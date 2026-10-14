ANT1: Το πρώτο τρέιλερ της Φαίης Σκορδά είναι στον αέρα
Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου
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- Η Φαίη Σκορδά αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «For You» που ξεκινάει στις 24 Οκτωβρίου στις 09:50.
- Το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής είναι ήδη διαθέσιμο και παρουσιάζει τη Φαίη Σκορδά σε χαμογελαστή και ευδιάθετη διάθεση.
- Στην ομάδα της εκπομπής συμμετέχουν ο Άρης Καβατζίκης ως επικεφαλής του πάνελ, η Δέσποινα Τσόκου, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Νάνσυ Νικολαΐδου.
- Αρχισυντάκτης της εκπομπής θα είναι ο Άρης Λιαπάτης.
Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 έχει ξεκινήσει. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 09.50, η παρουσιάστρια θα κάνει την πρώτη της επίσημη με την εκπομπή «For You» και το τρέιλερ είναι στον αέρα.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η ξανθιά οικοδέσποινα της ζώνης του Σαββατοκύριακου φαίνεται να ετοιμάζεται, να κινείται στους διαδρόμους των γραφείων και να δηλώνει έτοιμη για το νέο εγχείρημα.
Η Φαίη Σκορδά επενδύει σε αγαπημένα πρόσωπα, που θα της δώσουν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά που χρειάζεται. Ο Άρης Καβατζίκης θα είναι στην κεφαλή του πάνελ, ενώ η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς θα καθίσουν στο τραπέζι. Η Νάνσυ Νικολαΐδου θα έχει τον δικό της ρόλο, ενώ αρχισυντάκτης της εκπομπής θα είναι ο Άρης Λιαπάτης.