Γαλλία: Νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μπλόκο σε συγκεντρώσεις μετά τα βίαια επεισόδια 

Snapshot Η αστυνομία του Παρισιού επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας και τα Λεζ Αλ μετά από βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από τις 20 Οκτωβρίου και μπορούν να παραταθούν αν κριθεί απαραίτητο από τις αρχές ασφαλείας.

Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις χωρίς άδεια από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί σε ζώνες γύρω από κυβερνητικά κτίρια και σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

Οι απαγορεύσεις αποσκοπούν στην αποτροπή νέων ταραχών και την ανασύνταξη ομάδων σε κρίσιμες περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Snapshot powered by AI

Στην λήψη νέων, αυστηρών μέτρων ασφαλείας προχώρησαν οι γαλλικές αρχές στο Παρίσι, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικές συνοικίες της πόλης υπό τον φόβο νέων ταραχών.

Η εντολή της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού θέτει σε εφαρμογή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11:00 το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης. Το μέτρο εφαρμόζεται στην περίμετρο γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας και την περιοχή Λεζ Αλ, στον απόηχο των μαζικών βίαιων επεισοδίων και των εκτεταμένων λεηλασιών που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όπως ανακοίνωσε η παρισινή αστυνομία στην πλατφόρμα Χ, το καθεστώς αυτό μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρχές ασφαλείας.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στα κυβερνητικά κτίρια

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη αστυνομική διάταξη απαγορεύει οποιαδήποτε συγκέντρωση που δεν έχει λάβει σχετική άδεια, αρχίζοντας νωρίτερα, από τις 20:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί. Το συγκεκριμένο μπλόκο καλύπτει την περίμετρο γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, την Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι δυνάμεις ασφαλείας επιδιώκουν έτσι να αποτρέψουν ανασύνταξη ομάδων γύρω από κυβερνητικά κτίρια και νευραλγικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

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