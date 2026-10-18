Μιλάνο: Νέα επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Ζημιές σε καταστήματα και τουλάχιστον 50 προσαγωγές

Νέα ένταση επικράτησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο κέντρο του Μιλάνου, όπου ομάδες νεαρών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και σε γειτονικούς δρόμους, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα και ερχόμενες σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Τα επεισόδια σημειώθηκαν μόλις 24 ώρες μετά τις εκτεταμένες συγκρούσεις που είχαν ξεσπάσει σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους ζωής, κατά την οποία καταγράφηκαν βανδαλισμοί και λεηλασίες.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ντουόμο σε μικρές ομάδες των 10 έως 20 ατόμων. Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, όπου η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στη Via Torino, έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Ομάδες νεαρών προκάλεσαν φθορές στις προσόψεις καταστημάτων, ενώ πέταξαν τραπέζια και καρέκλες από επιχειρήσεις εστίασης.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκαν κυρίως καταστήματα ένδυσης και υπόδησης. Παράλληλα, κάδοι απορριμμάτων μετακινήθηκαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Milano, nuova guerriglia in centro: ecco il momento dell'assalto ai negozi https://t.co/92EleJ2oVd — La Stampa (@LaStampa) October 18, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις – Τουλάχιστον 50 προσαγωγές

Για την αντιμετώπιση των επεισοδίων κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ιταλικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ταραχές και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 50 άτομα προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου για έλεγχο. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται και ανήλικοι.