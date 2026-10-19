Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Για απόψε και αύριο τοτ βράδυ σε περιοχές του γαλλικού βορρά 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας τις νύχτες Δευτέρας και Τρίτης σε τμήματα των δήμων Λιλ, Ντουαί, Βατινιέ και Ντενέν λόγω σοβαρών επεισοδίων.
  • Οι απαγορεύσεις ισχύουν από τις 8 μ.μ. έως τις 6 π.μ. και εφαρμόστηκαν με τη συμφωνία των τοπικών δημάρχων.
  • Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε πτώση 1,58% μετά τα επεισόδια, με αρνητικό αντίκτυπο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
  • Η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκε σε 146 μονάδες βάσης, δείχνοντας αυξημένη δυσπιστία των επενδυτών για το γαλλικό χρέος.
  • Οι κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις αυξάνονται ενώ η Γαλλία σχεδιάζει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το επόμενο έτος.
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Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται από τις γαλλικές αρχές στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που πλήττουν περιοχές της χώρας.

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε αρχικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για τις νύχτες της Δευτέρας και της Τρίτης στο Βορρά, συγκεκριμένα στη Λιλ, το Ντουαί, το Βατινιέ και το Ντενέν.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 8 μ.μ. έως τις 6 π.μ. στους τέσσερις δήμους στο Βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Λιλ, με τη συμφωνία των εμπλεκομένων δημάρχων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 έως τις 06:00, τοπική ώρα, πρόκειται να επιβληθεί απόψε στην πλατεία Δημοκρατίας και στους δρόμους γύρω από την περιοχή Λε Αλ στο Παρίσι,σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από αιρετούς εκπροσώπους της πόλης.

Το μέτρο είναι καθολικό και δεν αφορά μόνο τους ανηλίκους, όπως μεταδίδεται από το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 μ.μ. σήμερα το βράδυ

Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας από απόψε στις 9 μ.μ. για ανηλίκους. Η απόφαση αυτή της νομαρχίας Alpes-Maritimes ανακοινώθηκε από τον Éric Ciotti στο X.

https://x.com/eciotti/status/2112225376562758011

περιοχές Γαλλία

Η νομαρχία του Ροδανού ανακοίνωσε επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λυών, από τις 9 μ.μ. τη Δευτέρα έως τις 6 π.μ. την Τρίτη.

Στην Coulaines (Sarthe), μια πόλη 8.000 κατοίκων κοντά στο Le Mans, ο σοσιαλιστής δήμαρχος Christophe Rouillon ανακοίνωσε επίσης στο Facebook τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας «το βράδυ για τους ανηλίκους που βγαίνουν μόνοι» , ξεκινώντας από τις 11 μ.μ. τη Δευτέρα.

Παρίσι επεισόδια

Δύο δημοτικοί αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια λεηλασίας στο Παρίσι

Δύο άοπλοι δημοτικοί αστυνομικοί του Παρισιού δέχτηκαν επίθεση το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια λεηλασίας και αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε κατοίκους, σύμφωνα με την Ντελφίν Μπούρκλι, δήμαρχο του 9ου διαμερίσματος, η οποία ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Οι δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περιπολούσαν το 9ο διαμέρισμα γύρω στις 8 μ.μ., όπου λάμβαναν χώρα λεηλασίες, όταν το όχημά τους έγινε στόχος.

Άτομα «πέταξαν μια πέτρα στο αυτοκίνητο, έσπασαν το παρμπρίζ, επιτέθηκαν στον άνδρα και πήραν το κινητό του τηλέφωνο», δήλωσε η Ντελφίν Μπούρκλι (DVD) στο AFP, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Parisien. «Δεν τραυματίστηκαν, αλλά ήταν πολύ, πολύ φοβισμένοι», περιέγραψε η δήμαρχος, προσθέτοντας ότι αυτή και οι δύο αστυνομικοί «κατέφυγαν σε κατοίκους που μας άνοιξαν τις πόρτες τους». «Σοκαρισμένοι», οι δημοτικοί αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και θα υποβάλουν μήνυση, πρόσθεσε η δήμαρχος αυτής της βόρειας περιοχής της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πτώση στο χρηματιστήριο

Στον απόηχο των χθεσινών επεισοδίων το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε σήμερα πτώση 1,58%, παρασύροντας και άλλες κοντινές αγορές, ενώ η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων, η οποία μετρά τη δυσπιστία των επενδυτών για το γαλλικό χρέος, έφτασε τις 146 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 137 την Παρασκευή.

Το γαλλικό επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,89%, ενώ το γερμανικό παρέμεινε σταθερό στο 3,43%. Αυτό το χάσμα «θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περίπου 150 μονάδες βάσης», καθώς «οι πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις αυξάνονται ακριβώς τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το επόμενο έτος», δήλωσε η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια έρευνας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδύσεων XTB μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας

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