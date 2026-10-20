Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Πρεμιέρα στο NOX την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

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Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή: Πρεμιέρα στο NOX την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
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Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την super star Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX από τις 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή νωρίς.

Πρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX, σε μια παραγωγή του ομίλου MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν. Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη δύναμη της λαϊκής της ερμηνείας, τα αμέτρητα τραγούδια της και την σκηνική της λάμψη ενώνεται με την super star Δέσποινα Βανδή με την εκρηκτική της εμφάνιση που τα τραγούδια της έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Η φωτογράφιση για την επίσημη αφίσα του σχήματος πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικά θερμό και δημιουργικό κλίμα, αποτυπώνοντας τη μοναδική χημεία, την υψηλή αισθητική και τη δυναμική αυτής της σπουδαίας συνάντησης. Με διάχυτο τον ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκαν στιγμές γεμάτες ενέργεια, γέλια και αμοιβαίο σεβασμό μπροστά στο φακό της Κατερίνας Τσατσάνη, δίνοντας μια πρώτη εντυπωσιακή γεύση από αυτό που θα ακολουθήσει στη σκηνή του NOX.

Το ΝΟΧ σας υπόσχεται μια υπερσύγχρονη παραγωγή, με μια διεθνών προδιαγραφών σκηνοθετική προσέγγιση εντυπωσιακά σκηνικά και ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, μεγάλες ερμηνείες και εκπλήξεις.

Συμμετέχουν οι Wedding Singers.

Ο όμιλος MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.

Οι Κυριακές στο NOX αλλάζουν τα δεδομένα, προτείνοντας έναν νέο τρόπο διασκέδασης που ξεκινά νωρίς. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή επαναπροσδιορίζουν το Κυριακάτικο βράδυ, αποδεικνύοντας ότι η διασκέδαση δεν έχει ωράριο, αλλά έχει τον δικό της, εκρηκτικό ρυθμό που μας παρασύρει από νωρίς! Η προπώληση για τις Κυριακές θα ανοίξει σύντομα και στο more.com.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο - ώρα προσέλευσης στις 22:00

Κάθε Κυριακή - ώρα προσέλευσης στις 20:00

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Τραγουδιστές- Μουσικοί Pre Show: Αντώνης Βλάχος, Konikou, Σπύρος Καίσαρης, Αναστασία Παπαδοπούλου

DJ: Σπύρος Μεταξάς

Art Direction: Γιώργος Λύρας

Σκηνογραφία: Αρετή Μουστάκα

Χορογράφος – Art Director’s Assistant: Αναστασία Πανοπούλου

Art Direction αφίσας: Θοδωρής Λαλάγκας

Φωτογράφος: Κατερίνα Τσατσάνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα Κρατήσεις: 210 3411000

Site: www.noxathens.com Instagram: @noxathens Facebook: noxathensgr

TikTok: @noxathens

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