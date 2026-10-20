Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

Ο Πιερ, διευθυντής του καταστήματος Micromania, δέχτηκε βίαιη άνανδρη και απρόκλητη επίθεση

Μάνος Χατζηγιάννης

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, ένας άνδρας, υπεύθυνος καταστήματος, έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης ενάντια σε όσους προχωρούν σε λεηλασίες.

Ο Πιερ, διευθυντής του καταστήματος Micromania, δέχτηκε βίαιη άνανδρη και απρόκλητη επίθεση.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο της επίθεσης εις βάρος του έγινε viral, κυκλοφορώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Πιερ έγινε κάτι σαν είδωλο. Στο βίντεο που κατέγραψαν μάρτυρες, ο Pierre, τριάντα χρονών με μακριά μαλλιά, φαίνεται να αντιστέκεται στη λεηλασία ενός καταστήματος Micromania που διαχειρίζεται. Η σκηνή εκτυλίχθηκε στην Avenue Jean Médecin, έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στη Νίκαια (Alpes-Maritimes).

Στην είσοδο του καταστήματος Micromania στη λεωφόρο Jean-Médecin, ο Πιερ, βγήκε μπροστά. Προσπάθησε να εμποδίσει όσους προσπαθούσαν να ορμήξουν μέσα στο κατάστημα, αλλά δέχτηκε μια κλωτσιά από πίσω, έπεσε πάνω σε ένα σωρό από θραύσματα γυαλιού και χτυπήθηκε από πέτρες. Σηκώθηκε, έσπρωξε στην άκρη τα ανακατεμένα μακριά μαλλιά του, έβαλε ξανά τα γυαλιά του και στάθηκε πάλι ήσυχα στην είσοδο.

Ήταν εκείνη η στιγμή που η εικόνα αποτυπώθηκε από τους χρήστες του διαδικτύου — ακριβώς πίσω του βρισκόταν μια τεράστια αφίσα του Γκόκου από το Dragon Ball. Η σιλουέτα του και η αφίσα ταίριαζαν τέλεια.

Ένας απλός Γάλλος υπάλληλος καταστήματος, που προστάτευε το κατάστημά του εν μέσω του χάους. Όλο το διαδίκτυο τον ονόμασε αμέσως: «Γάλλος Γκόκου». Η κοινότητα των gamers ξεκίνησε αμέσως μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων #JVSolidaire για να βοηθήσει τον ίδιο και το κατάστημα να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Αυτή η φωτογραφία και το βίντεο έγιναν γρήγορα viral, μετατρέποντας τον ίδιο στον πιο ισχυρό πραγματικό ήρωα της ημέρας.

Αντιδιαδηλώσεις

Η έκρηξη βίας στη Γαλλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός της γαλλικής κοινωνίας. Μια αντιδιαδήλωση για την καταγγελία της «πραγματικής βίας» πραγματοποιήθηκε χθες στη Λα Ροσέλ.

Η αντιδιαδήλωση για την καταδίκη της «πραγματικής βίας», σύμφωνα με τους διοργανωτές της, συγκέντρωσε περίπου εκατό άτομα, συμπεριλαμβανομένης της 50χρονης Καρολάιν, «η οποία ανησυχούσε τόσο για την αστυνομική βία όσο και για την έλλειψη αντίδρασης από τον πρόεδρό μας», σύμφωνα με τη Le Figaro. Η Λίλι-Ρόουζ Πολίποφσκι, μια 18χρονη φοιτήτρια λογοτεχνίας, αισθάνεται ότι δεν «ακούστηκε» στη διαδήλωση του Σαββάτου και ζητά «να συνεχιστεί ο αγώνας» .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι «υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ - Τρομοκρατούσαν 72χρονη και της άδειαζαν το σπίτι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι καλά και επιθεωρεί... παπούτσια - Η απάντηση του καθεστώτος στη φημολογία ότι είναι σε κώμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξημένα ποσά από Νοέμβριο - Ποιες είναι οι προβλεπόμενες αυξήσεις της νέας χρονιάς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης – αντιπολίτευσης με φόντο τη Γαλλία: Η ατάκα Σδούκου στον Τσίπρα και η μάχη για το «μπάχαλο»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η μακρά ιστορία των διαδηλώσεων στη Γαλλία: Από τον Μάη του ’68, τα Κίτρινα Γιλέκα έως τη σημερινή έκρηξη

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

06:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η αριστερά υποκινεί βίαιες διαδηλώσεις - Η Γαλλία πληρώνει την παράνομη μετανάστευση»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision 2027: Επιστροφές, αποχωρήσεις και αλλαγές – Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Οκτωβρίου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις – Το «Acte II» φέρνει νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – Νέα επεισόδια σε Ιταλία, Αλβανία και Βέλγιο

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Νέα άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ και συνάντηση με Νετανιάχου λίγο πριν από τις εκλογές

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026 – Ποιες μέρες «πέφτουν»

03:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνοεπιθέσεις με AI: 1.200 εταιρικά sites στο στόχαστρο χάκερ – Παραβιάστηκαν πάνω από 100 με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026 – Ποιες μέρες «πέφτουν»

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ομόφωνα αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου»

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι και άλλες πόλεις – Το «Acte II» φέρνει νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – Νέα επεισόδια σε Ιταλία, Αλβανία και Βέλγιο

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Καπετάνιος αποχαιρετά την τουριστική σεζόν με εντυπωσιακό ναυτικό χαιρετισμό

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

22:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Oικοδόμος πούλησε τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Eύβοια: Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα εστίασης - Σπάνε βιτρίνες και αρπάζουν χρήματα

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ