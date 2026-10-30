Το συγκινητικό αντίο του Ίαν ΜακΚέλεν στον επί δεκαετίες αγαπημένο φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ

Ο 87χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρώτη του γνωριμία με τον Πάτρικ Στιούαρτ, η οποία έγινε όταν οι δύο τους ήταν φιλόδοξοι νεαροί ηθοποιοί στον θεατρικό θίασο του Royal Shakespeare Company πριν από μισό αιώνα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Το συγκινητικό αντίο του Ίαν ΜακΚέλεν στον επί δεκαετίες αγαπημένο φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποχαιρέτησε τον φίλο του Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών μετά από σύντομη μάχη με Αλτσχάιμερ.
  • Η φιλία τους ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα στον θεατρικό θίασο Royal Shakespeare Company ως φιλόδοξοι νεαροί ηθοποιοί.
  • Ο Στιούαρτ πήρε ρίσκο αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Star Trek", κάτι που τον έκανε διεθνώς γνωστό και σεβαστό στο θέατρο και τον κινηματογράφο.
  • Παρά την επιτυχία του στην Αμερική, ο Στιούαρτ παρέμεινε συνδεδεμένος με τις ρίζες του στο Γιορκσάιρ, όπου και υπηρέτησε ως πρύτανης του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ.
  • Η φιλία των ΜακΚέλεν και Στιούαρτ ξεχώρισε στη βιομηχανία, ειδικά μέσα από τη συνεργασία τους στις ταινίες «X-Men», όπου πέρασαν πολύ χρόνο μαζί εκτός κάμερας ενισχύοντας τη σχέση τους.
Snapshot powered by AI

Ο Ίαν ΜακΚέλεν μοιράστηκε στα social media έναν συγκινητικό φόρο τιμής για τον επί δεκαετίες αγαπημένο φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Πάνω απ’ όλα, ο Πάτρικ χαρακτηριζόταν από το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γιορκσάιρ, την περήφανη κομητεία της βόρειας Αγγλίας, την οποία αγαπούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το άκουγες από την προφορά του και από την άμεση ειλικρίνεια με την οποία σου έλεγε τι σκεφτόταν και ένιωθε. Οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ, δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες, ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα», έγραψε ο 87χρονος ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Ήταν έξω καρδιά, κάτι που τον έκανε έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις», συνέχισε ο 87χρονος, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη του γνωριμία με τον Στιούαρτ, η οποία έγινε όταν οι δύο τους ήταν φιλόδοξοι νεαροί ηθοποιοί στον θεατρικό θίασο του Royal Shakespeare Company πριν από μισό αιώνα.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DfGRUe0B63I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η πρώτη μου έντονη ανάμνηση ήταν λίγα χρόνια αργότερα, όταν τον συνάντησα στο δρόμο στο κέντρο του Λονδίνου και μου μίλησε για μια πρόταση που είχε δεχτεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Star Trek". "Μα, Πάτρικ, σκέψου την καριέρα σου στο βρετανικό θέατρο. Θέλεις πραγματικά να ρισκάρεις να χαθείς στο Χόλιγουντ για χρόνια;" τον είχα ρωτήσει. Τελικά, πήρε το ρίσκο και, ευτυχώς για όλους μας. Το έκανε όχι μόνο για τους αφοσιωμένους “Trekkies”, αλλά και για το κοινό του σινεμά και του θεάτρου που θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη διεθνή φήμη του για να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά κινηματογραφικών επιτυχιών (φυσικά το "X-Men") και σε σπουδαία κλασικά έργα των Σαίξπηρ, Ίψεν, Άρθουρ Μίλερ, Πίτερ Σέιφερ, Πίντερ και Μπέκετ στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στο Μπρόντγουεϊ», συνέχισε.

Patrick Stewart, Ian McKellen

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και ο Ίαν ΜακΚέλεν στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men: Days of Future Past» στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Invision

«Η Αμερική έγινε η δεύτερη πατρίδα του, όπου γνώρισε την αγαπημένη του Σάνι, η οποία στάθηκε στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Ωστόσο, ποτέ δεν εγκατέλειψε τις ρίζες του: και το επίτευγμα για το οποίο ήταν περισσότερο υπερήφανος ο πιο σεβαστός και καταξιωμένος ηθοποιός της γενιάς του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ήταν ο διορισμός του ως πρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ στο Γιορκσάιρ. Η τελευταία του ερμηνεία στην ταινία "Avengers: Doomsday" δεν έχει δει ακόμη το φως δημοσιότητας», κατέληξε ο ΜακΚέλεν.

Patrick Stewart,Ian Mckellen

Ο Ίαν ΜακΚέλεν και ο Πάτρικ Στιούαρτ στην πρεμιέρα του «Star Trek: Picard» στο Λονδίνο, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Invision

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η φιλία των δύο σπουδαίων ηθοποιών ήταν μια από τις πιο αγαπητές στην βιομηχανία του θεάματος, ειδικά αφού ενσάρκωσαν τους ρόλους του Καθηγητή Χ και του Μαγκνέτο στην ταινία «X-Men» του 2000.

Σε μια συνέντευξη του το 2020 στο περιοδικό Wired, ο Στιούαρτ είχε δηλώσει: «Είχαμε διπλανά τροχόσπιτα. Σε τέτοιου είδους ταινίες, περνάς περισσότερο χρόνο στο τροχόσπιτό σου, παρά μπροστά από την κάμερα. Έτσι, ο Ίαν κι εγώ κάναμε παρέα, πίνιοντας τσάι — και ίσως, το απόγευμα, κάτι λίγο πιο δυνατό. Γνωριστήκαμε καλύτερα, και το ωραίο ήταν ότι ανακαλύψαμε πώς είχαμε τόσα πολλά κοινά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην απεργία λιμενεργατών με αντιπολεμικά συνθήματα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Mr Χωριάτικο: «Θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ» δήλωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό Πεντάγωνο: Ο αντιστράτηγος που καρατομήθηκε διέρρεε μυστικά για Ιράν – Ουκρανία – Απέτυχε 4 φορές στον ανιχνευτή ψεύδους

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

12:06LIFESTYLE

«Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και να αγαπήσεις»: Το συγκινητικό αντίο του Ίαν ΜακΚέλεν στον επί δεκαετίες φίλο του, Πάτρικ Στιούαρτ

11:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές

11:40ΥΓΕΙΑ

Τι αλλάζει για τους ψυχολόγους - Υποχρεωτική εγγραφή σε ενιαίο μητρώο όλων όσοι ασκούν το επάγγελμα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Βίντεο

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστος αγώνας «στίβου» στη Σκωτία: Αθλήτριες αγωνίστηκαν σε handstand race και έτρεξαν με τα χέρια τους - Δείτε βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τους Ευρωπαίους να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσία

11:04ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τον πολίτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων Ρομά - Τον χτύπησαν με γκλοπ στο κεφάλι

10:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή: 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Νεκροί νεόνυμφο ζευγάρι και Γαλλίδα τουρίστρια από την κατάρρευση της «νεραϊδοκαμινάδας»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μικρή Mercedes G-Class φαίνεται πως πάει για το 2028

10:45WHAT THE FACT

Τι είναι το CAPTCHA: Γιατί οι ιστοσελίδες μάς ζητούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ συνεχώς

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο – Βίντεο

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο – Έως και 3 μήνες για την έναρξη της δίκης

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση του ΤΕΕΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Νεκροί νεόνυμφο ζευγάρι και Γαλλίδα τουρίστρια από την κατάρρευση της «νεραϊδοκαμινάδας»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση του ΤΕΕΜ

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Βίντεο

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Τους ήξεραν με τα μικρά τους ονόματα - 20 φορές είχε συλληφθεί ο ένας κλέφτης χαλκού, από 15 οι άλλοι

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του - Νέα μελέτη επανεξετάζει μαρτυρία «κλειδί» του 1ου αιώνα

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο που βυθίστηκε – Σε ποιον ανήκουν τα drones;

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Έρχεται «πολικός αέρας» το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους, βροχές και χιόνια – Πόσο κρατάει η νέα κακοκαιρία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο – Βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Η Τουρκία έταξε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο για να σπάσει την συμφωνία με την Ελλάδα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Έκαψε το σπίτι της πρώην του και μετά τα ΙΧ άλλης πρώην και του συντρόφου της

11:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων Ρομά - Τον χτύπησαν με γκλοπ στο κεφάλι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς τρένα, προαστιακό και πλοία η χώρα λόγω της 24ωρης κινητοποίησης

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και ψύχρα η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

09:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χωριάτικο»: Στη φυλακή ο Ρίζος Ρίζος - 7 προφυλακίσεις - Ελεύθερος ο γιος του Γιαννακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ