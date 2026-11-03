Απάτη με ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί

Snapshot Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς στην υπόθεση της ΜΚ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη.

Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο σε συναλλαγές μέσω PayPal, τα οποία δεσμεύτηκαν προσωρινά.

Οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν τα δωρεά τους εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των ποσών.

Η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ προφυλακίστηκε μετά την ομολογία υπεξαίρεσης περίπου 500.000 ευρώ, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για εταιρικά και προσωπικά έξοδα.

Ο αδερφός της αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και άλλοι δύο συλληφθέντες. Snapshot powered by AI

Στην άκρη του νήματος για τη διαδρομή των χρημάτων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη επιχειρεί να φτάσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να προχωρά στη δέσμευση της περιουσίας των κατηγορουμένων.

Βρήκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο, δεσμεύτηκαν ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής επεκτάθηκε και σε συναλλαγές μέσω PayPal, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν στο Λουξεμβούργο χρηματικά ποσά που φτάνουν τις 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πάντως, η δέσμευση των χρημάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστραφούν σε όσους τα κατέβαλαν ως δωρεές. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά που τους ανήκουν, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

Προφυλακίστηκε η σύντροφος του προέδρου

Λίγη ώρα πριν, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να προσδιόρισε το ποσό της υπεξαίρεσης σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών εξόδων, αλλά και βιοτικών αναγκών. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της, η απολογία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν αποκλειστικά τυπική, καθώς κατείχε ποσοστό 1% μόνο για τις ανάγκες της σύστασής της. Ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες.

Διαβάστε επίσης