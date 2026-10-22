Μια γυναίκα spoiler: Σε απελπισία η Μαρίνα – Παίρνει στα χέρια της τις εξετάσεις

Η μοίρα συνεχίζει να δείχνει το σκληρό πρόσωπό της στην ηρωίδα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια γυναίκα spoiler: Σε απελπισία η Μαρίνα – Παίρνει στα χέρια της τις εξετάσεις
LIFESTYLE
3'
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  • Η Μαρίνα βρίσκεται σε απελπισία μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών της.
  • Το τηλεοπτικό αφιέρωμα καταλήγει σε φιάσκο λόγω αποκαλύψεων για τον Κωστή, που αρνείται να συνεχίσει.
  • Η Εύα δημιουργεί site ερωτικών ραντεβού και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υλοποίηση των sex call.
  • Η Μαρίνα ζητά τη βοήθεια του Μάρκου για να μείνει με τα παιδιά της λόγω της θεραπείας της.
  • Υπάρχουν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των χαρακτήρων, όπως ανάμεσα σε Μπέττυ και Μαρίνα, καθώς και προβλήματα σχέσεων Ελισάβετ-Σταύρου.
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Η δραματική σειρά του ALPHA «Μια γυναίκα» έχει, ήδη, κερδίσει το δικό της κοινό. Στα επόμενα επεισόδια, η ιστορία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και οι ανατροπές θα είναι πολλές.

Στο σπίτι της Ελισάβετ, περιμένοντας το συνεργείο για τη συνέντευξη, επικρατεί αναβρασμός. Το αφιέρωμα ξεκινά αισιόδοξα, μέχρι την απρόσμενη και ιδιαίτερη εμφάνιση της Εύας, που πέφτει σε κρίση πανικού. Η Ελένη, πανευτυχής, δείχνει το μονόπετρο του Αντώνη στη Μαρίνα. Όταν η συνέντευξη του Κωστή περάσει σε άλλα επίπεδα και εκτεθούν τα χρέη και η παλιά σύλληψη, το κλίμα δυναμιτίζεται.

Διακόπτουν το γύρισμα και ο Κωστής αποφασίζει να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα. Η Μαρίνα και ο Γιάννης βρίσκονται σε καλύτερο κλίμα, λόγω και της επικείμενης δουλειάς της Μαρίνας σε υποδοχή θεάτρου. Η Εύα στήνει το δικό της site ερωτικών ραντεβού.

Η Μαρίνα ξεκινά στο θέατρο, ενώ ο Κωστής, όντας σε αδιέξοδο, αναζητά την παρέα του Σταύρου. Η Ελισάβετ, σε άθλια διάθεση, ψάχνει τον Σταύρο, που τα πίνει με τον Κωστή. Ο Κωστής βλέπει τις κλήσεις της. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πανικοβάλλουν τη Μαρίνα.

Η Ελένη ζητά συγγνώμη από τη Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά. Η Μαρίνα τής λέει να το ξεχάσουν. Ο Κωστής και η Ελισάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος. Η Εύα σιγοντάρει σ’ αυτό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Ο Κυριάκος νιώθει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει τη Μαρίνα. Η Εύα ξεκινάει τα sex call με εμπόδια, αφού πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι.

Η Μπέττυ, λιώμα από τον χωρισμό της με τον Αργύρη, συγκρούεται με τη Μαρίνα, που ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου. Η Ελισάβετ, με πολλά να τη βαραίνουν ήδη, ζητά από τον Σταύρο να χωρίσουν, αλλά εκείνος έχει άλλη γνώμη. Την παρασύρει, με κίνδυνο να τους πιάσουν. Ο Νικόλας επαναστατεί για το ταπεινό φαγητό τους και η Μπέττυ τούς μαζεύει στο μπαρ για πίτσες, είναι ένα ευχάριστο βράδυ για όλους. Ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου.

Ο Μάρκος προσπαθεί να εξαναγκάσει την Εύα να του πει ποια είναι και τι θέλει από τη Μαρίνα. Εκείνη του ξεφεύγει, με την τακτική της παρενόχλησης που ξέρει πολύ καλά. Η Μαρίνα ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της, ενώ η Ελένη τής ζητά κουμπαριά. Ο Κωστής δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα, ενώ ο Αργύρης γυρίζει στην Μπέττυ με όρκους αγάπης. Η Μαρίνα σκέφτεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ελισάβετ, αλλά δεν προλαβαίνει, αφού πέφτει πάλι πάνω στην Εύα, που το σκάει. Ο Μάρκος είναι η μόνη λύση για τα παιδιά. Η Μαρίνα τού ζητά να μείνει μαζί τους, για να κάνει εξετάσεις.

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