Οι Κόρες της Αρετής spoiler: Η Αφροδίτη στα άκρα για να μάθει ποιος είναι ο γιος της

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι Κόρες της Αρετής spoiler: Η Αφροδίτη στα άκρα για να μάθει ποιος είναι ο γιος της
LIFESTYLE
3'
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  • Η Αρετή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον της Ναταλίας για τον Αλέξη προς όφελός της και βλέπει τη δήλωση του Αλέξη ως ευκαιρία κοινωνικής ανόδου.
  • Η Ναταλία υφίσταται αρνητικές συνέπειες από τη δημόσια δήλωση του Αλέξη, χάνει τη δουλειά της και νιώθει προδομένη.
  • Ο Κωνσταντίνος ερευνά την οικογένεια Ζαρμπή, πιστεύοντας ότι η Ναταλία, η Άννα και η Αρετή είναι μέρος ενός ενιαίου σχεδίου.
  • Η Αφροδίτη συγκρούεται έντονα με τον Λεωνίδα, απαιτώντας να μάθει ποιο από τα παιδιά είναι ο γιος της και κατηγορώντας τον για δόλο.
  • Η Αρετή ανακαλύπτει τη διεύθυνση της Αφροδίτης και σκοπεύει να ερευνήσει τον λόγο που αναστατώνει τον Λεωνίδα.
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Οι «Κόρες της Αρετής» αρχίζουν να χτίζουν κοινό και τα νέα επεισόδια στον ALPHA θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον, την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Αρετή αρχίζει να καταλαβαίνει το ενδιαφέρον της Ναταλίας για τον Αλέξη και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης δέχεται σφοδρή επίθεση από τον Λεωνίδα, τον Κωνσταντίνο και τη Φαίη για τη δημόσια δήλωση ότι η Ναταλία είναι κοπέλα του. Η οικογένεια αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι πολύ πιο περίπλοκο συμβαίνει. Ο Κωνσταντίνος συνδέει πλέον τη Ναταλία, την Άννα και την Αρετή σε ένα ενιαίο σχέδιο και γίνεται εμμονικός, ζητώντας έρευνα για όλη την οικογένεια Ζαρμπή. Η Ξένια αποφασίζει, τελικά, να μη φύγει από τη βίλα και να παραμείνει, ώστε να ελέγχει την κατάσταση και, κυρίως, την Αρετή, την οποία θεωρεί επικίνδυνη και χειριστική. Η Αρετή, από την άλλη, πιστεύει πως η δήλωση του Αλέξη μπορεί να γίνει η μεγάλη ευκαιρία κοινωνικής ανόδου της Ναταλίας και σχεδόν το αντιμετωπίζει σαν θεϊκό σημάδι. Παράλληλα, η Ναταλία πληρώνει το τίμημα αυτής της δημοσιότητας: στο γυμναστήριο γίνεται αντικείμενο χλευασμού, η Νία οργανώνει επίθεση εναντίον της και, τελικά, ο manager τη διώχνει, για να μη χάσει πελάτες και συνδρομές. Η Ναταλία συνειδητοποιεί ότι εξαιτίας του Αλέξη έχασε τη δουλειά της και ξεσπά, νιώθοντας πως εκείνος κατέστρεψε τη ζωή της χωρίς καν να το καταλάβει. Στο λιμανάκι, ο Νικόλας, μετά την αποτυχία του στο tryout και τον ξυλοδαρμό από τον πατέρα του, βυθίζεται στην απογοήτευση, όμως η Άννα τον κρατά όρθιο.

Η Αρετή προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Αρχικά, χειρίζεται συναισθηματικά τον Λεωνίδα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια φτωχή μάνα που παλεύει μόνο για τα παιδιά της, προσπαθώντας να αγγίξει τις ενοχές και την ευαισθησία του. Παράλληλα, ο Λεωνίδας κάνει μία σπάνια εξομολόγηση στα παιδιά του, παραδεχόμενος πόσο χαμένος είναι μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζητώντας τους να τον βοηθήσουν να γίνει καλύτερος πατέρας. Η Φαίη, όμως, παραμένει αμετακίνητη και απαιτεί να τελειώσει κάθε σχέση της οικογένειας με την Αρετή και τις κόρες της, θεωρώντας τες επικίνδυνες και υπολογιστικές. Η Ναταλία, από την άλλη, συντρίβεται συναισθηματικά από τη δημόσια δήλωση του Αλέξη ότι είναι «κοπέλα του», γιατί ξέρει πως δεν είναι αλήθεια και νιώθει πως εκείνος παίζει μαζί της. Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να ερευνά τη Ναταλία, προσπαθώντας να βρει τι κρύβεται πίσω από την παρουσία της στη ζωή τους. Η Τζένη στηρίζει τον Ανδρέα που συνεχίζει να νιώθει ριγμένος από τον πατέρα του σε σχέση με τον Κωνσταντίνο. Τον πεισμώνει να κάνει τα πάντα, για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει και του στερούν. Ο Αλέξης, αδιάφορος απέναντι στην Αρετή και τα σχέδιά της, ενδιαφέρεται μόνο για τη Ναταλία. Όταν μαθαίνει πως εξαιτίας του σκανδάλου εκείνη απολύθηκε από το γυμναστήριο, αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το πραγματικό κόστος των πράξεών του και την ψάχνει επίμονα, για να της μιλήσει. Η μυστηριώδης γυναίκα επανέρχεται. Αυτήν τη φορά, κάνοντας πια τρομακτικά ξεκάθαρο για τον Λεωνίδα τι διεκδικεί. Διεκδικεί τον γιο της.

Η Αφροδίτη έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Λεωνίδα, απαιτώντας να μάθει ποιο από τα δύο παιδιά είναι ο γιος της, κατηγορώντας τον ότι της τον πήρε με δόλο. Εκείνος αρνείται να της επιτρέψει να πλησιάσει την οικογένειά του, όμως η αποφασιστικότητά της δείχνει πως δεν θα σταματήσει. Η Αρετή ανακαλύπτει τη διεύθυνση της Αφροδίτης και αποφασίζει να ανακαλύψει ποια είναι και τι θέλει από τον Λεωνίδα Κεχαγιά που τον ταράζει τόσο πολύ.

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