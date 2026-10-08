«Μια γυναίκα» spoiler: Η Εύα γίνεται σκιά της Μαρίνας και των παιδιών 

Snapshot Η Εύα παρακολουθεί στενά τη ζωή της Μαρίνας και των παιδιών της, δημιουργώντας ένταση.

Η Μαρίνα γνωρίζει τον Γιάννη, έναν γοητευτικό γονιό σε προβληματικό γάμο, που την γοητεύει.

Η Εύα συγκρούεται με πελάτη και τιμωρείται, γεγονός που προκαλεί νέα κρίση πανικού.

Η Ελισσάβετ και ο Κωστής ανησυχούν για την κατάσταση της Εύας, ενώ αντιμετωπίζουν προσωπικές συγκρούσεις.

Το παλιό, κατεστραμμένο σπίτι της Μαρίνας γίνεται σημείο έντασης, με την Εύα να παραμονεύει εκεί. Snapshot powered by AI

Η νέα σειρά «Μια γυναίκα» έρχεται απόψε, στις 22.00, με ένα καθηλωτικό επεισόδιο στον ALPHA. Μετά τη χθεσινή πρεμιέρα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και οι ήρωες αρχίζουν να δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο.

Στο σιδερωτήριο που βρίσκει δουλειά, η Μαρίνα γνωρίζει την Ελένη και ανάμεσά τους αναπτύσσεται συμπάθεια. Η Ελισσάβετ, προσπαθεί να βγάλει από πάνω της το θέμα της Μαρίνας, αλλά δεν μπορεί. Κρατά αποστάσεις απ’ τον Σταύρο που τη διεκδικεί, νιώθοντας ενοχές για τον Κωστή.

Η Εύα, παρακολουθώντας τη ζωή της Μαρίνας, πέφτει πάνω στον Μάρκο. Ένας τσακωμός στο σχολείο, γίνεται αφορμή να γνωρίσει η Μαρίνα τον Γιάννη. Φιλικός, δοτικός, γοητευτικός γονιός, σε προβληματικό γάμο με την γιατρό Ξένια. Ο γιος τους Μίλτος, συμμαθητής του Νικόλα. Η Μαρίνα τον γοητεύει αμέσως.

Η Εύα, που δεν εγκαταλείπει την παρακολούθηση της Μαρίνας και των παιδιών, συγκρούεται με πελάτη sex call και τιμωρείται από το αφεντικό της. Αυτό την οδηγεί σε νέα κρίση πανικού που τρομοκρατεί την Ελισσάβετ και τον Κωστή. Ο Μάρκος συγκρούεται έντονα με τον Αργύρη. Η Ελισσάβετ βρίσκει μια φωτογραφία της Εύας απ’ το καταστραμμένο σπίτι της Μαρίνας και το γεγονός αυτό φέρνει νέες συγκρούσεις. Επισκέπτονται με τα παιδιά το διαλυμένο σπίτι τους, όπου παραμονεύει η Εύα.