέση με τα είχαν επεισόδια, έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, ενώ 67 έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Παράλληλα έχουν ανοίξει δεκάδες δικαστικές έρευνες.

Ο ίδιος ανακοίνωσε αυστηρότερη αντιμετώπιση ορισμένων υποθέσεων, ζητώντας από τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν τη χρήση διατάξεων περί οργανωμένου εγκλήματος για περιστατικά λεηλασιών και συντονισμένων επιθέσεων.

Το Σαββατοκύριακο περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Περίπου 3.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι υπέστησαν ζημιές ή λεηλασίες.

Στο μικροσκόπιο η αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών

Στο μεταξύ, στη Γαλλία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το πώς οι αρχές αιφνιδιάστηκαν από την έκταση των κινητοποιήσεων και των επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση παραδέχεται πλέον αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών και «έλλειψη πρόβλεψης», καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για περίπου 230.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ τελικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έφτασαν τις 550.000. Όπως αναγνωρίζουν στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, δεν είχε εκτιμηθεί σωστά ούτε η μαζική συμμετοχή των νέων ούτε η ταχύτητα με την οποία η κινητοποίηση εξαπλώθηκε μέσω TikTok και Telegram.

Ο Μακρόν απέρριψε την παραίτηση Νουνιές

Η διαχείριση των επεισοδίων έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις επικρίσεις για την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο ο Εμανουέλ Μακρόν δεν την έκανε δεκτή. Ο Γάλλος πρόεδρος του ζήτησε να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει σε αλλαγές στον σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι το μέγεθος της κινητοποίησης υποτιμήθηκε και ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να ελέγξουν εγκαίρως την κατάσταση. Παράλληλα, τόσο η γαλλική Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία κινούνται προς τη συγκρότηση επιτροπών που θα εξετάσουν τη διαχείριση των κινητοποιήσεων και τη στρατηγική διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Έκλεισε και ο Λούβρος από φοιτητές

Τη Δευτέρα, φοιτητές της École du Louvre απέκλεισαν τις εισόδους του μουσείου, με αποτέλεσμα ο Λούβρος να παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες.

Οι φοιτητές δήλωσαν ότι κινητοποιούνται σε ένδειξη στήριξης προς τους μαθητές και ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ενώ καταγγέλλουν και την αστυνομική καταστολή.

Νέο «Acte II» το Σάββατο

Το επόμενο μεγάλο τεστ για τις γαλλικές αρχές έρχεται ήδη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η συντονιστική ομάδα των «κίτρινων γιλέκων» που συμμετείχε στην κινητοποίηση της 17ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε νέο «Acte II», με δεκάδες δράσεις να έχουν ήδη προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα. Νέες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται επίσης για τις 31 Οκτωβρίου, ενώ στις 5 Νοεμβρίου έχει προκηρυχθεί ευρύτερη συνδικαλιστική κινητοποίηση για μισθούς, δημόσιες υπηρεσίες και απασχόληση.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη προαναγγείλει ενίσχυση των αστυνομικών και χωροφυλακικών δυνάμεων ενόψει του επόμενου Σαββατοκύριακου.

Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο μετά τα επεισόδια

Από την πλευρά της η ιταλική κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας Γκoυίντο Κροζέτο, αποφάσισε την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, όταν διαδηλώσεις για το κόστος ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες κατέληξαν σε συγκρούσεις, λεηλασίες και καταστροφές στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για ενίσχυση της επιχείρησης «Aσφαλείς δρόμοι», στην οποία έγινε αναφορά σήμερα το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση που αφιερώθηκε στη δημόσια τάξη και πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο «Παλάτσο Κίτζι».

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο μεταξύ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αστυνομικούς και καραμπινιέρους οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές και προχθεσινές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

«Απαιτείται μια έξυπνη και σε βάθος ανάλυση και πρέπει να υπάρξει προσεκτική επιτήρηση, ικανή να αντιμετωπίσει τη βία η οποία μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες. Ένα δεδομένο το οποίο θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης», υπογράμμισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Στα επεισόδια της Κυριακής τραυματίστηκαν 14 αστυνομικοί, ενώ έγιναν 32 συλλήψεις, οι 23 από τις οποίες αφορούσαν ανηλίκους. Συνολικά, 271 άτομα προσήχθησαν στην αστυνομία, ανάμεσά τους 220 ανήλικοι.

Τη Δευτέρα αρκετά καταστήματα είδων πολυτελείας στο κέντρο του Μιλάνου, μεταξύ αυτών Chanel, Hermès και Pomellato, κατέβασαν ρολά υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» ανακοίνωσε παράλληλα μόνιμη κινητοποίηση κάθε Σάββατο.

Νέα ένταση σημειώθηκε επίσης τη Δευτέρα στο Λενιάνο, έξω από το Μιλάνο, όπου περίπου 200 μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από σχολείο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς αστυνομικό τμήμα. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από ρίψη πέτρας.

Ένταση σημειώθηκε και στο κέντρο του Μιλάνου, στη διάρκεια συγκέντρωσης της δεξιάς, όταν ομάδα νεαρών πλησίασε τους συγκεντρωμένους. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και σπρωξίματα, ενώ έπεσαν και κροτίδες.

Αλβανία: Έβδομη ημέρα διαδηλώσεων και νέες συγκρούσεις στα Τίρανα

Στην Αλβανία, οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν τη Δευτέρα για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, με νέα επεισόδια στα Τίρανα.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το υπουργείο Παιδείας ζητώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα. Ακολούθησαν συγκρούσεις κοντά στο Εφετείο, όπου εκτοξεύθηκαν πέτρες και πυροτεχνήματα, ενώ αργότερα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, με ρίψεις μολότοφ. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν και άλλοι 15 αναζητούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ο Ράμα επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημα των διαδηλωτών να παραιτηθεί.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι συγκρούσεις είχαν σαν αποτέλεσμα 28 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 19 αστυνομικούς, ενώ πυρπολήθηκε αστυνομικό τμήμα και προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και το κόστος σπουδών, αλλά έχουν πλέον διευρυνθεί σε αντικυβερνητικό κίνημα με αιχμές για τη διαφθορά, το κόστος ζωής και το αμφιλεγόμενο τουριστικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Βέλγιο: Επεισόδια σε Βρυξέλλες και Λιέγη

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Βέλγιο, όπου νέοι και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους στις Βρυξέλλες και τη Λιέγη διαμαρτυρόμενοι για το κόστος της εκπαίδευσης και τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις.

Στη βελγική πρωτεύουσα υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, ρίψεις αντικειμένων και ζημιές, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν καταδίκασε τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βία που, όπως είπε, ξεπέρασε τα όρια μιας απλής διαδήλωσης.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη χώρα, με αιχμή το κόστος ζωής και τις αλλαγές στην εκπαίδευση.

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