Επεισόδια στο Μιλάνο: Η κυβέρνηση Μελόνι στέλνει τον στρατό- Ποιο είναι το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου

Snapshot Η κυβέρνηση Μελόνι θα στείλει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για την ενίσχυση της ασφάλειας μετά τα επεισόδια και τις ταραχές του Σαββατοκύριακου.

Οι ζημιές στις επιχειρήσεις του Μιλάνου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί αρκετοί νέοι, πολλοί από τους οποίους είναι ανήλικοι.

Η κυβέρνηση εξετάζει νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης των ταραχών, με πιθανή ψήφιση άμεσα.

Το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου οργανώνει διαδηλώσεις κάθε Σάββατο σε οκτώ ιταλικές πόλεις, με περίπου 250 μέλη σε ιδιωτική ομάδα στο Telegram.

Το κίνημα δίνει οδηγίες για την προστασία της ταυτότητας των διαδηλωτών και προωθεί την αστική αντίσταση, χωρίς να έχουν αποδειχθεί συνδέσεις με τις λεηλασίες. Snapshot powered by AI

Εκρηκτική δεν είναι η κατάσταση μόνο στη Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία. Μετά από δύο ημέρες έντασης στο Μιλάνο, οι ζημιές αξιολογούνται και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εισαγγελία ζήτησε ποινές φυλάκισης για αρκετούς νέους που συνελήφθησαν μεταξύ Σαββάτου 17 Οκτωβρίου και Κυριακής 18 Οκτωβρίου, ενώ το μέλλον πολλών άλλων που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας παραμένει ασαφές, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Επίσης τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Στην περιοχή των καταστημάτων μόδας του Μιλάνου, πολλά έκλεισαν τις πόρτες τους από φόβο μήπως επαναληφθούν οι συγκρούσεις και οι λεηλασίες του Σαββατοκύριακου. Ορισμένα σούπερ μάρκετ, όπως το Esselunga κοντά στην Piazza Fontana, έκλεισαν επίσης λόγω της νέας διαδήλωσης που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Τα επεισόδια της Κυριακής 18 Οκτωβρίου προκάλεσαν ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε επιχειρήσεις στο Μιλάνο.

«Το κράτος θα παράσχει μια αποφασιστική απάντηση»

Η παρουσία τόσων πολλών νέων στην πλατεία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, με προειδοποιήσεις ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «το κράτος θα παράσχει μια αποφασιστική απάντηση».

Σύμφωνα με αναφορές, η κυβέρνηση Μελόνι θα στείλει τον στρατό στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας. Η κυβέρνηση στέλνει τον στρατό στο Μιλάνο μετά τις πρόσφατες δημόσιες ταραχές, ανέφεραν δύο πηγές στην Il Messaggero. Αύριο θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να επιβεβαιωθεί η ανάπτυξη. Οι πεντακόσιοι στρατιώτες θα ενταχθούν στα στρατεύματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί στους δρόμους του Μιλάνου στο πλαίσιο της Επιχείρησης Strade Secure.

Κυβερνητική σύνοδος κορυφής

Μετά τις πρόσφατες δημόσιες ταραχές, «το Κράτος θα παράσχει μια αποφασιστική απάντηση». Αυτό φέρεται να είναι ένα από τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για τη δημόσια τάξη, υπό την προεδρία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στο Παλάτσο Κίτζι. Όπως εξηγούν αρκετές πηγές, η κυβέρνηση μελετά τεχνικές λύσεις για την εφαρμογή μιας καταστολής, ενσωματώνοντας ορισμένα από τα μέτρα που ήδη περιλαμβάνονται σε ένα νομοσχέδιο για την ασφάλεια που εξετάζεται επί του παρόντος από τη Γερουσία. Εξετάζονται επίσης μέτρα σχετικά με τα οδοφράγματα. Εξηγείται ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να ψηφιστεί ένα νομοθετικό διάταγμα προς εξέταση από το Συμβούλιο των Υπουργών στο εγγύς μέλλον, ίσως ακόμη και αύριο. Οι νομοθετικές υπηρεσίες φέρονται επίσης να εξετάζουν μέτρα που προτείνει η αστυνομία για να εντοπίσουν πρόσθετες παρεμβάσεις που θα καταστήσουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πιο αποτελεσματική.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για τη δημόσια τάξη στο Palazzo Chigi, διεξήχθη ανάλυση των ταραχών στους δρόμους που σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την ανάλυση που προέκυψε από τη συνάντηση, το φαινόμενο φαίνεται περίπλοκο, με νέες πτυχές σε σύγκριση με το παρελθόν, ακόμη και με το πρόσφατο παρελθόν, και με μια ποικιλία αιτιών που δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Σύμφωνα με διαρροές, διατηρώντας την επιθυμία να διασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα ελεύθερης διεξαγωγής ειρηνικών διαδηλώσεων, η κυβερνητική σύνοδος κορυφής επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Κράτους να παράσχει μια σταθερή απάντηση, με ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της παραβατικής και εγκληματικής συμπεριφοράς.

Το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου και οι διαμαρτυρίες κάθε Σάββατο

Μια σελίδα στο Instagram, μια ιδιωτική ομάδα στο Telegram με περίπου 250 μέλη και ένα νέο όνομα: «Movimento 17 Octobre» (Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου). Η ομάδα, η οποία προέκυψε μετά τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου κατά του υψηλού κόστους ζωής, ανακοινώνει διαμαρτυρίες κάθε Σάββατο στις 3 μ.μ. σε οκτώ ιταλικές πόλεις, ξεκινώντας από τις 24 Οκτωβρίου. Κυκλοφορούν συνομιλίες με οδηγούς για τη συμμετοχή στις πορείες, συμβουλές για το πώς να προστατεύσει κανείς την ταυτότητά του και ένα εγχειρίδιο αστικής αντίστασης που εκδόθηκε το 2004.

«Διαρκής κινητοποίηση κάθε Σάββατο. Μέχρι την πτώση αυτής της κυβέρνησης». Αυτή είναι η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο προφίλ της ομάδας στο Instagram, το οποίο παρουσιάζεται ως έκφραση των διαμαρτυριών που βγήκαν στους δρόμους το Σαββατοκύριακο. «Εσείς είστε οι βίαιοι που μας αρνηθήκατε το μέλλον μας, τώρα εμείς θα το πάρουμε αυτό το μέλλον», έγραψαν οι διαχειριστές. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Στο Μιλάνο, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί στην Piazza Duomo, στην Μπολόνια στην Piazza Nettuno, στο Τορίνο στην Piazza Castello και στη Ρώμη στο Circus Maximus. Η κλήση περιλαμβάνει επίσης τη Φλωρεντία, την Πάντοβα, το Μπάρι και τη Γένοβα.

Το κίνημα παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έκφραση των δρόμων και απορρίπτει τις κατηγορίες για βία, κατηγορώντας τους θεσμούς για τις εντάσεις. Από τη σελίδα του στο Instagram, οι χρήστες κατευθύνονται σε μια ιδιωτική ομάδα στο Telegram, προσβάσιμη μόνο μέσω συνδέσμου πρόσκλησης. Σύμφωνα με την Il Fatto Quotidiano, μέχρι το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, υπήρχαν περίπου 250 μέλη.

https://www.instagram.com/p/DepPE0poHi7/

Ο οδηγός για τις διαδηλώσεις και συμβουλές στις συνομιλίες

«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε διαδήλωση και φοβάστε για το τι μπορεί να συμβεί;» Έτσι ξεκινάει το Safer in the Street , ένας οδηγός τσέπης για όσους πλησιάζουν σε διαδηλώσεις. Το έγγραφο, που κυκλοφόρησε στις συνομιλίες του κινήματος με πρόσκληση για εκτύπωση και διανομή, περιέχει προτάσεις για το πώς να προετοιμαστείτε για μια πορεία και τι να κάνετε εάν παρέμβουν οι αρχές επιβολής του νόμου. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν το να μην προσέρχεστε ή να μην φεύγετε από τις διαδηλώσεις με ρούχα που θα μπορούσαν να σας καταστήσουν αναγνωρίσιμους ως συμμετέχοντες. Γίνεται λόγος επίσης για τους ελέγχους σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σε σταθμούς διοδίων αυτοκινητοδρόμων, πώς να αντιδράσει κάποιος σε αστυνομικές κατηγορίες και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβει για να αποφύγει την αναγνώριση.

Σύμφωνα με την Il Fatto Quotidiano, στη συνομιλία εμφανίστηκε επίσης το "Recipes for Chaos" , ένα εγχειρίδιο αστικής αντίστασης του 2004 που περιγράφει διάφορες μορφές άμεσης δράσης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών κατά πολυεθνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Συνιστάται επίσης στα μέλη να χρησιμοποιούν φανταστικά ονόματα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικά όταν κοινοποιούν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία.

Μεταξύ των δημοσιευμένων αναρτήσεων είναι ένα βίντεο με νέους να παραδίδουν αγαθά σε έναν άστεγο άνδρα, υποτίθεται από λεηλατημένα καταστήματα στο Μιλάνο . Οι εικόνες συνοδεύονται από τη λεζάντα «Προλεταριακή απαλλοτρίωση στο Μιλάνο». Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τη σελίδα του κινήματος, αλλά η προέλευσή του δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί.

Ποιος κρύβεται πίσω από το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου;

Η ομάδα Telegram είχε περίπου 250 μέλη μέχρι το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Il Fatto Quotidiano . Η συνομιλία χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών, ενώ ο δηλωμένος στόχος των διαχειριστών είναι να ενθαρρύνουν τη δημιουργία τοπικών ομάδων στις εμπλεκόμενες πόλεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, εξετάζεται επίσης η μετάβαση στο Signal , μια άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων . Τα ονόματα των ατόμων που διαχειρίζονται τα κανάλια και η πιθανή σύνδεσή τους με το "Italia in Piazza", την κινητοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων που έφερε εκατοντάδες νέους στους δρόμους του Μιλάνου το Σάββατο, παραμένουν άγνωστα . Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες συνδέσεις μεταξύ των διαχειριστών του Κινήματος της 17ης Οκτωβρίου και των υπευθύνων για τις λεηλασίες.

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