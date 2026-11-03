Παιδική Χαρά: Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για την απάτη εκατομμυρίων

Snapshot Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν οι τέσσερις πρώτοι συλληφθέντες για την απάτη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά».

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέσπασαν χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και τα χρησιμοποίησαν για πολυτελή αντικείμενα και υψηλές δαπάνες.

Σήμερα απολογούνται η σύντροφος του προέδρου της οργάνωσης, ο αδελφός της και δύο ακόμη άτομα που σχετίζονται με τη ΜΚΟ.

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένας κατηγορούμενος, ενώ τελευταίος θα απολογηθεί ο πρόεδρος της οργάνωσης. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για το κύκλωμα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά».

Οι πρώτοι 4 από τους συνολικά 6 κατηγορούμενους αναμένεται να απολογηθούν σήμερα για την απάτη που είχαν στήσει χρησιμοποιώντας χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ώστε να αγοράζουν πολυτελή αντικείμενα, ακριβές σουίτες και να κάνουν λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η σύντροφος του προέδρου της οργάνωσης, ο αδελφός της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με τη ΜΚΟ. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» INTIME NEWS

Συγκεκριμένα, σήμερα απολογούνται:

Η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της οργάνωσης,

Ο 32χρονος αδελφός της,

Ο παράγοντας τοπικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Πιερίας,

Ένας διαιτητής (ο οποίος, δια του συνηγόρου του, αρνείται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει τον 37χρονο).

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, που περιλαμβάνουν απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και σύσταση συμμορίας.

Η δομή του κυκλώματος και η απάτη των 5,8 εκατομμυρίων

Από την πολυδιάστατη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προκύπτει ότι η παράνομη δράση ξεκίνησε το 2018. Το κύκλωμα φέρεται να διοργάνωσε 92 παράνομους εράνους για 74 ασθενείς, επιστρατεύοντας μάλιστα την εικόνα επώνυμων καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η εγκληματική οργάνωση χωριζόταν σε δύο υποομάδες:

Η διευθυντική ομάδα: Αποτελούμενη από τον 37χρονο ιδρυτή, τη σύντροφό του και τον αδελφό της, οι οποίοι διαχειρίζονταν αποκλειστικά τις αποφάσεις και τις ροές των χρημάτων.

Η ομάδα του στοιχηματισμού: Αποτελούμενη από τον ποδοσφαιρικό παράγοντας και δύο διαιτητές, υπεύθυνους για το σκέλος των στημένων αγώνων.

Από την εξέταση 34 οικογενειών, διαπιστώθηκε ότι ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ κατατέθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων τα 3,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν στοχευμένες εκστρατείες), στους πραγματικούς δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.

Συγγενείς παιδιών που έχασαν τη μάχη για τη ζωή έλαβαν ελάχιστα ή και μηδενικά ποσά, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να αγγίζει τα 2.829.516 ευρώ.

«Ξέπλυμα» 2,6 εκατομμυρίων στο στοίχημα και την Πιερία

Η δικογραφία αποκαλύπτει επίσης την άμεση διασύνδεση της ΜΚΟ με τον παράνομο στοιχηματισμό. Ο 37χρονος φέρεται να διοχέτευσε πάνω από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να «ξεπλύνει» τις υπεξαιρεθείσες δωρεές ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ παράλληλα τροφοδότησε με 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία της Πιερίας.

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