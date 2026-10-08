ΑΝΤ1: Ο Αρναούτογλου σε ρόλο μπαλαντέρ, η Μακρυπούλια με το «Rouk Zouk» και η ομάδα Σκορδά

Snapshot Ο ΑΝΤ1 ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναλαμβάνει τριπλό ρόλο με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», το «The 2night show» και το «The roadshow».

Η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει σημαντικό πρόσωπο για τον ΑΝΤ1 και εξετάζεται η επιστροφή του «Rouk Zouk» και του «Dancing with the stars».

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μια νέα ομάδα παρουσιαστών. Snapshot powered by AI

Ένα μήνα μετά την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν και τα στελέχη του ΑΝΤ1 δεν έχουν πει την τελευταία τους κουβέντα. Οι εξελίξεις στο κανάλι του Αμαρουσίου είναι πολλές, ενώ ιδέες συνεχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι και πρόσωπα αναμένεται να απασχολήσουν το προσεχές διάστημα.

Χθες, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, γράφτηκε ο επίλογος στην τηλεοπτική συνεργασία ΑΝΤ1-Αντώνη Κανάκη. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να βρουν μία κοινή γραμμή πλεύσης και με δύο ανακοινώσεις οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και κάποια special επεισόδια θα κρατούν παρέα καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, στις 20.00. Ο παρουσιαστής έχει την αμέριστη στήριξη των ιθυνόντων αλλά και της ιδιοκτησίας του ΑΝΤ1, καθώς έχει αποδείξει ότι βάζει πλάτη στα δύσκολα και είναι σταθερή αξία στο χρηματιστήριο της TV. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που έχει τριπλό ρόλο στο νέο πρόγραμμα με το τηλεπαιχνίδι, το «The 2night show» και το «The roadshow».

Την ίδια ώρα, η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σταθμού παρά τις φήμες που κυκλοφορούν ανά διαστήματα. Οι μηχανές έχουν ανάψει για το «Moments», που θα επιστρέψει με νέα επεισόδια και λαμπερούς καλεσμένους. Τα βλέμματα στρέφονται, όμως, και στο «Rouk Zouk». Το εν λόγω κεφάλαιο δεν έχει κλείσει οριστικά για τους αντενικούς. Τα στελέχη θέλησαν να βάλουν για λίγο στον πάγο το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, τόσο λόγω μπάτζετ αλλά και για να δώσουν χρόνο στο φορμάτ… να ξεκουραστεί. Όμως, η ιδέα της επιστροφής του πέφτει συχνά στο τραπέζι και οι μέχρι τώρα πληροφορίες μαρτυρούν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Η Ζέτα Μακρυπούλια, άλλωστε, όχι μόνο έχει την εκτίμηση των στελεχών αλλά έχει δεχτεί πρόταση για το come back του «Dancing with the stars».

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, πρεμιέρα θα κάνει και η Φαίη Σκορδά, ένα λαμπερό πρόσωπο που επέστρεψε στο τηλεοπτικό του σπίτι. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και η ομάδα της κλείδωσε. Στο πάνελ της εκπομπής θα βρίσκονται ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να κρατούν όμορφη παρέα στο κοινό.

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