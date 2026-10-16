Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου, είμαι ευτυχισμένη»

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου δηλώνει ότι δυσκολεύεται να θυμηθεί τη ζωή της πριν γίνει μητέρα και χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο ως την πιο ευτυχισμένη της ζωής της.

Ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, προτιμά την Κατερίνα χωρίς μακιγιάζ, αλλά εκείνη επιμένει να βάφεται όταν βγαίνει σε εκδηλώσεις.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι πάντα ρωτά τη γνώμη του συντρόφου της για το ντύσιμό της, αλλά δεν πρόκειται να ξεβαφτεί όπως εκείνος θα ήθελε.

Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε την κόρη της τον Απρίλιο του 2024 και διατηρεί σχέση με τον Παναγιώτη από την ίδια χρονιά. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Καινούργιου σε δηλώσεις που παραχώρησε εξήγησε ότι δυσκολεύεται να θυμηθεί τη ζωή της πριν γίνει μητέρα.

«Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου, είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου» είπε στην τηλεόραση του Alpha η Κατερίνα Καινούργιου, αναφερόμενη στην κόρη της.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο σύντροφός της την προτιμάει χωρίς μακιγιάζ, με την ίδια ωστόσο να σχολιάζει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί σε μία εκδήλωση άβαφη, όπως θα ήθελε εκείνος. Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Πάντα ρωτάω τη γνώμη του Παναγιώτη, αλλά κάθε φορά που είναι να βγω από το σπίτι μου λέει "γιατί βάφτηκες; Είσαι κούκλα άβαφη", δεν του αρέσει το μακιγιάζ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον ρωτάω. Θα μου πει "είσαι χάλια πάλι" οπότε τελειώσαμε. Δεν παίζει να ξεβαφτώ που θέλει. Το ντύσιμο του αρέσει πάντα».

Η παρουσιάστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί τον Απρίλιο, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2024.