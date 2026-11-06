Haloween Hunt: Σοκάρουν οι καταγγελίες κακοποίησης συμμετεχόντων στο πάρτι στο Γκάζι

Σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό το προσωπικό της διοργάνωσης αποτελούνταν από εθελοντές

Ελένη Ευστρατίου

Haloween Hunt: Σοκάρουν οι καταγγελίες κακοποίησης συμμετεχόντων στο πάρτι στο Γκάζι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Halloween πάρτι στο Γκάζι καταγγέλθηκαν σοβαρές κακοποιητικές συμπεριφορές, όπως ξυλοδαρμοί, δαγκώματα και βίαιες επιθέσεις σε συμμετέχοντες και περαστικούς.
  • Το προσωπικό της διοργάνωσης ήταν εθελοντές χωρίς σαφείς ρόλους, με την διοργανώτρια εταιρεία να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια όλων.
  • Πολλοί συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, υπέστησαν σωματικές βλάβες και αναγκάστηκαν να κλειστούν σε βανάκια υπό καταπιεστικές συνθήκες.
  • Η εταιρεία Escape All διέκοψε τη συνεργασία της με την διοργανώτρια εταιρεία και απομάκρυνε όλες τις διαφημίσεις του πάρτι από τα μέσα επικοινωνίας.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόμοια περιστατικά βίας είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά φέτος ήταν πιο σοβαρά.
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Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα σε σχέση με το Halloween πάρτι που διοργανώθηκε στο Γκάζι, με τους συμμετέχοντες να μιλούν για ωμή βία, ξυλοδαρμούς, δαγκώματα και κακοποιήσεις.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τη διοργάνωση δείχνουν ηθοποιούς με φρικιαστικές στολές με ψεύτικα αίματα, να κρατούν αλυσίδες, μαστίγια ακόμη και αλυσοπρίονα και να κυνηγούν τόσο τους συμμετέχοντες όσο και περαστικούς, μέχρι και μικρά παιδιά.

Μάλιστα, ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρνει στο φως το Live News, αναφέρει ότι δεν πρόκειται για ηθοποιούς, αλλά για εθελοντές οι οποίοι δεν είχαν σαφείς οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνουν. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία είχε την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, του προσωπικού αλλά και όσων τρίτων βρέθηκαν στο σημείο της διοργάνωσης.

Όπως κατήγγειλε μία 18χρονη που συμμετείχε στο πάρτι, υπέστη κακοποιητικές συμπεριφορές τρεις φορές. Την χτύπησαν με αλυσίδα στο πόδι, την δάγκωσαν στο μπράτσο και την άρπαξαν από το σβέρκο και την πέταξαν σε ένα βανάκι, ενώ την έβρισαν. Η ίδια δήλωσε ότι δεν υπήρχε έλεγχος σε ότι γινόταν και έχει ακόμα σημάδια στο σώμα της.

«Πέρναγα από τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα, τα υπόλοιπα άτομα από τους θαμώνες του παιχνιδιού και άκουγα κι άλλες ομιλίες ότι “α, με δάγκωσε αυτός ή μπροστά μου δάγκωσε κιόλας”. Και εκείνη τη στιγμή ήταν η αδρεναλίνη λίγο και αυτά. Ένιωσα το, το δάγκωμα αλλά δεν πόνεσα τόσο. Όταν πήγα λίγο σε φωτεινό σημείο είδα ότι με έχει γδάρει με τα δόντια του το παλικάρι αυτό», είπε νεαρή που έπεσε θύμα των επιθέσεων, μιλώντας στο Live News.

Και συμπλήρωσε: «Εγώ έβγαζα φωτογραφία με το κινητό μου ένα, μια αφίσα στον τοίχο που είχε εκεί και όπως είχα σηκωμένα τα χέρια σε γωνία ενενήντα μοιρών, ήρθε και με δάγκωσε στο μπράτσο. Όταν πήγα σε φωτεινό σημείο είδα ότι οι κυνόδοντές του με γδάρανε. Είχαν– είχε βγει το δέρμα σε, στα χιλιοστά αυτά που με ακούμπησε».

Στη συνέχεια, η κοπέλα είπε: «Κυριακή πρωί που ξυπνάμε κοιτάω το χέρι μου. Είχα σημάδια από τα δόντια. Δηλαδή κάθε δόντι μου είχε αφήσει σημάδι και λέω “Ρε φίλε, όπα, κάτσε. Αυτό είναι το σημείο” λέω “που με δάγκωσε ο άνθρωπος. Άρα τι σημάδι είναι αυτό; Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση”. Και μέχρι και σήμερα έχω μελανιά».

Τρία νεαρά κορίτσια 18, 19 και 24 ετών γύρισαν στο σπίτι τους με σημάδια από μαστίγια, δαγκωνιές και γδαρσίματα. Η μητέρα τους, μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσαν.

«Τα πόδια τους έχουν σημάδια από μαστίγια και τους έχει κάνει αυτό αιμάτωμα. Δηλαδή πίσω και στα– γενικά στα γόνατα, στα πόδια, στα χέρια. Λέω “Δεν είστε με τα καλά σας”, λέω, “πήγατε και φάγατε ξύλο”; Είπαν “Μας χτυπάγανε με ρόπαλα, μαστίγια. Δεν μπορούσα να κάτσω στο κρεβάτι”. Τους λέω «Από τι είναι αυτό”; Μου λέει “Μας χτυπάγανε με μαστίγια”», είπε η μητέρα τους.

Και συνέχισε: «Τους κυνηγούσανε. Τους πήρανε μετά και τις τρεις κοπέλες και τις έβαλαν μέσα σε έναν φορτηγό, μέσα σε ένα βανάκι κλειδωμένες και φώναζαν να βγούνε. Την κόρη μου τη μικρή την έπιασε από το σβέρκο, την έβαλε, της έσπρωξε κάτω το κεφάλι και την έβαλε με το ζόρι. Είναι και λεπτοκαμωμένη και την έβαλε με το ζόρι μέσα στο βανάκι. Και χτυπούσαν, φώναζαν “Βοήθεια, βγάλτε μας έξω!”. Αυτοί φώναζαν από μέσα “Δεν πρόκειται να βγείτε”.

Άλλος καταγγέλλων, είπε στο Live News: «Είμαι ένας από αυτούς που χτύπησαν και πήγα νοσοκομείο. Με χτύπησε ένας ηθοποιός με αλυσίδα ενώ απλά κοιτούσα κάποιες εικόνες για να λύσω έναν γρίφο. Από πέρσι είχα ακούσει κάποια τέτοια πράγματα. Πέρσι ήταν πιο ήπια, αλλά παρόμοια ήταν. Δεν είναι καινούργιο αυτό φέτος που έγινε».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Escape All που ανέλαβε την επικοινωνία της διοργάνωσης έχει ανακοινώσει ότι αναστέλλει τη συνεργασία της με τη διοργανώτρια εταιρεία του «Athens Halloween Hunt 2026 – The Purge Anarchy», ενώ έχουν κατέβει όλες οι αναρτήσεις και διαφημίσεις του συγκεκριμένου πάρτι.

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