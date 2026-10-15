Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

Snapshot Ο ΣΚΑΪενδύει στη μυθοπλασία με τις σειρές «Μπλε ώρες», «Αντώνιος & Κλεπάτρα» και «Τ και τώρα».

Στη σειρά «Τότε και τώρα» θα εμφανιστούν ως γκεστ οι Γιάννης Στάνκογλου, Ορφέας Αυγουστίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος και το ζευγάρι Δημήτρης Μακαλιάς-Αντιγόνη Ψυχράμη.

Στην καθημερινή σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» θα κάνουν γκεστ εμφανίσεις οι Θάλεια Ματίκα, Τάσος Ιορδανίδης, Χριστίνα Παππά και Άννα Μπεζάν.

Η σειρά «Τότε και τώρα» παρουσιάζει δύο ζευγάρια σε διαφορετικές εποχές με κοινό θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» εστιάζει σε δύο δικηγόρους που βρίσκονται συνεχώς σε αντιπαράθεση στον κόσμο των διαζυγίων. Snapshot powered by AI

Ο ΣΚΑΪ, τη φετινή σεζόν, επενδύει στη μυθοπλασία με τρεις παραγωγές. «Μπλε ώρες», «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», «Τότε και τώρα» δίνουν τη δική τους μάχη με τον ανταγωνισμό και «χτίζουν» σχέση με τους τηλεθεατές.

Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, οι συντελεστές επιφυλάσσουν εκπλήξεις αφού θα δούμε ηθοποιούς να κάνουν γκεστ εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, από το «Τότε και τώρα» θα περάσουν οι Γιάννης Στάνκογλου, Ορφέας Αυγουστίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, αλλά και το ζευγάρι Δημήτρης Μακαλιάς-Αντιγόνη Ψυχράμη.

Οι προαναφερθέντες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα, που κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η σειρά αυτοτελών επεισοδίων μιλά για δύο ζευγάρια, δυο εποχές, αλλά έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα.

https://www.instagram.com/p/DdbBosZNcJB/

Γκεστ εμφανίσεις θα δούμε και στο καθημερινό σίριαλ «Αντώνιος & Κλεοπάτρα». Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης, Χριστίνα Παππά και Άννα Μπεζάν, μπαίνουν στη σειρά και θα φέρουν τα πάνω κάτω. Η κοινωνική – αισθηματική σειρά του ΣΚΑΪ μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον… Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές.

https://www.instagram.com/p/Dcft0EvCIv-/

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