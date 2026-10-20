Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

Εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, ένας άνδρας, υπεύθυνος καταστήματος, έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης ενάντια σε όσους προχωρούν σε λεηλασίες.

Ο Πιερ, διευθυντής του καταστήματος Micromania, δέχτηκε βίαιη άνανδρη και απρόκλητη επίθεση.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο της επίθεσης εις βάρος του έγινε viral, κυκλοφορώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Πιερ έγινε κάτι σαν είδωλο. Στο βίντεο που κατέγραψαν μάρτυρες, ο Pierre, τριάντα χρονών με μακριά μαλλιά, φαίνεται να αντιστέκεται στη λεηλασία ενός καταστήματος Micromania που διαχειρίζεται. Η σκηνή εκτυλίχθηκε στην Avenue Jean Médecin, έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στη Νίκαια (Alpes-Maritimes).

Στην είσοδο του καταστήματος Micromania στη λεωφόρο Jean-Médecin, ο Πιερ, βγήκε μπροστά. Προσπάθησε να εμποδίσει όσους προσπαθούσαν να ορμήξουν μέσα στο κατάστημα, αλλά δέχτηκε μια κλωτσιά από πίσω, έπεσε πάνω σε ένα σωρό από θραύσματα γυαλιού και χτυπήθηκε από πέτρες. Σηκώθηκε, έσπρωξε στην άκρη τα ανακατεμένα μακριά μαλλιά του, έβαλε ξανά τα γυαλιά του και στάθηκε πάλι ήσυχα στην είσοδο.

Ήταν εκείνη η στιγμή που η εικόνα αποτυπώθηκε από τους χρήστες του διαδικτύου — ακριβώς πίσω του βρισκόταν μια τεράστια αφίσα του Γκόκου από το Dragon Ball. Η σιλουέτα του και η αφίσα ταίριαζαν τέλεια.

Ένας απλός Γάλλος υπάλληλος καταστήματος, που προστάτευε το κατάστημά του εν μέσω του χάους. Όλο το διαδίκτυο τον ονόμασε αμέσως: «Γάλλος Γκόκου». Η κοινότητα των gamers ξεκίνησε αμέσως μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων #JVSolidaire για να βοηθήσει τον ίδιο και το κατάστημα να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Αυτή η φωτογραφία και το βίντεο έγιναν γρήγορα viral, μετατρέποντας τον ίδιο στον πιο ισχυρό πραγματικό ήρωα της ημέρας.

Αντιδιαδηλώσεις

Η έκρηξη βίας στη Γαλλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός της γαλλικής κοινωνίας. Μια αντιδιαδήλωση για την καταγγελία της «πραγματικής βίας» πραγματοποιήθηκε χθες στη Λα Ροσέλ.

Η αντιδιαδήλωση για την καταδίκη της «πραγματικής βίας», σύμφωνα με τους διοργανωτές της, συγκέντρωσε περίπου εκατό άτομα, συμπεριλαμβανομένης της 50χρονης Καρολάιν, «η οποία ανησυχούσε τόσο για την αστυνομική βία όσο και για την έλλειψη αντίδρασης από τον πρόεδρό μας», σύμφωνα με τη Le Figaro. Η Λίλι-Ρόουζ Πολίποφσκι, μια 18χρονη φοιτήτρια λογοτεχνίας, αισθάνεται ότι δεν «ακούστηκε» στη διαδήλωση του Σαββάτου και ζητά «να συνεχιστεί ο αγώνας» .

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