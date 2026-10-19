Τραμπ για διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Κλείστε τα σύνορά σας πριν να είναι πολύ αργά»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στη Γαλλία καλώντας τις γαλλικές αρχές να κλείσουν τα σύνορά τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η μετανάστευση από διαφορετικούς πολιτισμούς έχει διαλύσει τη Γαλλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι πρέπει να παρθούν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά.

Η δήλωση του Τραμπ αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ. Snapshot powered by AI

Το δικό του σχόλιο για τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τις γαλλικές αρχές να κλείσουν τα σύνορά τους.

«Η Γαλλία καίγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε υπέροχη χώρα. Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο πριν να είναι πολύ αργά!» έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ αναδημοσίευσε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.