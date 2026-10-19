Επεισόδια στη Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε και στο Παρίσι - Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πλατεία Δημοκρατίας και γύρω από το Λε Αλ στο Παρίσι, από τις 22:00 έως τις 06:00

Δημήτρης Μάνωλης, Επιμέλεια

Επεισόδια στη Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε και στο Παρίσι - Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 έως τις 06:00 στην πλατεία Δημοκρατίας και γύρω από το Λε Αλ στο Παρίσι, που αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους ανηλίκους.
  • Παράλληλες απαγορεύσεις κυκλοφορίας από τις 20:00 έως τις 06:00 θα ισχύσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη σε τμήματα των δήμων Λιλ, Ντουαί, Βατινιέ και Ντενέν, με τη συμφωνία των τοπικών αρχών.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε παραίτηση η οποία δεν έγινε αποδεκτή, ενώ αναγνώρισε απώλεια ελέγχου σε ορισμένες πόλεις και ανακοίνωσε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.
  • Στη Νίκαια επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους από τις 21:00, σύμφωνα με απόφαση της νομαρχίας Alpes-Maritimes.
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για εμπόρους που υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημιάς και της παροχής άτοκης χρηματοδότησης μέσω της Bpifrance.
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Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και τους δρόμους γύρω από το Λεζ Αλ στο Παρίσι από τις 23.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο περιθώριο των πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Το μέτρο είναι καθολικό και δεν αφορά μόνο τους ανηλίκους, όπως μεταδίδεται από το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι.

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε απαγορεύσεις κυκλοφορίας για τις νύχτες της Δευτέρας και της Τρίτης στο Βορρά, συγκεκριμένα στη Λιλ, το Ντουαί, το Βατινιέ και το Ντενέν.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 8 μ.μ. έως τις 6 π.μ. στους τέσσερις δήμους στο Βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Λιλ, με τη συμφωνία των εμπλεκομένων δημάρχων.

Αυτές οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης και θα αφορούν «τμήματα» αυτών των δήμων, διευκρινίζει η Le Figaro.

Δύο ημέρες μετά τα επεισόδια που σημάδεψαν τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου κατά της ακρίβειας, οι πολιτικές αντιδράσεις συνεχίζονται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν την έκανε δεκτή.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ζήτησε από τους νομάρχες να προχωρήσουν στην επιβολή «μερικών και τοπικά περιορισμένων απαγορεύσεων κυκλοφορίας».

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές αναγνώρισε ότι υπήρξε «απώλεια ελέγχου» σε ορισμένες πόλεις και ανακοίνωσε ότι «οι δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής θα ενισχυθούν αυτό το Σαββατοκύριακο».

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Μέτρα στήριξης για τους εμπόρους που υπέστησαν ζημιές

Ο Σερζ Παπέν, υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Βιοτεχνίας, Τουρισμού και Αγοραστικής Δύναμης, επισκέφθηκε το απόγευμα εμπόρους στο Παρίσι που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του και να ανακοινώσει παρεμβάσεις.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδίως για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς. Κανονικά είναι πέντε ημέρες και θα παραταθεί στις 30», δήλωσε.

Ο υπουργός εξήγησε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance για την παροχή «άτοκης χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας».

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