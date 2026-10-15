Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

Snapshot Ο Δημήτρης Τρέχας αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή Τηλεόρασης της ΕΡΤ με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τάσος Ρωσόπουλος διορίζεται γενικός διευθυντής Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, έχοντας εκτενή εμπειρία στη μουσική σύνθεση και διοίκηση ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Ο Δημήτρης Τρέχας έχει προηγούμενη θητεία ως διευθυντής της ΕΡΤ World και έχει συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την διεθνή προβολή της ΕΡΤ.

Ο Τάσος Ρωσόπουλος έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις στην ΕΡΤ, όπως προϊστάμενος Τρίτου Προγράμματος και ειδικός σύμβουλος διευθύνοντος συμβούλου.

Οι διορισμοί έγιναν δέκα ημέρες μετά την παραίτηση του προηγούμενου CEO της ΕΡΤ, Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Snapshot powered by AI

Με μία ανακοίνωση, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά με τίτλο «FOR YOU».

Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09.50 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την αμεσότητα, την εμπειρία και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά εκεί όπου αγαπά περισσότερο: δίπλα στους τηλεθεατές, δίνοντας χώρο στους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις διαφορετικές απόψεις τους.

«Στο FOR YOU, η καθημερινότητα θα δίνει την αφορμή και η Φαίη και η ομάδα της θα βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, την υγεία και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες θα μιλούν για τις εμπειρίες τους, ενώ ειδικοί θα εξηγούν, θα απαντούν σε ερωτήματα και θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.

Με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, το FOR YOU θα συναντά Έλληνες που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές ζωής. Η ελληνική και διεθνής showbiz, το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θέματα ευεξίας, μακροζωίας, ομορφιάς και διατροφής, αλλά και μία Weekend Ατζέντα, με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όλα θα έχουν μία ξεχωριστή θέση στο FOR YOU», αναφέρεται.

Δίπλα στη Φαίη θα βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα με χημεία, σύγχρονη ματιά και άποψη. Ο Άρης Καβατζίκης θα συναντά ξεχωριστούς ανθρώπους και θα μας χαρίζει ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ παράλληλα, θα ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο, μεταφέροντας τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, με χιούμορ και θετική ενέργεια, θα σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα δίνει ξεχωριστό χρώμα στην παρέα. Η Δέσποινα Τσόκου θα μας κρατά ενήμερους για όσα συζητιούνται και απασχολούν την καθημερινότητά μας, προσεγγίζοντάς τα με αμεσότητα και ουσία. Ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο Mr Music, θα δίνει κάθε εβδομάδα τον δικό του ρυθμό, συνδέοντας τη μουσική με την επικαιρότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα, τραγούδια και ιστορίες που κάτι έχουν να μας πουν. Η Νάνσυ Νικολαΐδου, πάντα με τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, μεταφέροντας ειδήσεις και νέα από τον χώρο του lifestyle και της κοινωνίας. Και επειδή τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλη γεύση όταν μαγειρεύουμε για όσους αγαπάμε, ο chef Γιώργος Τσούλης θα μας υποδέχεται στην κουζίνα.

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