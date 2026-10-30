Το συγκινητικό αντίο του Ίαν ΜακΚέλεν στον επί δεκαετίες αγαπημένο φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ

Snapshot Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποχαιρέτησε τον φίλο του Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών μετά από σύντομη μάχη με Αλτσχάιμερ.

Η φιλία τους ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα στον θεατρικό θίασο Royal Shakespeare Company ως φιλόδοξοι νεαροί ηθοποιοί.

Ο Στιούαρτ πήρε ρίσκο αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Star Trek", κάτι που τον έκανε διεθνώς γνωστό και σεβαστό στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Παρά την επιτυχία του στην Αμερική, ο Στιούαρτ παρέμεινε συνδεδεμένος με τις ρίζες του στο Γιορκσάιρ, όπου και υπηρέτησε ως πρύτανης του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ.

Η φιλία των ΜακΚέλεν και Στιούαρτ ξεχώρισε στη βιομηχανία, ειδικά μέσα από τη συνεργασία τους στις ταινίες «X-Men», όπου πέρασαν πολύ χρόνο μαζί εκτός κάμερας ενισχύοντας τη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Ο Ίαν ΜακΚέλεν μοιράστηκε στα social media έναν συγκινητικό φόρο τιμής για τον επί δεκαετίες αγαπημένο φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Πάνω απ’ όλα, ο Πάτρικ χαρακτηριζόταν από το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γιορκσάιρ, την περήφανη κομητεία της βόρειας Αγγλίας, την οποία αγαπούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το άκουγες από την προφορά του και από την άμεση ειλικρίνεια με την οποία σου έλεγε τι σκεφτόταν και ένιωθε. Οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ, δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες, ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα», έγραψε ο 87χρονος ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Ήταν έξω καρδιά, κάτι που τον έκανε έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις», συνέχισε ο 87χρονος, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη του γνωριμία με τον Στιούαρτ, η οποία έγινε όταν οι δύο τους ήταν φιλόδοξοι νεαροί ηθοποιοί στον θεατρικό θίασο του Royal Shakespeare Company πριν από μισό αιώνα.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DfGRUe0B63I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η πρώτη μου έντονη ανάμνηση ήταν λίγα χρόνια αργότερα, όταν τον συνάντησα στο δρόμο στο κέντρο του Λονδίνου και μου μίλησε για μια πρόταση που είχε δεχτεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Star Trek". "Μα, Πάτρικ, σκέψου την καριέρα σου στο βρετανικό θέατρο. Θέλεις πραγματικά να ρισκάρεις να χαθείς στο Χόλιγουντ για χρόνια;" τον είχα ρωτήσει. Τελικά, πήρε το ρίσκο και, ευτυχώς για όλους μας. Το έκανε όχι μόνο για τους αφοσιωμένους “Trekkies”, αλλά και για το κοινό του σινεμά και του θεάτρου που θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη διεθνή φήμη του για να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά κινηματογραφικών επιτυχιών (φυσικά το "X-Men") και σε σπουδαία κλασικά έργα των Σαίξπηρ, Ίψεν, Άρθουρ Μίλερ, Πίτερ Σέιφερ, Πίντερ και Μπέκετ στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στο Μπρόντγουεϊ», συνέχισε.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και ο Ίαν ΜακΚέλεν στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men: Days of Future Past» στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 Invision

«Η Αμερική έγινε η δεύτερη πατρίδα του, όπου γνώρισε την αγαπημένη του Σάνι, η οποία στάθηκε στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Ωστόσο, ποτέ δεν εγκατέλειψε τις ρίζες του: και το επίτευγμα για το οποίο ήταν περισσότερο υπερήφανος ο πιο σεβαστός και καταξιωμένος ηθοποιός της γενιάς του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ήταν ο διορισμός του ως πρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ στο Γιορκσάιρ. Η τελευταία του ερμηνεία στην ταινία "Avengers: Doomsday" δεν έχει δει ακόμη το φως δημοσιότητας», κατέληξε ο ΜακΚέλεν.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν και ο Πάτρικ Στιούαρτ στην πρεμιέρα του «Star Trek: Picard» στο Λονδίνο, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020. Invision

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η φιλία των δύο σπουδαίων ηθοποιών ήταν μια από τις πιο αγαπητές στην βιομηχανία του θεάματος, ειδικά αφού ενσάρκωσαν τους ρόλους του Καθηγητή Χ και του Μαγκνέτο στην ταινία «X-Men» του 2000.

Σε μια συνέντευξη του το 2020 στο περιοδικό Wired, ο Στιούαρτ είχε δηλώσει: «Είχαμε διπλανά τροχόσπιτα. Σε τέτοιου είδους ταινίες, περνάς περισσότερο χρόνο στο τροχόσπιτό σου, παρά μπροστά από την κάμερα. Έτσι, ο Ίαν κι εγώ κάναμε παρέα, πίνιοντας τσάι — και ίσως, το απόγευμα, κάτι λίγο πιο δυνατό. Γνωριστήκαμε καλύτερα, και το ωραίο ήταν ότι ανακαλύψαμε πώς είχαμε τόσα πολλά κοινά».

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